Havanna abrió una planta en España: invirtió €4 millones y apunta a expandirse en Europa, Asia y Medio Oriente

En un contexto económico “desafiante”, Havanna sumó una nueva pieza a su estrategia de expansión internacional. La compañía inauguró una planta de producción en España, la primera en Europa, con una inversión de aproximadamente €4 millones.

Ubicada en el Parque Industrial de Picassent, en Valencia, la fábrica ocupa 3000 metros cuadrados y fue diseñada bajo un esquema de alta automatización y capacidad escalable. Tiene capacidad para podrá producir hasta 30 millones de alfajores por año, un volumen equivalente a cerca del 15% de la capacidad anual de la planta que Havanna tiene en el Parque Industrial de Batán, en las afueras de Mar del Plata.

El establecimiento argentino cuenta con unos 23.000 metros cuadrados cubiertos dentro de un predio de 40.000 metros cuadrados y continúa siendo el principal centro productivo de la compañía.

Havanna cuenta con más de 550 locales distribuidos en siete países

Según informaron desde la compañía a LA NACION, la planta valenciana ya tuvo su primera producción. Se trató de una partida de 10.000 docenas de alfajores, destinada inicialmente al mercado español.

En esta primera etapa, elaborará algunos de los productos más reconocidos de la marca. Entre ellos: los alfajores de chocolate y merengue, Havannets, galletitas de limón y mini alfajores.

Valencia como plataforma internacional

De acuerdo con la compañía, la decisión de instalar la fábrica en España responde, además de a la necesidad de ampliar la capacidad productiva, a una estrategia logística. Desde Valencia, busca reducir las distancias con sus principales mercados europeos y mejorar los tiempos de respuesta a medida que crezca la demanda.

Havanna apunta a que la planta funcione como una plataforma para profundizar su presencia internacional. Europa aparece como el primer mercado a abastecer, pero el proyecto contempla también facilitar el desembarco y desarrollo de la marca en Asia y Medio Oriente.

Estrategia a largo plazo

“En un contexto económico aún desafiante, la compañía continuó privilegiando una estrategia de largo plazo, evitando trasladar íntegramente el impacto de la inflación a los precios de venta, con el objetivo de preservar la accesibilidad de sus productos y fortalecer el posicionamiento de la marca”, aseguraron desde la compañía en su balance financiero, relativo al segundo trimestre del año.

Según precisaron, la situación del commodity cacao evidenció una marcada mejora durante el periodo lo que permitió a la compañía estabilizar su margen operativo. Esta dinámica -indicaron- contribuyó a mitigar parcialmente las presiones sobre los costos y a sostener la rentabilidad del negocio.

Havanna tiene su principal centro productivo en el Parque Industrial de Batán, en las afueras de Mar del Plata Mauro V. Rizzi

De acuerdo con el reporte, durante el segundo trimestre de 2026, los ingresos por ventas ascendieron a $32.288 millones, un 9,7% inferiores a los registrados en igual período de 2025. Por su parte, la ganancia bruta alcanzó los $15.194 millones, representando una disminución del 11,8% respecto del segundo trimestre del ejercicio anterior.

“En un contexto de menor actividad y márgenes más ajustados la sociedad mantuvo resultados operativos positivos por $1553 millones, aunque por debajo de los $3490 millones obtenidos en igual período de 2025. Asimismo, los resultados financieros y por posición monetaria neta registraron una pérdida de $2113 millones”, explicaron.

Como resultado la sociedad registró una pérdida neta de $747 millones durante el trimestre, frente a la ganancia neta de $104 millones obtenida en igual período del ejercicio anterior.

Actualmente, Havanna cuenta con más de 550 locales distribuidos en siete países: la Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y España. A través de diferentes canales de distribución, sus productos también llegan a más de 30 mercados, entre ellos Estados Unidos, distintos países de Europa, Australia y América Central.