Farmacity adquiere 10 locales en Uruguay y acelera su expansión regional

Farmacity dio un nuevo paso en su estrategia de internacionalización. La cadena argentina, propiedad del grupo Pegasus, adquirió 10 farmacias en Uruguay y alcanzó así un total de 15 locales en ese mercado.

La operación -que incluye la compra de tiendas que pertenecían a FarmaGlobal- marca un salto en escala para la compañía, que había desembarcado en Uruguay en 2022 con sus primeras cinco farmacias. Ahora, con esta segunda etapa de crecimiento, también duplicará su equipo local: pasará de 32 a 74 colaboradores.

Según informaron desde Farmacity, los locales continuarán operando con normalidad, pero comenzarán un proceso de reconversión progresiva para adoptar la estética, los servicios y el formato característico de la marca. Esto incluye remodelaciones y una propuesta integral que combina productos de cuidado personal, belleza y medicamentos con la prestación de servicios de salud.

Farmacity desembarcó en Uruguay en 2022 con sus primeras cinco farmacias

“Reforzamos nuestra capacidad creativa y operativa para identificar nuevas oportunidades de crecimiento que nos permitan expandir nuestro propósito: facilitar el acceso a la salud y el bienestar a nuevas comunidades”, señaló Sebastián Miranda, CEO de Farmacity.

Uno de los ejes de esta expansión es la integración de las 13 marcas propias del grupo, que pasarán a formar parte de la oferta disponible en Uruguay. Fundada en 1997, Farmacity opera cerca de 300 farmacias, a las que se suman las cadenas Simplicity, Get The Look y The Food Market, que amplían su presencia en segmentos complementarios de retail y elevan el número de puntos de venta a cerca de 370 en la Argentina.

Farmacity ingresó a Uruguay en 2022, mediante un acuerdo con FarmaGlobal, propiedad del grupo inversor IBF Negocios. En ese entonces, la compañía argentina se hizo de cuatro bocas en Montevideo y una en Canelones.

En aquel país, Farmacity compite con Farmashop, la principal cadena del sector, controlada por el fondo Linzor Capital Partners. Y también con San Roque, propiedad del Grupo De Narváez -dueño de Mâs Farma en la Argentina-.

A su vez, la adquisición de las farmacias en Uruguay se enmarca en un plan más amplio de expansión. En ese marco, el año pasado, la empresa le había entregado un mandato al Bank of America para que buscara un socio que aportara financiamiento y analizaba abrirse al mercado de capitales.