Grupo Pilar Innova adquirió Vitalcan y se convirtió en su principal accionista

Vitalcan cambió de manos. La empresa especializada en alimentos para perros y gatos, fundada por la familia Marcos en 2001, fue adquirida por Grupo Pilar Innova, uno de los principales distribuidores de productos de consumo masivo del país.

El grupo se quedó con el 35% de Vitalcan y se convirtió en su principal accionista. El movimiento marca un nuevo paso en la estrategia del grupo para ampliar su negocio más allá de la distribución e incorporar producción propia en categorías con perspectivas de crecimiento.

Vitalcan cerró 2025 con una facturación de entre $110.000 y $120.000 millones, según datos aportados por la compañía a LA NACION. Alrededor del 85% de sus ventas corresponde al mercado argentino y el 15% restante, a las exportaciones. Para 2026, la empresa proyecta crecer entre 20% y 25% en volumen, impulsada por la apertura de nuevos canales comerciales y el desarrollo de sus negocios en el exterior.

La transacción comprende las operaciones de Vitalcan en toda la región y contempla una inyección de capital a lo largo de cuatro años. Bajo un esquema de cash-in, los fondos ingresarán directamente a la compañía y estarán destinados a fortalecer su estructura financiera, respaldar sus compromisos futuros -en particular, los vinculados con sus obligaciones negociables- y financiar sus planes de expansión. No se informó el monto total de la capitalización.

Fundado hace 25 años, Grupo Pilar Innova construyó su actividad a partir de la distribución de marcas multinacionales

La adquisición responde a una revisión de las categorías en las que Grupo Pilar Innova opera y de aquellas en las que identifica oportunidades de crecimiento. Según explicaron desde la compañía a LA NACION, el análisis identificó dos segmentos con potencial: el de mascotas y el de alimentación saludable.

En el primero, el grupo observa una demanda en expansión, vinculada con cambios sociales y en los hábitos de consumo. La tendencia se refleja tanto en el crecimiento del volumen como en la diversificación de productos disponibles en el mercado. A esa perspectiva se sumó otro factor: la posibilidad de incorporar producción propia en una categoría en la que hasta ahora participaba como distribuidor.

La operación también tuvo un antecedente comercial. Grupo Pilar Innova ya distribuía los productos de Vitalcan, por lo que conocía el funcionamiento de la empresa y su posicionamiento en el mercado. Esa relación previa -señalaron- les permitió evaluar la oportunidad con mayor información sobre el negocio.

Fundado hace 25 años, Grupo Pilar Innova construyó su actividad a partir de la distribución nacional de marcas multinacionales. Con el tiempo, se especializó en el abastecimiento del comercio de cercanía, incluidos almacenes, kioscos y autoservicios, entre ellos los de origen chino.

Entre las compañías con las que trabaja figuran Grupo Ayudín, British American Tobacco, CCU Argentina, Grupo Peñaflor y Georgalos. Su estructura incluye alrededor de 2000 empleados, 22 nodos logísticos y una red comercial que alcanza más de 40.000 puntos de venta en todo el país.

En los últimos años, el grupo amplió sus servicios hacia la logística de media y larga distancia, el almacenamiento, la reposición en puntos de venta y el trade marketing. Después de la pandemia, también avanzó en el desarrollo de productos propios, herramientas tecnológicas aplicadas al comercio, soluciones fintech y alianzas estratégicas.

Canales, plantas y comercio exterior

De acuerdo con lo comunicado, y uno de los principales objetivos de la nueva etapa será ampliar la llegada de Vitalcan a canales en los que todavía tiene una presencia limitada. La compañía construyó buena parte de su negocio a través de veterinarias y pet shops, pero ahora busca aprovechar la red de Grupo Pilar Innova para ingresar con mayor fuerza en almacenes, autoservicios y otras pequeñas superficies comerciales.

El otro eje del plan es el crecimiento internacional. Vitalcan comercializa sus productos en distintos mercados de América Latina y cuenta con filiales en Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Para esta etapa, el foco estará puesto en profundizar su presencia en Perú y Colombia. En una fase posterior, la compañía buscará desarrollar oportunidades en Norteamérica y Europa, mercados que identifica como parte de su horizonte de expansión.

La compañía prevé poner en marcha una propia planta de alimentos secos en Ezeiza

La producción local será una pieza relevante de esa estrategia. En 2021, Vitalcan anunció una inversión inicial de US$9 millones para instalar una planta de alimentos húmedos para mascotas en Río Grande, Tierra del Fuego, con el objetivo de abastecer la demanda exportadora.

A la fecha, desde Grupo Pilar Innova señalaron que la planta trabaja al 20–25% de su capacidad, unas 200 toneladas por mes. “Detectamos una gran oportunidad, porque el húmedo es un mercado en tendencia y gana terreno frente al seco a nivel global”, señalaron.

En paralelo, Vitalcan fabrica alimentos secos a façon -es decir, mediante un tercero que produce por encargo- en una planta ubicada en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, que trabaja cerca del 100% de su capacidad. Para reemplazar ese esquema, la compañía prevé poner en marcha su propia planta de alimentos secos en Ezeiza. El objetivo es hacerlo hacia fines de 2027 o durante 2028, como parte de las inversiones previstas para esta nueva etapa.

La compañía también proyecta incorporar productos de higiene para mascotas. La intención es ampliar su oferta más allá de la nutrición animal.