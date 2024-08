Gastón Ghioni, subsecretario de Energía de la provincia: “Hay que discutir el marco regulatorio de los 90, que está teniendo problemas”

Escuchar

Es subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires desde el 2019. Anteriormente, se desempeñó como director de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y como subsecretario de combustibles en la Secretaría de Energía. En un mano a mano con Carla Quiroga, periodista de LA NACION, para el segundo capítulo de “Energía”, organizado por LA NACION, Gastón Ghioni dio a conocer cuál es la mirada del sector público respecto de la matriz energética.

“La provincia tiene un rol fundamental en la matriz energética nacional. Es un correlato del peso de Buenos Aires en términos de población, producto industrial y exportaciones”, resaltó, a la vez que reveló que la demanda de energía de la jurisdicción bonaerense representa el 46% de la nacional. Asimismo, hizo énfasis en que en materia de energías renovables la provincia lidera en lo que es generación eólica.

“¿Fue una equivocación del gobierno de la provincia no adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)?”, le consultó Quiroga en relación a la normativa que promovió la gestión de Javier Milei y que fue aprobada en el Congreso en el marco de la Ley Bases. “A nosotros nos sorprendió lo abrupto de la decisión, hace años que venimos trabajando con YPF por este tema, tuvimos infinitas reuniones. Nos planteaban temas impositivos, de estabilidad fiscal y lo que era expropiación de tierras, porque ellos tienen reservadas 1400 hectáreas”, expresó.

Ghioni recalcó que luego de que el Presidente dijera que “nadie invertiría en una provincia gobernada por un comunista” se anunció que harían un estudio que, según señaló, “todavía la provincia no vio y que está pidiendo ver”.

“Después de todas las conversaciones entendemos que eso fue parte de una excusa que no hace a la ecuación económica y habrá que ver más tarde la parte técnica. Ahora estamos a la espera de ver cuáles fueron los condicionantes, porque las declaraciones de las autoridades de YPF son ambiguas”, declaró.

A la vez, el subsecretario contó que desde el gobierno provincial están trabajando en un proyecto de ley propio de incentivos a las inversiones que ya entró en la legislatura. “Cuando decimos que somos una provincia petrolera es parte de discutir qué queremos hacer con el potencial de Vaca Muerta. ¿Queremos que sea meramente un gasoducto de exportación o que genere valor local?”, sostuvo.

Acerca de uno de los fuertes de la provincia, la energía eólica, Ghioni declaró que se están llevando a cabo fuertes inversiones, entre las que sobresale el primer Centro de Energías Renovables ubicado en el Campus Tecnológico de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). “Es una inversión de US$3,5 millones. Ya casi estamos en un 50% y la idea es poder inaugurarlo el año que viene”, adelantó.

Un marco regulatorio asfixiante

“Hoy, el cuello de botella para el sector energético es la infraestructura”, indicó. Según reiteró, con las privatizaciones el marco regulatorio dejó que la demanda sea la que lleve adelante las inversiones, lo que hizo que las obras no avanzaran. “En 2001 se creó un agregado tarifario con el que se debía pagar esto. El flujo que necesitábamos para pagar los casi US$700 millones en obras implicaba 36 años para poder hacer las que se necesitan ahora. Nosotros tenemos financiamiento internacional para abordar gran parte de obras que, si no, el sector privado en tanto demanda no las está haciendo”, informó.

Y continuó: “Lo que hay que deliberar ahora es un marco regulatorio de los 90, que está teniendo problemas en varios lugares. Si no los discutimos íntegro, no se resuelve”.

En cuanto a las oportunidades que podría tener la provincia, Ghioni hizo énfasis en que, aunque no tenga pozos petroleros, sí es clave en materia de energía, por contar con refinerías y con la industria petroquímica. También anunció que están a la expectativa sobre qué va a pasar con la exploración offshore.

A principios de 2024, el gobierno nacional anunció que haría una quita de subsidios que afectaría al bolsillo de sectores con menores ingresos. “El último aumento tarifario de junio tuvo un impacto muy fuerte en ese sector, entonces nosotros hicimos una modificación en el esquema de tarifa social donde pasamos de un 1,7 millones de usuarios a casi 3 millones. Así, apuntamos a una homogeneización de lo que paga un usuario en GBA con lo de un usuario en la zona sur de la provincia, que tiene un mayor costo tarifario”, explicó.

Otros actores del sector que “se vieron afectados por los aumentos” fueron las cooperativas que, según relató, se vieron obligadas por el gobierno nacional a “ponerse al día” en cuestión de meses. “Están afrontando un costo de energía enorme que antes era mucho más gradual”, señaló. Del mismo modo, develó que su gestión está trabajando en conjunto con ellas para ir recomponiendo la tarifa.

A propósito del diálogo con municipios, usuarios y empresas por las tasas municipales, Ghioni enfatizó: “Somos el ente de control. Cuando hay denuncias de que un municipio incorpora algún concepto que no se corresponde dentro del aumento, nosotros intimamos a que no lo haga”.

Hacia el final del encuentro, el funcionario dio a conocer que están por inaugurar dos parques solares nuevos, que se suman a los 26 que ya tiene la provincia. “Van a ser los primeros a modo experimental que lleven baterías de litio para reservas”, dijo, y cerró con una contundente negativa tras ser consultado sobre la posible desincentivación de inversiones por la no adhesión al RIGI.

