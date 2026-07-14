Inteligencia digital: la startup argentina que desafía los datos tradicionales y trabaja con compañías líderes a nivel global

Un sistema que procesa más de 320 millones de conversaciones diarias en más de diez países y las convierte en insumo para la toma de decisiones estratégicas: eso es Epical, la startup de social & consumer intelligence a la que están hoy recurriendo las marcas y organizaciones más grandes de América Latina con la idea de llegar a conocer antes distintos riesgos y oportunidades.

“No somos una plataforma de listening, tampoco una agencia de monitoreo. Somos un sistema que lee la conversación digital con criterio humano y velocidad de máquina”, definen desde la compañía.

Una de las claves de Epical es que combina IA con un criterio analítico senior, para que las marcas más exigentes de la región sean capaces de tener una lectura sólida y profunda del ecosistema digital al momento de comunicar, lanzar o invertir.

En poco más de dos años y medio la firma logró trabajar con ocho compañías Fortune 500 –entre ellas Warner Bros., Kimberly-Clark, Uber, PedidosYa, Google y PepsiCo– así como con organismos multilaterales como el BID. Del mismo modo, la agilidad del sistema de Epical también demuestra que se puede adaptar a proyectos de menor escala y a la dinámica de empresas medianas y pequeñas.

Su CEO y cofundador, Tomás Criado, tiene más de 17 años de experiencia en la industria y fue reconocido en 2025 por The Social Intelligence Lab como uno de los 50 profesionales más influyentes del mundo en esta disciplina.

“Si el dato no parte de una activación que considera el timing, el contexto cultural y la sensibilidad reputacional, entonces se convierte en una métrica estanca”, reflexiona Criado. Y agrega: “Hoy sabemos que el 58% de los líderes de marketing no logra derivar insights accionables de sus datos, mientras que apenas el 32% de los ejecutivos dice que su CMO hace recomendaciones estratégicas basadas en datos. Un análisis diferencial es ese que logra, sobre la base de alertas predictivas, detectar señales débiles antes de que se conviertan en titulares”.

El equipo de Epical.

¿Cómo funciona Epical?

El sistema operativo de Epical no se estructura como una plataforma de escucha digital tradicional, sino como un modelo integral de cuatro capas que elimina la necesidad de licenciar o gestionar herramientas complejas por parte del cliente.

Lo que primero se activa es una fase de extracción de datos multiplataforma para capturar el ecosistema digital. Esa fase es de inmediato procesada por una inteligencia artificial propia especialmente entrenada para decodificar las particularidades culturales de Latinoamérica, lo que implica detectar desde ironías hasta modismos propios de cada país.

Luego, un equipo de analistas senior interpreta la información para extraer conclusiones claras y directas, que ayudan a los departamentos de Marketing, Producto, Comunicación y Servicio al Cliente, entre otros, a una toma de decisiones más ágil y acertada.

Esta lectura va más allá de los tableros tradicionales, que suelen abrumar con métricas de volumen difíciles de accionar. Epical detecta señales incipientes y matices con alta carga emocional que el mercado suele pasar por alto. Es en esas narrativas invisibles donde reside el verdadero poder de anticipación estratégica de la compañía.

Este enfoque se despliega mediante un equipo a medida (compuesto por un líder estratégico, un analista senior, un científico de datos y un especialista sectorial) y se adapta con flexibilidad a las necesidades de cada compañía mediante tres formatos: estudios únicos, proyectos por hitos u operaciones continuas con alertas de respuesta rápida frente a contingencias críticas.

Estudio de caso: así se anticipa una crisis

El año pasado, junto a una compañía de consumo masivo, Epical trabajó en la detección de señales invisibles dentro de toda su categoría y no solo sobre su propia marca. Durante las últimas semanas habían estado perdiendo share en el mercado sin entender por qué.

En la conversación se detectó que alguien había preguntado en una red social qué marca elegir dentro de esta categoría. Y de repente una gran cantidad de usuarios, sin campaña o pauta de por medio, empezó a recomendar orgánicamente una marca nueva. En muy poco tiempo esa recomendación comenzó a acumular cientos de likes y luego decenas de comentarios en el mismo sentido.

El equipo interno de la marca no había visto esta mención por el sencillo hecho de que su foco estaba puesto en su propia marca y no en la categoría completa. A través de Epical pudieron captar una señal clara de una posible crisis en las próximas semanas, pero que se logró tomar a tiempo.

“Hay una suerte de vicio que aún hoy se arrastra a la hora de utilizar la escucha digital para el armado de una campaña o el lanzamiento de un producto: gran parte de los reportes con los que trabajan las compañías sólo atienden a esa conversación que menciona su marca”, observa Criado.

Y añade: “Eso se da, quizás, porque el día a día es muy frenético y no existe tiempo al interior de los equipos para mirar por fuera de lo propio. O tal vez todavía una gran cantidad de marcas sencillamente no están viendo el valor que existe en analizar la conversación que no menciona directamente su marca. Por H o por B, esas marcas están dejando pasar oportunidades de negocio, y probablemente pasando por alto riesgos que no solo pueden afectar su reputación, sino también su volumen de ventas directamente”.

Del ruido digital a la lectura accionable

Epical trabaja en cuatro capas de análisis:

Inteligencia conversacional : sentimiento, tema y voces influyentes. Modelos en variantes regionales de español que los globales no capturan.

: sentimiento, tema y voces influyentes. Modelos en variantes regionales de español que los globales no capturan. Inteligencia del consumidor : motivaciones y tensiones culturales. Lo que el consumidor no dice en un focus group o una encuesta, pero sí postea a las 2 de la madrugada.

: motivaciones y tensiones culturales. Lo que el consumidor no dice en un focus group o una encuesta, pero sí postea a las 2 de la madrugada. Inteligencia reputacional : monitoreo de narrativas sobre marca, categoría y competencia. Detección temprana de riesgo antes de la crisis.

: monitoreo de narrativas sobre marca, categoría y competencia. Detección temprana de riesgo antes de la crisis. Anticipación estratégica: se trata del principal diferencial de Epical, y consiste en la detección de señales débiles destacadas antes de que se conviertan en titulares, incluyendo la simulación de escenarios y alertas predictivas para quienes toman decisiones antes de que los cambios aparezcan a nivel masivo en redes y escalen a los medios de comunicación.

Esto explica, en parte, por qué no estamos hablando de una agencia de listening ni tampoco de una herramienta, sino de un sistema de inteligencia digital que para los clientes tiene un propósito claro: capturar lo que se dice de su marca y la totalidad de su categoría en redes, medios, comunidades y reseñas en marketplaces, Google Play y App Store. Todo eso se interpreta con analistas senior y herramientas propias impulsadas por IA para volver luego a los clientes con una lectura accionable: qué pasa, qué significa y qué conviene hacer. Todo en tiempo real.

Como líderes en social & consumer intelligence de la región, lo que Epical está buscando es revolucionar el social listening tradicional. “No nos quedamos en la superficialidad de una métrica plana que cuenta algo que ya pasó –dice Criado–, sino que transformamos el ruido digital en crecimiento, con insights concretos para quienes toman decisiones de negocios”.

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