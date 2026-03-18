Inversión de US$50 millones: Miniso vuelve al país, con la apertura de 100 locales

Miniso vuelve a la Argentina: después de una salida silenciosa en plena pandemia, la cadena de origen chino especializada en artículos de diseño, hogar, tecnología y accesorios a precios accesibles redobla la apuesta por el mercado local con una inversión de US$50 millones y un plan para abrir 100 tiendas en cinco años.

El debut se concretará en abril o mayo, con la inauguración de una primera tienda sobre la calle Florida y en la marca ya están cerrando los contratos para llegar a los principales shopping centers y arterias comerciales de la ciudad.

El regreso estará liderado por la firma mexicana Mini Hub, el operador regional de la marca, que ya gestiona más de 500 tiendas en mercados como México, Brasil, Chile y España. El plan contempla la creación de entre 800 y 1000 puestos de trabajo directos y el despliegue inicial en CABA y el Gran Buenos Aires, con posterior expansión al interior del país.

Origen chino, espíritu japonés

Fundada en 2013 en China, Miniso se posiciona como una cadena de lifestyle, con una propuesta que combina diseño, precios accesibles y una fuerte apuesta por la experiencia de compra. El fundador de la marca, Jack Ye, asegura que la idea de crear Miniso surgió en 2013, durante unas vacaciones familiares en Japón. Allí descubrió tiendas especializadas que ofrecían productos bien diseñados, de buena calidad y a precios accesibles, muchos de ellos fabricados en China.

El nombre de la marca también remite a su ADN: surge de la combinación de dos sílabas de la escritura japonesa que forman la palabra “Meisou”, una expresión que puede traducirse como “cosa bella y simple”, en línea con su propuesta de diseño accesible y funcional.

Hoy, la compañía tiene más de 7700 locales en 112 mercados y registra ventas anuales por US$2450 millones.

La marca había tenido un paso fugaz por el país en 2019, cuando llegó a abrir una primera tienda sobre la calle Florida, que cerró sus puertas definitivamente con la pandemia.

En su nueva etapa, la compañía apuesta a instalar en la Argentina un formato comercial inédito para el país. “No competimos con ninguna otra propuesta en forma directa, porque tenemos una oferta que incluye desde productos de bazar hasta juguetes, pasando por indumentaria, tecnología y cosmética”, explicó a LA NACION Carlos Jamardo, director de marketing de Miniso Argentina.

El modelo apunta, además, a transformar la compra en una experiencia: locales amplios, alto recambio de productos y una lógica más cercana al entretenimiento que al retail tradicional.

Expansión por etapas

El desembarco se dará de manera gradual. Durante el primer año, la marca se concentrará en las principales zonas comerciales del AMBA y en una segunda etapa, avanzará hacia las principales ciudades del interior. El formato de las tiendas será flexible, con superficies que irán de los 200 a los 600 metros cuadrados.

Miniso se posiciona como una cadena de lifestyle, con una propuesta que combina diseño, precios accesibles y una fuerte apuesta por la experiencia de compra

El plan también incluye la apertura de entre tres y cuatro “flagship stores”, con propuestas de mayor escala y diseño diferencial. Uno de estos locales será, según la compañía, el primero en América con el nuevo concepto global de la marca: un espacio de 600 m², más de 5000 productos y “una experiencia de compra inmersiva”.

Mercado en transformación

La llegada de Miniso se da en un momento complicado para el comercio minorista. En la última medición trimestral que hace la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en las principales avenidas porteñas se detectaron 238 locales vacíos, en alquiler o en venta, lo que implica un aumento del 40% frente al mismo período del año anterior. Entre las arterias más afectadas por el aumento de locales vacíos se destacan la avenida Cabildo, con un incremento interanual del 257,1% en la cantidad de locales vacíos, y la avenida Santa Fe, que sufrió una suba del 75,8 por ciento.

“Si bien se trata de un momento complicado para el consumo, también representa una oportunidad. Si una marca quiere crecer en el país es el mejor momento para entrar y conseguir buenas ubicaciones”, explicó Jamardo.