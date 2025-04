En qué invertir tras el desplome de los mercados a nivel global

La nueva política arancelaria anunciada ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impactó directamente a los mercados. Y según los analistas, las nuevas medidas crean incertidumbre sobre el futuro de la actividad y de la inflación, lo que ya se refleja y marcará el futuro de las acciones de las compañías a nivel global.

“Trump disparó munición gruesa sobre las relaciones comerciales globales. Las esquirlas llegaron rápidamente a los mercados, donde hubo rojos de hasta 6% en los índices de Wall Street y desplomes en bolsas europeas y asiáticas. La amenaza de la ‘guerra de tarifas’ se hizo realidad sobre las expectativas de mayor inflación y de menor crecimiento económico”, señaló Nery Persichini, jefe de Estrategia de GMA Capital.

La nueva política se basa en un esquema de aranceles recíprocos, que fija una tasa mínima de 10% para todos los bienes que ingresen a Estados Unidos, sean insumos o productos terminados. Con entrada en vigencia pautada para el próximo sábado 5 de abril, aplica a todos los socios comerciales del país, incluida la Argentina.

A la hora de analizar los antecedentes y sus consecuencias, José Ignacio Bano, asesor financiero y excountry manager de IOL, señaló: “Cuando asumió, Trump puso aranceles para los productos de la industria automotriz importados desde México, y uno de los más perjudicados fue la propia industria automotriz norteamericanas. General Motors, por ejemplo, si bien fabricaba en Estados Unidos, el 30% del valor de cada automóvil se correspondía a autopartes importadas de México. Por ende, inmediatamente, dio un salto en su costo”.

Y en esa línea, explicó la relación directa con los papeles de las compañías: “En la Argentina, estamos acostumbrados y los salarios aumentan periódicamente en relación a la inflación. Pero Estados Unidos no tiene una economía preparada para ello, por lo que un salto de 5% en los niveles de inflación es doloroso. La suba de costos impacta directamente en el precio de los productos y en el bolsillo de los consumidores, y se traduce en una caída de ventas”.

“Bajo ciertas circunstancias, a las multinacionales les conviene fabricar en un país o en otro. Pero cualquier movimiento supone también grandes inversiones y, normalmente, lo que más duele es la incertidumbre. Ante este anuncio, todos se preguntan si tiró con todo para después empezar a negociar mejores condiciones, o si permanecerá así. Hasta que no haya un panorama más claro, las empresas no tomarán decisiones de inversión y tendrán que soportar los mayores costos”, amplió.

Primer impacto y decisiones

De acuerdo con Persichini, el anuncio llevó a que los inversores se pusieran en modo “risk off” . “Se refugiaron en activos de resguardo, como bonos del tesoro norteamericano y de Alemania -las tasas largas están bajando-, y se desprendieron de instrumentos de riesgo como acciones y bonos emergentes. Por su parte, los precios de los commodities se desinflaron, producto de que se espera un menor nivel de actividad, especialmente en Asia”.

En sintonía, Pablo Waldman, gerente de Productores Exclusivos en Balanz, precisó: “Segmentos como energía, tecnología y empresas pequeñas y medianas en general caen más que el promedio. Industriales y financieras se ubican en un segundo escalón dentro de las principales bajas. Para tener una idea del impacto de la noticia: el petróleo cae 7,5%”.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) no fueron la excepción a esta tendencia. Durante el pre-market, antes de la apertura formal del mercado, los papeles de Transportadora de Gas del Sur cayeron 6,72%, seguidos por Grupo Financiero Galicia (-5,4%), Tenaris (-5,2%), YPF (-5,13%) y Globant (-4,61%).

En menor medida, también bajaron las acciones de Banco Supervielle (-4,52%), Edenor (-3,68%), Loma Negra (-3,5%), Banco Macro (-4,38%), Central Puerto (-3,78%), Cresud (-3,07%), Mercado Libre (-2,31%).

Incertidumbre en los mercados: qué hacer

Frente a este escenario, Waldman aclaró que el mercado suele tener una performance positiva en el mediano plazo, después de una corrección del 10%. “Es importante no perder de vista el largo plazo en días de movimientos tan abruptos; e incorporar más renta fija para reducir la volatilidad, si no se sienten cómodos con estos niveles”, remarcó.

Y en esa línea, Persichini señaló también la entrada a una etapa de definiciones. “Veremos si Trump es conciliador y negociador, como lo fue durante su primer mandato, o si elige el camino de las represalias y de la escalada de conflictos. Mientras tanto, las perspectivas macroeconómicas de Estados Unidos se están deteriorando y el dólar pierde fuerza a nivel internacional. Esto podría representar una oportunidad para mercados ‘olvidados’ por los inversores en el pasado, como Europa, China y algunos emergentes”, explicó.

Para Bano, las perspectivas sobre los posibles escenarios serán las que definan la toma de decisiones de los inversores. “Si el inversor considera que esto está empezando, y por ende, que la crisis se profundizará e iniciará una recesión, que posiblemente arrastre a otras economías del mundo, deberá aceptar la pérdida y buscar protección en los sectores menos volátiles. Y esto ya se ve en el mercado de Estados Unidos. Sectores como el tecnológico o el automotriz son muy volátiles porque apenas hay un ajuste, el consumo baja. Por el contrario, otros rubros como el de alimentos o el de salud son los últimos que la gente recorta”, explicó.

Desde la otra vereda, agregó: “Si el inversor cree que Trump exageró para luego negociar y desandar este camino, deberá considerar que esta realidad será el piso y el mercado podría empezar a rebotar. Con esa visión, este es un muy buen punto de entrada y aparecen empresas tecnológicas interesantísimas, como Amazon, cuyo valor bajó 25% en un par de meses. Quienes se consideran inversores ‘agresivos’ y creen que ese es el peor momento, pueden empezar a tomar más riesgos”.

A la hora de trazar una evaluación personal, Bano indicó: “No estoy tan convencido de que este sea el piso. Me parece que muchas de estas tarifas, no necesariamente todas, se retraerán, mientras que muchas otras permanecerán. Además, Estados Unidos tiene un gran problema: el mega déficit fiscal , que en 2024 se ubicó en torno de 7%, y en 2023, cerca del 6%. Estos datos no son sostenibles para ninguna economía, y desarmar ese déficit es normalmente contractivo”.

