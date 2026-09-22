Toledo vende activos y busca un comprador

Nació hace 60 años con un pequeño autoservicio de 300 metros cuadrados en Mar del Plata y terminó convirtiéndose en uno de los mayores grupos supermercadistas de capital nacional de la costa bonaerense. Hoy, sin embargo, Supermercados Toledo enfrenta una de las crisis más profundas de su historia -que se agravó tras la muerte del fundador de la empresa y la llegada de nuevos competidores a Mar del Plata- y corre una carrera contra el tiempo para encontrar una salida que le permita mantener el negocio en marcha.

Después de desprenderse de tres bocas para hacerse de efectivo, la actual conducción -liderada por Bernabé Toledo, uno de los hijos de Antonio Toledo, el fundador de la cadena fallecido hace un año- avanza con una propuesta más drástica: la venta parcial o total de la cadena. De acuerdo con una presentación realizada en el concurso preventivo que Toledo arrastra desde 2006, existen negociaciones con cadenas del sector, aunque sus nombres no fueron revelados oficialmente.

En el mercado aseguran que entre los candidatos para quedarse con algunos de los supermercados se encuentran los principales jugadores del sector a nivel nacional, como La Anónima, Cencosud y Carrefour. Además, también hubo algún sondeo por parte de la Cooperativa Obrera -con base en Bahía Blanca- que ya es socia de Toledo en la marca compartida Primer Precio. Y tampoco se descarta un interés chino, ya que comerciantes de la colectividad se alzaron con las tres bocas que vendió Toledo en los últimos meses (la última venta se concretó hace menos de una semana).

El principal activo que tiene Toledo es la ubicación de sus locales. De acuerdo a las normas municipales, la apertura de supermercados en Mar del Plata se encuentra muy restringida, lo que explica que Coto haya tenido que instalar su hipermercado en las afueras de la ciudad cuando desembarcó en el mercado marplatense hace menos de dos años. “Si una cadena que quiere instalarse en Mar del Plata y llegar a los barrios para estar cerca del consumidor, no le queda otra opción que comprar Toledo”, explicó una fuente del sector.

Los números ayudan a entender la urgencia. Según los registros del Banco Central, Toledo acumula más de 300 cheques rechazados por $3300 millones. A esto se suman los problemas para afrontar los salarios de sus trabajadores. Hace varios meses la cadena empezó a pagar los sueldos en forma desdoblada y la situación recién se normalizó en las últimas semanas a partir de los fondos que obtuvo la empresa con la venta de sus tres locales a manos chinas.

“Estamos muy preocupados porque sabemos que Toledo tiene hoy $3300 millones en cheques rechazados en los últimos 20 días. La cadena está en modo vendedor y queremos asegurarnos que la venta sea con el personal adentro”, explicó a LA NACION Guillermo Bianchi, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata.

Emblema regional

Toledo nació en 1966, cuando la familia que ya operaba tres carnicerías compró un autoservicio en la esquina de Colón y Sarmiento, en Mar del Plata. Con los años se expandió más allá del negocio supermercadista y montó una estructura integrada que incluye una planta panificadora, producción avícola, elaboración de chacinados y producción y faena de cerdos.

Toledo nació en 1966, cuando la familia que ya operaba tres carnicerías compró un autoservicio en la esquina de Colón y Sarmiento, en Mar del Plata

Actualmente, la cadena cuenta con 33 locales. La mayoría están ubicados en Mar del Plata, aunque también tiene presencia en Necochea, Miramar, Pinamar y Santa Clara del Mar.

Toledo se encuentra en concurso preventivo desde agosto de 2006. Durante dos décadas consiguió seguir operando y mantener una estructura productiva particularmente amplia para una cadena regional. La cadena marplatense también sufrió el impacto de la llegada de nuevos jugadores, como Coto -que en diciembre de 2024 inauguró un hipermercado en las afueras de la ciudad, con una inversión de US$50 millones.

La crisis también coincidió con un golpe fuerte para la compañía: la muerte de Antonio Toledo, su fundador y principal referente histórico, en agosto de 2025, a los 89 años. Su desaparición marcó el final de una etapa para una empresa que durante décadas estuvo estrechamente identificada con la figura de su creador, un inmigrante español que llegó a Mar del Plata en los años 50 y terminó convirtiéndose en uno de los pioneros del supermercadismo argentino.