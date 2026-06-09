Por qué los inversores extranjeros ven una nueva oportunidad en la startups argentinas

Con cada vez más fuerza, el ecosistema emprendedor argentino vuelve a estar en el radar no solo de los inversores extranjeros, sino también de los principales actores del universo tecnológico. Así lo confirmaron a LA NACION diferentes fondos de inversión que participarán de la Experiencia Endeavor Buenos Aires, un ciclo de charlas organizado por la Fundación Endeavor, dedicado a conectar y potenciar emprendedores en el país.

¿Los motivos detrás de este optimismo? Reglas claras y una mayor previsibilidad económica. “Si bien todavía quedan desafíos por delante y la recuperación económica llevará tiempo, hoy existe una mayor previsibilidad y una narrativa mucho más alineada entre el sector público, privado y el ecosistema emprendedor para mostrar al mundo lo que la Argentina tiene para ofrecer”, indicó Victoria Akerman, de Newtopia VC, el fondo detrás de plataformas como Humand y Agrotoken.

En ese sentido, deslizó que, si el camino se consolida, el país tiene “una oportunidad enorme de atraer inversión, retener talento y convertirse en un polo de innovación aún más relevante para la región”.

Los números también reflejan este escenario: durante 2025, el país registró US$270 millones invertidos en 73 transacciones (sin contar dos rondas extraordinarias por un total de US$330 millones cerradas por Vercel y Aleph, creadas por los argentinos Guillermo Rauch y Gastón Taratuta, respectivamente), de acuerdo al informe “Panorama del Capital Emprendedor Argentino 2026”.

Victoria Akerman señala una mayor previsibilidad y una narrativa "mucho más alineada entre el sector público, privado y el ecosistema emprendedor"

Por su parte, Valentina Terranova, managing partner de Draper Cygnus, destacó señales concretas del renovado interés global por el país, como la llegada del empresario tecnológico Peter Thiel. “Hoy no solo vemos a Silicon Valley observando lo que sucede en la Argentina, sino también involucrándose activamente, visitando el país, conectándose con emprendedores locales y explorando oportunidades de inversión”, detalló.

Joaquín Abal, de DILA Capital, sumó otro factor clave: el proceso expansión de empresas extranjeras en el país. “Algunas de las compañías más exitosas de tecnología de nuestro portafolio ya están contratando equipos locales, adquiriendo clientes, y haciendo de la Argentina un hub para cubrir el resto de Sudamérica", aseguró.

A su vez, detectó un cambio de actitud en los fondos internacionales con los que coinvierten: “Hace algunos años descartaban invertir en una compañía de tecnología que en una etapa temprana operaba únicamente en la Argentina, y demandaban que las empresas tengan presencia en otros mercados de la región más estables”.

Bajo esta línea, sostuvo que la estabilidad del país permitirá a inversores "testear sus soluciones y llegar a una cierta escala en la Argentina, y en paralelo recibir capital extranjero, previo a iniciar esa internacionalización”.

Joaquín Abal destacó el proceso expansión de empresas extranjeras en el país

En tanto, Alex Busse, managing partner de NXTP, agregó que es un buen momento para crear una empresa en la Argentina “con ambición regional”. “En el mundo B2B, vemos un creciente interés de empresas de todos los tamaños por adoptar nuevas tecnologías, especialmente soluciones basadas en inteligencia artificial (IA). Las corporaciones están destinando presupuesto a explorar e implementar estas herramientas, lo que genera oportunidades concretas para startups que resuelven problemas reales”, profundizó.

Desafíos y oportunidades

A pesar del entusiasmo, Abal opinó que aún falta desarrollar la infraestructura y el acceso al venture capital. Esto incluye fondos gubernamentales, fondos de venture capital locales cada vez más institucionalizados, fondos internacionales de venture capital, e inversionistas institucionales locales. “Hoy, por distintos motivos, existe una participación muy limitada de estos actores en la Argentina”, dijo.

Destrabar esta barrera estructural requiere, entonces, de “un entorno macroeconómico y político estable”. “Una vez que ese contexto existe, es posible comenzar a desarrollar e impulsar gradualmente esta infraestructura. Por eso las perspectivas para la Argentina y para el sector tecnológico resultan particularmente interesantes en la actualidad”, completó.

En este sentido, Akerman apuntó: “Esto lleva tiempo. Necesitas pedir paciencia a esos inversores para empezar a ver frutos y, de alguna manera, que esa rueda siga andando”.

En cuanto a verticales de negocio en auge, Terranova subrayó el papel de la biotecnología: "Biotech está viviendo una revolución con IA y en la Argentina tenemos una base científica muy importante". En ese sentido, deslizó que el país tiene el potencial para construir tecnología especializada en longevidad y cura de enfermedades, así como también que hay fondos invirtiendo en este tipo de proyectos en la región.

De hecho, el rubro se consolidó como el vertical líder en cantidad de acuerdos, representando el 43,1% de las transacciones en 2025, según el informe Panorama del Capital Emprendedor Argentino 2026.

"Biotech está viviendo una revolución con IA y en la Argentina tenemos una base científica muy importante", dijo Valentina Terranova

Terranova también destacó el rol de la comunidad cripto local y el desarrollo del sector energético. “Ahí tenemos una oportunidad única en la región”, indicó.

Agentes de IA: la próxima tendencia

Por último, los fondos de inversión consultados por este medio coincidieron que los agentes de IA serán la tendencia que marcará la próxima década de emprendimientos en la región. “Creo que vamos a ver muchas startups que van a trabajar en problemas muy distintos, pero usando a estos agentes autónomos para ayudarlos a realizar y llevar a cabo determinadas tareas", aventuró Busse.

Alex Busse señala los agentes de IA como la tendencia que marcará la próxima década de emprendimientos en la región

“Estamos en la ola de revolución más grande de los últimos años. La IA viene a crear empleos que todavía no sabemos que existen, productividades que nunca vimos”, sumó Terranova, aunque no pasó por alto el avance de la industria espacial y la computación cuántica.

Bajo esta línea, Akerman planteó que la tendencia será “lo que todavía no sucedió“. ”El emprendedor tiene que ir más allá porque los problemas que tenemos que resolver son los que todavía no existen", concluyó.