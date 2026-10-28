FAL: por qué elegir la administradora es una oportunidad para redefinir la estrategia financiera

La implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) tiene una nueva fecha. El Decreto 1228/2026 prorrogó su entrada en vigencia del 1° de noviembre al 1° de diciembre de 2026 y amplió de seis a doce meses el período inicial de carencia. Los cambios modifican el calendario previsto para la puesta en marcha del régimen y plantean nuevos aspectos para considerar en la planificación financiera de las empresas.

Con este plazo adicional, las compañías pueden avanzar en la evaluación de las alternativas disponibles y definir quién administrará los recursos del fondo. Para Ignacio Sagués, COO de Grupo ST, la decisión no debería limitarse a resolver un requisito operativo: es una oportunidad para revisar la relación de la empresa con sus proveedores financieros y evaluar cómo integrar el FAL a una estrategia de largo plazo.

De este modo, la elección de la administradora no debería limitarse a una comparación de costos o rendimientos, sino contemplar también la capacidad futura de acompañar al negocio en sus distintas etapas, articulando soluciones frente a necesidades concretas. Por eso es un paso estratégico el aporte inicial al fondo, ya que la inmovilización obligatoria de estos recursos durante los primeros meses activa a largo plazo el multiplicador del interés compuesto.

“El FAL alcanza a todos los empleadores del país, exceptuando al servicio doméstico, la construcción y los empleados públicos. Todos los demás, desde una petrolera hasta un pequeño emprendimiento, van a tener que elegir quién les administre este fondo que, no está de más volver a aclararlo, no implica un gasto extra para los empleadores, porque se financia reorganizando parte de las contribuciones que hoy ya se pagan”, explica Sagués.

Una herramienta para ampliar la mirada financiera

Más allá de la implementación del nuevo régimen, Sagués considera que el FAL puede funcionar como punto de partida para revisar las necesidades financieras de las compañías.

“Lo que estamos viendo es que este puede ser un momento en el que las empresas tienen la oportunidad de redefinir su relación con su proveedor de servicios financieros. Y ahí viene nuestra propuesta de valor, que busca ser un potenciador de las capacidades del CFO. A partir de las necesidades que tenga cada cliente, proponemos una solución ‘ahí donde aprieta el zapato’. Y no estamos hablando solamente de problemas, a veces el plan tiene que ver con seguir creciendo”, explica.

En ese sentido, puede haber tanto empresas en procesos de expansión, con las que sentarse a hablar de leasing, como otras cuya liquidez habilite a pensar en un fondo que administre esos recursos, o compañías que necesiten un préstamo para capital de trabajo de corto plazo.

La posibilidad de articular estas respuestas es parte de la propuesta de Grupo ST: “Esa capacidad de respuesta integral tiene que ver con nuestra propia naturaleza: somos un holding líder en servicios financieros, con más de 20 años en el mercado y una estructura diseñada para funcionar como un ecosistema unificado”, detalla el directivo.

El grupo reúne al banco BST, a MEGAQM —su administradora de fondos y entidad encargada de gestionar el FAL—, a la Sociedad de Garantía Recíproca FIDaval, a GST Capital en leasing, a la ALyC ST Securities y a la aseguradora Life Seguros.

“Por eso el verdadero valor que les estamos llevando a las empresas es que, a través de un único interlocutor, el cliente accede a un abanico gigante de soluciones para sentarse a resolver no solo la urgencia regulatoria del fondo, sino cualquier necesidad financiera de su negocio”.

Grupo ST reúne soluciones financieras integrales para acompañar cada necesidad del negocio.

Un solo interlocutor para una gestión más simple

De acuerdo a Sagués, la oferta de Grupo ST encaja con las necesidades de todo tipo de empresas, pero particularmente con las “megras”: compañías de medianas a grandes, “Nosotros somos flexibles y ágiles, y nos sentimos muy cómodos agregando valor en ese segmento”, reflexiona.

En función del perfil de cada empresa, Grupo ST propone dos tipos principales de FAL: uno más vinculado a la inflación y ajustado por CER, que busca acompañar la evolución de los pasivos laborales, y otro de corto plazo, pensado para quienes podrían necesitar los fondos con mayor rapidez o prefieren limitar su exposición al sector público. Cada alternativa presenta una relación diferente entre cobertura, plazo y volatilidad, por lo que la estrategia debe definirse de acuerdo con las necesidades concretas de la compañía.

El otro de los fuertes de la propuesta tiene que ver con simplificar la gestión cotidiana del FAL. A través de MEGAQM, su gestora de fondos, Grupo ST cuenta con una plataforma integrada digitalmente y con la experiencia para procesar un alto volumen de operaciones de manera eficiente. A eso se suma un equipo de inversiones con amplia trayectoria en el mercado de capitales local, y fondos con un desempeño históricamente destacado dentro de la industria.

“Antes se hablaba de ‘atención personalizada’. Yo no uso esa frase, solo digo: ‘un único interlocutor para todo’. Alguien que conoce el negocio del cliente de una forma integral y puede articular para él las distintas soluciones del Grupo”, ilustra Sagués. Y concluye: “Algo así como el ‘CFO del CFO’”.

Con la nueva fecha de entrada en vigencia del FAL, las empresas cuentan con un plazo adicional para avanzar en la evaluación de las alternativas disponibles. La elección de la administradora merece analizarse desde una perspectiva integral, considerando no solo la implementación del régimen, sino también la estrategia financiera de largo plazo.

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