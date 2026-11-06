Hub regional: una plataforma global de inversiones compró una fintech argentina y busca ganar terreno en la región

El mercado fintech argentino sumó un nuevo jugador internacional. La plataforma global de inversión eToro, que cotiza en Nasdaq y cuenta con US$20.200 millones en activos bajo administración, firmó este miércoles un acuerdo para adquirir la billetera digital rosarina LB Finanzas.

La adquisición apunta a combinar la plataforma de inversión local de LB Finanzas, que ofrece cuentas en pesos y dólares, con la oferta global multiactivo y los recursos de eToro. De esta manera, la compañía busca ampliar las alternativas disponibles para los inversores argentinos y, al mismo tiempo, utilizar la infraestructura de la fintech local para acelerar su expansión en otros mercados de la región.

“LB Finanzas y eToro comparten la misma convicción: que todas las personas deberían tener acceso a las herramientas y el conocimiento necesarios para hacer crecer su patrimonio. Al combinar la experiencia local de LB Finanzas con la escala global y la oferta de productos de eToro, podemos llevar esa misión a millones de personas en una de las regiones más dinámicas del mundo. Esta adquisición marca un paso importante en nuestro compromiso de construir una presencia localizada en América Latina”, dijo Yoni Assia, cofundador y CEO de eToro.

Fundada en Rosario en 2018, LB Finanzas desarrolló una aplicación que reúne distintos servicios financieros en una misma plataforma. Permite a cientos de miles de usuarios invertir en acciones y ETF (fondos cotizados en Bolsa) de Estados Unidos, criptomonedas y fondos comunes de inversión de money market, además de mantener cuentas en pesos argentinos y dólares. También ofrece servicios para personas y empresas.

Camilo Cristia - cofundador y CEO de LB Finanzas

“Fundamos LB Finanzas en Rosario hace ocho años con una idea simple: que cualquier argentino pudiera invertir con las mismas herramientas que se usan a nivel internacional. Unirnos a eToro nos permite llevar esa idea mucho más lejos. Para nuestros clientes, hoy nada cambia. Lo que viene son más productos y más escala, con el mismo equipo que ya conocen”, sumó Camilo Cristia, CEO de LB Finanzas.

A nivel global, eToro cuenta con 4,36 millones de cuentas fondeadas en 75 países, US$20.200 millones en activos bajo administración y 10 oficinas alrededor del mundo. Con la adquisición, la compañía buscará integrar esa escala internacional con la propuesta local de LB Finanzas, que permite operar con cuentas en pesos y dólares, para ampliar su oferta de inversiones en el mercado argentino. Para los clientes actuales, los servicios continuarán sin cambios, mientras se prepara la incorporación de nuevos productos.

“Como alguien que creció en Rosario, tengo una gran afinidad con los fundadores de LB Finanzas y sé de primera mano las ganas que tienen los argentinos de contar con mejores productos financieros. Esta adquisición nos da la plataforma para responder a esa demanda a gran escala. La Argentina no es solo nuestra puerta de entrada a América Latina, es la base sobre la que vamos a construir en toda la región. Para mí, es como volver a casa”, concluyó Tali Salomon, directora para Iberia y Latam de eToro.