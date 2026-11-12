Molinos Río de la Plata revierte sus números: logra un resultado operativo de $53.000 millones a pesar de la caída del consumo

Molinos Río de la Plata revierte sus números. En un escenario caracterizado por la retracción de la demanda y un reordenamiento de las variables macroeconómicas, la compañía dueña de marcas como Matarazzo y Lucchetti (pastas), Blancaflor (harinas) y Gallo (arroz), consolidó un giro positivo durante los primeros nueve meses de 2026.

De acuerdo con el balance financiero presentado ante la Comisión Nacional de Valores, la firma alcanzó una ganancia operativa de $52.997 millones en los primeros nueve meses del año. De esta forma, logró revertir el déficit operativo de $29.146 millones registrado en el mismo lapso del año anterior.

Para la compañía, la mejora de los márgenes de la empresa alimentaria se apoyó principalmente en una profunda reestructuración de su esquema de costos e ineficiencias internas. A través de un proceso de modernización logístico, productivo y administrativo implementado en los últimos períodos -según informaron en el reporte-, Molinos logró recortar sus gastos centrales un 22,9% en términos reales comparado con los primeros nueve meses de 2025. Este ajuste -indicaron- significó un ahorro directo para la organización de $56.687 millones.

Luis Perez Companc, presidente de Molinos Río de la Plata

Paralelamente, la conducción de la firma optó por trasladar parte de estos incrementos de productividad a la política comercial. Según precisaron, los precios de venta al público se ajustaron por debajo del índice general de inflación del período, buscando sostener la competitividad en las góndolas y proteger la participación de mercado de sus principales marcas.

“Esta política estricta de control de gastos y el reordenamiento de procesos operativos y logísticos, también posibilitaron una fuerte reducción del capital de trabajo y de la deuda financiera neta comparada con septiembre 2025. De esta manera, el financiamiento actual se destina exclusivamente al giro operativo del negocio y se mantiene equilibrado en plazos y monedas”, señalaron en el comunicado.

En términos globales, en los primeros nueve meses del año, Molinos registró ventas por $848.746 millones y una ganancia neta de $56.863 millones.

Radiografía por negocios

En paralelo, Molinos aprovechó la estabilización de su flujo de caja para cerrar operaciones de fusiones y adquisiciones estratégicas durante el trimestre finalizado en septiembre de 2026. La compañía concretó la compra de la totalidad de las operaciones de The Not Company en la Argentina y Uruguay, así como la adquisición de la tradicional Bodega Etchart.

Por un lado, la incorporación del negocio de NotCo responde a la búsqueda de capturar nuevas ocasiones de consumo vinculadas a los alimentos basados en plantas (plant-based), un segmento de rápido crecimiento entre consumidores jóvenes y de hábitos saludables. Por otro lado, la suma de Bodega Etchart fortalece y acelera la escala de su plataforma de Bodegas y Viñedos, consolidando su oferta vitivinícola en un mercado donde la empresa registró un desempeño relevante en el período.

Molinos Río de la Plata compró la conocida bodega salteña Bodegas Etchart

El análisis de las estadísticas físicas de venta revela comportamientos disímiles entre las dos grandes unidades de negocio del grupo empresarial:

Alimentos: el volumen total comercializado se mantuvo estable en 317.172 toneladas al 30 de septiembre de 2026 (frente a 317.733 toneladas en 2025). Dentro de este rubro, las ventas destinadas al mercado interno subieron a 297.426 toneladas (frente a 291.760 toneladas en los primeros nueve meses de 2025), compensando el descenso observado en las exportaciones, que bajaron de 25.973 a 19.746 toneladas.

el volumen total comercializado se mantuvo estable en 317.172 toneladas al 30 de septiembre de 2026 (frente a 317.733 toneladas en 2025). Dentro de este rubro, las ventas destinadas al mercado interno subieron a 297.426 toneladas (frente a 291.760 toneladas en los primeros nueve meses de 2025), compensando el descenso observado en las exportaciones, que bajaron de 25.973 a 19.746 toneladas. Bodegas: el negocio de vinos registró un crecimiento en volumen. El total comercializado ascendió a 1.885.578 cajas en los primeros nueve meses de 2026, lo que representa una suba del 17,2% en comparación con las 1.608.594 cajas vendidas en el mismo período de 2025. El dinamismo se dio tanto en el mercado doméstico (1.456.232 cajas vs. 1.276.191 en 2025) como en el despacho de exportación (429.346 cajas vs. 332.403 en 2025).

Qué espera la empresa para el cierre de año

De cara al cierre de 2026 y al inicio de 2027, la firma de la familia Perez Companc mantiene una perspectiva prudente sobre la evolución del mercado, “apoyada en la fortaleza de su portafolio de marcas, en la disciplina financiera y en la continuidad de sus iniciativas de productividad y eficiencia operativa, que, como evidencian los estados financieros, le permitieron recuperar y consolidar sus resultados operativos”.

“En este contexto, la compañía seguirá enfocada en fortalecer su competitividad, en optimizar la gestión de sus recursos mediante la incorporación constante de tecnología en sus procesos operativos, administrativos y financieros, y en preservar su capacidad de generación de caja. La evolución de los resultados operativos se apoya en los pilares que distinguen a Molinos: el foco constante en la productividad, marcas fuertes y un portafolio amplio y diversificado”, explicaron en el comunicado.