Fernando Moya: la receta del hombre detrás de éxitos como Fuerza Bruta y School of Rock

Fernando Moya corrió los límites en la industria del espectáculo. Desde el impulso a la carrera televisiva de Natalia Oreiro hasta la promoción talentos del criptoarte, pasando por la organización de shows internacionales de la talla de Paul McCartney y Madonna, su carrera quedó pintada por “primeras veces”.

A lo largo de más de 40 años, el fundador y CEO de Ozono Producciones fue propulsor de nuevos formatos de entretenimiento en el país. A finales de 1987, organizó el primer recital de rock en el estadio River y fue catalogado como el principal evento artístico de ese año: allí, la banda británica The Police, liderada por Sting, reunió alrededor de 60.000 personas. Años más tarde, realizó giras con Charly García -a las que definió como “viajes en plato volador”- por países como Perú, Colombia y Ecuador, donde el rock no estaba institucionalizado. Posteriormente, en 1995, trajo por primera vez a los Rolling Stones a la Argentina, en una época en la que la paridad entre el peso y el dólar hacía más simple la logística de los shows internacionales.

Ninguno de estos pasos fue casual ni resultado del azar. Su impulso despertó hacia fines de la década de1970, durante un viaje a Europa. La experiencia de haber asistido a distintos shows en vivo de punk rock, una movida ya latente en Londres pero oculta en la Argentina, lo marcó y regresó a Buenos Aires con la decisión de incursionar en el sector.

Para Moya, la clave para encontrar proyectos disruptivos está en no desestimar ninguno hasta tanto no conocerlo en profundidad. “A veces, es difícil que te puedan presentar algo de forma completa. Cuando tuvimos la primera reunión con Diqui James, de Fuerza Bruta, por ejemplo, él nos mostró un dibujo en un papel y no había resuelto siquiera cómo instalar la pileta”, señaló. Hoy, después de dos décadas, la obra teatral ya congregó a más de 7 millones de espectadores, en 5600 presentaciones desarrolladas durante giras en más de 34 países y 58 ciudades.

“La creatividad nace de personas talentosas. Un talento como el de Charly García, por ejemplo, no es fácil de reproducir. No obstante, siempre hay que estarles encima para aportar pragmatismo y darle forma y sentido a sus ideas; yo dejo que vuelen y hagan sus elecciones. Y la bajada a Tierra viene después, en algún momento de café”, explicó Moya.

Desde temprano, Moya estuvo detrás de la organización de grandes espectáculos internacionales. Durante las décadas del 80 y del 90, formó parte de la mítica Rock & Pop y luego de CIE Rock & Pop desde 1999 al 2002, etapa durante la cual participó de los shows de The Rolling Stones, Madonna, Paul McCartney, Elton John, Phil Collins, ACDC, Metallica y Lady Gaga, entre otros. También formó parte de la organización de festivales como Rock & Pop Festival, Personal Fest, Chateau Rock y La falda Rock. Y a esto se sumó la producción de espectáculos musicales de Broadway, como Chicago, Cabaret y Les Miserables.

En paralelo, desarrolló su carrera como manager y productor de artistas nacionales. La lista de celebridades incluye a figuras como Fito Páez, Charly García, Divididos, Los Pericos y Mercedes Sosa. También guio las carreras televisivas de Jorge Lanata y Natalia Oreiro.

Y en 2002 formó su propia productora de espectáculos, Ozono Producciones, dedicada a la generación y promoción de experiencias en vivo, shows internacionales, teatro y espectáculos con formato de exportación.

Para Moya, la clave para innovar está en mirar siempre hacia adelante. “Podés mirar hacia atrás, para divertirte; pero mirando hacia adelante encontrarás lo nuevo, el cambio y distintas cosas”. Y añadió: “Cuando sentís que la gente está pataleando, significa que les encantó y es factible que lo que genero eso después explote. Eso sucedió con School of Rock: después que las primeras personas asistieron, la venta de entradas creció fuertemente. Llegó a reunir a 28.000 personas en una semana y rompió los récords de la obra a nivel global”.

Para la producción de School of Rock, Moya cerró un acuerdo con Disney, que incluía la licencia para llevar también otras series televisivas al show en vivo, con Violeta a la cabeza. Con tres elencos de 39 niños, el musical se posicionó en 2023 en Madrid y este año llegó a la cartelera argentina. “Es la única obra con una banda de niños en vivo, quienes le bajan el tono a los mayores. El talento se define por una combinación de variables, entre los que se destacan la espontaneidad y chispa. Las personas con más talento son aquellas que logran atrapar a la audiencia”, consideró.

En ese marco, otro de sus más recientes éxitos es Mundo Pixar. Después de haber registrado más de 600.000 espectadores en Madrid y 300.000 en la ciudad de México, la propuesta desembarcará también en Barcelona y Santiago de Chile este año. “Transportamos por el mundo una idea de creativos brasileños y de Pixar. Se trata de una exhibición de todos los títulos del estudio cinematográfico, para las cuales la mayor parte de la escenografía fue realizada en la Argentina”, precisó.

José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, dialogó con Fernando Moya, CEO de Ozono Producciones Fabián Malavolta

A la hora de analizar las variables que permiten llevar cada espectáculo al éxito, Moya no negó su instinto obsesivo. “Cuando las cosas son nuestras, podemos modificarlas y ajustarlas. Pero en el caso de licencias, como Matilda, nos tenemos que ajustar. Sin embargo, peleamos algunos detalles para adaptar la obra al mercado”, indicó.

“Estoy en un momento en el que estoy feliz de trabajar en la Argentina y en el mundo. Durante más de 10 años, cada vez que llevaba Fuerza Bruta por el mundo, tenía que explicarle a los empresarios de qué iba; hoy, contamos con un producto que ya todos conocen. Este es un lugar privilegiado. Queremos seguir trabajando como lo hacemos, produciendo desde el país y llevando los shows al mundo”, cerró.

