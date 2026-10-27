Mercado Libre inauguró su mayor centro logístico de la Argentina, con una inversión de US$115 millones

Días después de inaugurar una instalación de última milla en Mendoza y la incorporación de la provincia a su red aérea, Mercado Libre cortó las cintas de su mayor centro de almacenamiento en la Argentina . Ubicado en el partido bonaerense de Escobar, el espacio fue montado sobre una superficie superior a los 100.000 metros cuadrados, con capacidad para almacenar dos millones de productos.

El proyecto demandó una inversión conjunta de US$115 millones con Plaza Logística. Según informaron desde la compañía, el complejo podrá procesar hasta 130.000 productos por día y generará más de 1300 puestos de trabajo directos.

La apertura se produce a pocos días del inicio del Cyber Monday, previsto para el 2 de noviembre, una de las principales fechas comerciales del calendario de ventas online. La nueva infraestructura —indicaron— permitirá sumar capacidad de almacenamiento y preparación de pedidos para responder al incremento de la demanda durante el evento y las fiestas de fin de año.

El proyecto demandó una inversión conjunta de US$115 millones con Plaza Logística, la firma desarrolladora de infraestructura logística

“Con la apertura de este centro en Escobar damos un nuevo paso en el crecimiento de nuestra operación logística en todo el país. Esta infraestructura nos permitirá conectar a más pymes con nuestros compradores y agilizar las entregas para millones de usuarios de Mercado Libre. Además, nos prepara para responder con mayor capacidad a los próximos picos de demanda, como el Cyber Monday y las fiestas de fin de año”, afirmó Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina.

Una apuesta por la logística

La instalación se integra a la red logística que la compañía desplegó en el país, que combina centros de almacenamiento con instalaciones de distribución y última milla. El nuevo complejo complementará las operaciones que ya tiene en el Mercado Central, en Tres de Febrero y en los centros de última milla distribuidos en distintas provincias.

En marzo, cuando anunció la inversión, la empresa había anticipado que el centro permitiría ampliar de manera significativa su capacidad operativa y mejorar los tiempos de entrega, con la posibilidad de fortalecer los servicios de entrega en 24 horas. En ese momento, también señaló que el proyecto le permitiría cuadruplicar su capacidad operativa en menos de 18 meses.

La inversión forma parte del plan de US$3400 millones que Mercado Libre anunció para la Argentina en 2026

La infraestructura logística se convirtió en una pieza central del modelo de negocios de Mercado Libre, tanto para competir por los tiempos de entrega como para ampliar el alcance geográfico de los vendedores que utilizan su plataforma. Según datos de la compañía, 3,5 millones de pymes y emprendedores operaron dentro del ecosistema de Mercado Libre en 2025. Casi el 90% de las pymes que venden en la plataforma comercializan productos fuera de su ciudad de origen y, para el 49%, la plataforma es su principal fuente de ingresos.

La inversión forma parte del plan de US$3400 millones que Mercado Libre anunció para la Argentina en 2026. La semana pasada, la empresa fundada por Marcos Galperin anunció una expansión en Mendoza, con un nuevo centro de última milla en Luján de Cuyo, la incorporación de cinco frecuencias aéreas semanales a la provincia y nuevas oficinas. Según indicaron, el proyecto contempló una inversión de US$9,7 millones.