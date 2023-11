escuchar

“La publicidad que me parió” fue el slogan que eligió Gabriel Dreyfus para titular su autobiografía publicada en 2001, en una muestra de su capacidad para definir y salir a vender un producto con una sola frase. El hombre que acaba de fallecer a los 77 años fue, sin dudas, uno de los hijos favoritos de la publicidad argentina, a lo largo de una trayectoria de más de 50 años, que incluyó el paso por las agencias más importantes del país, exilios en España y México, la fundación de sus propias empresas, varias incursiones en la política y miles de avisos y campañas para todo tipo de marcas.

Su carrera incluyó pasos por varias de las agencias más importantes de la Argentina. En su autobiografía, cuenta que la campaña Motorcito para YPF que realizó en la agencia Gowland en 1971 representó su primer gran hit, con apenas 25 años. “Fue el primer aviso que comenzó a darme ‘fama’, estaba realmente adelantado a su tiempo (sobre todo en la publicidad argentina), creo que nunca pude superarlo”.

Su debut en la publicidad se concretó en 1969 en la firma Grant Advertising, a la que llegó después de enviarle una carta al director criticando un aviso de la agencia. “En el diario encontré un aviso de su agencia que es una verdadera mierda”, fue el inusual mensaje que le sirvió para llamar la atención de Héctor Solanas que lo convocó a hacer una pasantía. A partir de esa carta no dejó nunca de trabajar en publicidad y llegó a ser director general creativo de dos de las más importantes agencias argentinas de la década del 70: Ricardo De Luca y Lautrec. En 1980 fundó Dreyfus & Asociados que, unos años más tarde y después de dos fusiones, se transformó en FSD / Young & Rubicam.

Dreyfus era considerado en la industria como uno de los padres de la generación de creativos de los ‘90, que renovó la publicidad argentina con figuras como Ramiro Agulla, Carlos Baccetti o Hernán Ponce (todos con pasos por Y&R).

Fue uno de los publicitarios argentinos más premiados internacionalmente con tres Leones en Cannes, siete Premios Clío y 2 Clío Classic en el Hall of Fame, el Grand Prix del New York Festival y dos veces el Gran Premio del FIAP, entre muchas otras distinciones. Y el primer latinoamericano en ser tapa importante medio publicitario del mundo: la edición norteamericana de Advertising Age. Pero aseguraba que no creía en los premios y que trabajar pensando en Cannes era el mayor error en el que podía incurrir un joven creativo.

Defensor acérrimo del trabajo diario y constante, Dreyfus aseguraba que “el creativo no debe apuntar a hacer el gol más espectacular de su vida, sino que debe anotar un tanto por partido”.

En medio de la crisis de fines de los ‘80, en 1989 vendió sus acciones y emigró a España donde fue director creativo de Bassat, Ogilvy & Mather (Madrid) e integró, en Londres, el Comité Creativo para la publicidad de Ford of Europe. De regreso a la Argentina fundó Dreyfus Comunicaciones (1994-2000).

En 2001, volvió a emigrar y esta vez eligió a México como destino, donde se incorporó como VP de Publicidad Augusto Elías: la mayor agencia de capital 100% nacional de ese país.

En paralelo a su carrera como creativo y empresario publicitario tuvo varias incursiones en política, asesorando y trabajando con distintos candidatos. Pero sin duda, su participación más recordada en este campo fue la histórica campaña de Raúl Alfonsín, cuando se sumó al equipo que comandaba David Ratto, responsable del óvalo con la sigla RA, el slogan “Ahora Alfonsín” y la decisión de cerrar los actos citando el preámbulo de la Constitución Nacional.

Su pasión por la política lo llevó a cruzar de vereda y un par de veces se presentó como candidato: en 1985 secundó a Rafael Martínez Raymonda en la lista de diputados nacionales del Partido Demócrata Progresista y en 1999 fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires acompañando a Luis Patti.

Su vida personal se vio atravesada por la muerte de su hijo en 2009. Pablo Dreyfus era uno de los 253 pasajeros del avión de Air France que desapareció misteriosamente en 2009 mientras cruzaba el Océano Atlántico. Además de Pablo, Dreyfus tenía otros tres hijos. Su última mujer era Sandra Simson.

