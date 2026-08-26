IAB Now 2026: cuáles son las tendencias que están redefiniendo la comunicación digital

Bajo el lema “Pensar, diseñar, impactar. Donde nace el marketing del futuro”, IAB Now 2026 convocó a más de 50 disertantes nacionales e internacionales, líderes de agencias, medios, plataformas y empresas, que reflexionaron sobre cómo la innovación tecnológica está cambiando la comunicación digital y qué rol cumplen los consumidores en la actualidad.

Así se vivió el IAB Now 2026 en el DOT Baires Shopping

El universo de la publicidad y el marketing digital atraviesa una etapa de profunda transformación. La llegada de la inteligencia artificial, la expansión de nuevos canales y plataformas y la evolución en los hábitos de consumo de las audiencias plantean nuevos desafíos para las marcas, que deben adaptar sus estrategias a un escenario en constante cambio. En este contexto, el IAB Now 2026 volvió a posicionarse como un espacio clave en la Argentina para analizar las tendencias de la industria y anticipar hacia dónde avanza el sector.

Entre los speakers más destacados, se encontraron Daniel Arra, director de Media & Sponsorships de Mercado Libre; Paz Vásquez, manager de Media & e-Commerce de La Serenísima; Gastón Taratuta, fundador y CEO de AlephDigital; el conductor de televisión, Marley; Magdalena Ruscello, directora-partner de Measurement & Insights de The Walt Disney Company, y Pedro Rosemblat, dueño fundador y director del canal de streaming Gelatina.

Hubo más de 2400 inscriptos a las disertaciones en el DOT Baires Shopping Fabián Malavolta

Con más de 2400 inscriptos, los principales anunciantes, agencias y medios del país encabezaron una agenda de casi 40 sesiones, orientadas a descifrar el impacto de las herramientas actuales en la comunicación. Cada uno, desde su mirada y sector, coincidió en que el desafío actual es lograr un equilibrio entre el uso de nuevas herramientas tecnológicas y la necesidad de mantener un vínculo genuino con los consumidores.

En un escenario donde la industria de la publicidad y el marketing digital atraviesa una transformación acelerada, encuentros como IAB Now 2026 adquieren un rol cada vez más relevante. Estos espacios permiten poner en común las principales tendencias que están redefiniendo el sector, desde la inteligencia artificial y el Retail Media hasta las nuevas formas de medir la atención y el impacto de las campañas.

Pero también funcionan como ámbitos de intercambio entre los distintos actores del ecosistema: marcas, agencias, medios, plataformas, creadores y empresas de tecnología conversan en un mismo sitio. La posibilidad de compartir experiencias y casos concretos permite pasar de las tendencias a la práctica y conocer cómo las compañías están incorporando nuevas herramientas, formatos y estrategias para responder a los cambios en los hábitos de las audiencias.

Gervasio Marques Peña (LA NACION) moderó la charla con Tomás Amorena (Volkswagen), Agustina Pelfini (YPF), Agustín Kovarsky (Renault) y Mariana Falcone (Chery) Fabián Malavolta

En paralelo, estos encuentros ayudan a comprender a un consumidor cada vez más fragmentado, que se mueve entre múltiples plataformas, formatos y comunidades. Debates sobre atención, contenidos, influencers, e-commerce y construcción de marca permiten identificar nuevas oportunidades para generar vínculos relevantes y sostener la conexión con las audiencias en un entorno cada vez más competitivo.

IAB Now 2026 no solo ofreció una fotografía del presente de la industria, sino también un espacio para anticipar los desafíos que vienen. En un contexto marcado por la evolución de la inteligencia artificial y la aparición constante de nuevos modelos de negocio, reunir conocimiento, experiencias y protagonistas del sector se vuelve clave para transformar las tendencias en decisiones y construir las estrategias que definirán el futuro del marketing y la publicidad digital.

En este contexto, LA NACION viene profundizando su estrategia de innovación digital y nuevas narrativas, con proyectos audiovisuales y formatos orientados a nuevas formas de consumo informativo. Por eso, aprovechó este encuentro para presentar Feed, un nuevo medio que tendrá una mirada joven, pensado para redes sociales y en formato video, que buscará informar al segmento de 18 a 35 años con las herramientas actuales de storytelling.

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Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.