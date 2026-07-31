Inversores extranjeros apuestan por el talento local, pero advierten sobre un desafío clave

CÓRDOBA.- “Una Argentina distinta”. En simples palabras, la frase resume la percepción que varios inversores extranjeros tienen del país y que ya comienza a generar dinamismo dentro del ecosistema emprendedor local. ¿Los motivos? Reglas claras, mayor previsibilidad económica y, sobre todo, talento.

Aquel optimismo se ve reflejado no solo en Buenos Aires, sino también en diferentes puntos del interior del país, como Córdoba, ciudad que ayer reunió a más de 900 empresarios, emprendedores y miembros de fondos de inversión en el Foro de Inversiones Córdoba, organizado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) y el Gobierno provincial.

“Estamos viendo que Argentina está siendo muy atractiva, está en boca de todo el mundo. Hay ciertas variables que se estabilizaron, que se lograron, que permiten construir algo más a largo plazo. Eso lo ve el mundo y nuestros empresarios se animan y tienen más oportunidades”, aseguró Pablo De Chiara, presidente de la Agencia ProCórdoba, en el marco de una conversación exclusiva con periodistas del que participó LA NACION.

El evento reunió a empresarios, emprendedores e inversores, con un especial foco en tecnología

Además, señaló que la provincia “siempre estuvo alineada con los diferentes gobiernos para acompañar aquellas iniciativas que permitan que Argentina se muestre de una manera estable y productiva”. “Córdoba es productivista desde el momento cero”, precisó.

“Córdoba siempre fue un gran socio para trabajar. Es el segundo punto por fuera de Buenos Aires donde hay más startups que levantan capital”, sumó Fernando Páez Solchaga, director Ejecutivo de Arcap.

Por su parte, Luis Bermejo, managing partner y cofundador de Alaya Capital, indicó que el ecosistema de inversiones “ha madurado mucho” y que están empezando a aparecer los “exits que faltaban en la industria”. En ese sentido, apuntó que el principal desafío es mantener una política de Estado a lo largo del tiempo para consolidar la inversión y el crecimiento de emprendimientos.

Bajo esta idea, recientemente el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, promulgó la Ley Provincial 11.125, que crea el Fondo Provincial de Capital Emprendedor, con el objetivo financiar proyectos vinculados a la innovación. El Fondo contará con recursos de hasta $10.000 millones.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba PHCC_

La iniciativa busca ser lo más “plástica” posible, describió De Chiara, para poder abarcar industrias clave del futuro, como agtech, biotech y deeptech.

Los segmentos del futuro

Nicolás Tognalli, cofundador y managing partner de Cites, y Diego González Bravo, managing partner de Draper Cygnus, señalaron que el país tiene una enorme oportunidad en el ámbito tecnológico, especialmente en deeptech y biotech.

"El secreto de Argentina es que tenés un buen nivel universitario, una base sólida de científicos y una cultura emprendedora", dijo González Bravo. A su vez, destacó que, si bien observan otros proyectos en la región, el talento argentino es el que más logra lucirse: “Son buenos y, en nuestra opinión, son los mejores”.

Para Tognalli, dicho escenario se debe a varios factores, como el desarrollo de aceleradores de deeptech y la captura de conocimiento en los últimos años. “En la Argentina hay una tradición fuerte en el desarrollo de fármacos, implantes médicos, dispositivos de diagnóstico médico. Eso movilizó todo el sector científico, entonces empiezan a aparecer sectores materiales, robótica, inteligencia artificial (IA)“, explicó.

Y agregó: “Si no se invierte y no se mantiene, ese stock va a desaparecer y hay otros países, como Brasil, Chile o Uruguay, que van a empezar a desarrollar más capacidades. Entonces, es importante tener una inversión en la cantera”.

Otro sector clave para la Argentina es fintech. “Los emprendedores argentinos vienen con un mindset siempre de salir de Argentina. Es uno de los ecosistemas más maduros de Latinoamérica”, deslizó Patricia Sáenz, managing partner de EWA Capital, fondo de VC enfocado en startups tecnológicas con especial foco en fintech y diversidad.

Giuliana Bonaparte, CFO de Alaya Capital, coincidió con esta mirada: “En las últimas inversiones que se han dado, el foco ha sido fintech”.

Año electoral

Frente a la consulta si las elecciones presidenciales de 2027 tendrán algún impacto sobre el desarrollo de nuevas inversiones, buena parte de los fondos apuntaron que su foco está más centrado en el talento que en un cambio de gobierno. “Un fondo vive típicamente 10, 12, 14 años. Pasan varios gobiernos ahí en el medio, entonces está preparado. Lo surfea por arriba, no podés hacer un negocio pensando que, si te cambian el tipo de cambio, estás mal”, expresó Tognalli.

Luis Bermejo (Alaya Capital) analiza junto a fondos de inversión extranjeros el panorama del venture capital en Latinoamérica

No obstante, reconoció que contar con condiciones macroeconómicas y reglas “claras” permite que las compañías operen con mayor tranquilidad y que haya “un miedo menos”.

“Si encontrás buen talento y los proyectos indicados, el exit es el punto firme, con lo cual el timing pasa a ser un poco más secundario. Argentina proyecta un futuro más auspicioso y eso nos pone en el lugar correcto. Como todo, hay cosas que todavía faltan definirse", analizó Gonzalo Pascual Merlo, CEO de Bolsas y Mercados Argentinos.

En tanto, Sáenz se detuvo sobre la llegada de gobiernos de derecha en la región: “La mayoría de nuestros presidentes hoy son pro negocios. Hay que aprovechar este momento”.

Las sensaciones difieren en el sector de Private Equity. “La previsibilidad es importante y que las reglas de juego se mantengan es fundamental. Hoy ves algunas oportunidades que las tenés latentes hasta que tengas certeza de que eso va a pasar. Están apareciendo cosas, pero no como para un paso, por lo menos de nuestro lado. El año que viene veremos si se reafirma,” señaló Mario Santarelli, managing Partner de Alba Capital Partners, firma que invierte en posiciones controlantes de empresas medianas en sectores clave.

Bajo esta línea, Jerónimo Bosch, partner de Grupo Pegasus, fondo de inversión enfocado en desarrollo de plataformas, crecimiento e infraestructura en América Latina, sostuvo: “Los inversores todavía están mirando la Argentina y dicen: ‘Mostrame un poco más’”.

Y añadió: “Tampoco es que la Argentina sea una ganga. A veces hay una sensación de que ahora es el momento de meterse en Argentina porque está todo re barato y la realidad es que no es así”.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto a inversores y empresarios

Sin embargo, destacó expectativas de mejora en sectores como retail, real estate e incluso energía. “De alguna manera, se está federalizando la inversión y la distribución de riqueza en el país. Es un cambio paradigmático. Hay una necesidad tremenda de mejorar los vasos comunicantes, el acceso a capital, achicar brechas de percepción, viajar más, comunicarse más”, dijo Bosch.

IA, ¿aliada o amenaza?

Más allá de los factores políticos y económicos, hay otro elemento que empieza a estar cada vez más presente en la toma de decisiones de los inversores: la IA. Para muchas industrias, como deeptech y biotech, esta tecnología representa una oportunidad.

“Todo el hard de lo que es deeptech (los chips, las baterías de litio, aplicaciones para minería) la IA lo potencia. Hace que se requiera menos capital y está potenciando las inversiones”, profundizó González Bravo.

Lo contrario ocurre con compañías vinculadas al ecommerce, software o fintech, según González Bravo: “Uno como inversor lo primero que piensa es: ¿esto en dos años muere en manos de la IA?“.

Leandro Pisaroni Gerbaldo, general partner de Kalei Ventures, coincidió con esta mirada y aseguró que observan más la tecnología que la situación política y económica de un país a la hora de invertir. “Hoy Anthropic hace todo. Todas las semanas saca soluciones que están poniendo en jaque a muchísimas compañías de tecnología”, precisó.

En este contexto, Bonaparte sostuvo que todo dependerá de los emprendedores. “El emprendedor es lo que vale. Es el que, aún en ese escenario no deseado, sea el que te pueda revertir, salir adelante y encontrarle la vuelta”, concluyó.