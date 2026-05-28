IRSA vuelve a invertir en nuevos shopping centers

El grupo IRSA vuelve a apostar por los centros comerciales. Once años después de la apertura del Alto Comahue Shopping, en la ciudad de Neuquén, el holding que lidera Eduardo Elsztain y que es el principal operador de shoppings del país avanza con tres nuevos proyectos en el rubro.

El primero es la inauguración del complejo Oeste Outlet, que está programada para antes de fin de año. En 2027 será el turno del Distrito Diagonal, el primer shopping de la ciudad de La Plata. Y, en paralelo, el grupo está negociando la compra del centro comercial Los Gallegos, que implica su primera inversión en Mar del Plata.

“El público para los shoppings sigue estando; lo que cambió es que ahora hay más competencia por precio. En nuestro caso, no vimos una baja en los tickets, sino en la facturación, porque los precios de la ropa aumentaron muy por debajo de la inflación”, destacó Elsztain.

De los tres proyectos en marcha, el más avanzado es la inauguración de Oeste Outlet. En este caso, se trata de una reapertura, ya que en el predio ubicado en la localidad de Haedo, a pocas cuadras de las vías del tren Sarmiento, funcionó el centro comercial Showcenter, del que solo sobrevive el complejo de cines Showcase. El proyecto de IRSA contempla la puesta en valor del shopping bajo el formato de outlet de primeras marcas, con una inversión de US$20 millones.

Para 2027 está programada la apertura de Distrito Diagonales, que se levantará en el predio de Camino General Belgrano y 511, en Ringuelet, en la zona norte de La Plata, frente a los dos hipermercados de la ciudad. El proyecto incluye un shopping de 20.000 m², torres de oficina, un hotel, una clínica y varias torres de viviendas, con una inversión total de US$130 millones. “Más que un shopping, será un nodo de integración urbana pensado para responder a las nuevas demandas del estilo de vida platense”, explicaron en IRSA.

Para antes de fin de año está planeada la apertura del Oeste Outlet, en Haedo, con una inversión de US$20 millones

El grupo también avanza en las negociaciones para quedarse con el emblemático shopping Los Gallegos, en Mar del Plata. La operación, que todavía no está cerrada, forma parte del proceso de reconversión que atraviesa desde hace años uno de los íconos comerciales de la ciudad balnearia.

Tiempos de cambio

Los planes de aperturas y nuevas inversiones llegan en un momento bisagra para los centros comerciales. La crisis que vive el consumo masivo no perdonó a los shopping centers, que enfrentan un escenario de demanda debilitada y consumidores más cautelosos.

Sin embargo, la desaceleración del consumo convive con un fenómeno opuesto: el resurgimiento de la oferta de marcas y el desembarco de etiquetas internacionales que durante años evitaron el mercado argentino, en una lista que va desde Decathlon hasta Victoria’s Secret, pasando por Bath & Body, Dr. Martens o H&M, que ya confirmó su llegada al país en 2027.

Como si la combinación de consumo débil y expansión de la oferta no fuera suficientemente singular, el mercado también muestra casos puntuales de explosión en las ventas. El ejemplo más visible es la cadena china Miniso, que hoy inauguró su segunda tienda en el país, en el shopping Dot, con largas filas y récord de convocatoria de consumidores atraídos por sus peluches, juguetes y artículos de librería de bajo precio.

“En el mercado había una necesidad de marcas globales. El consumidor estaba esperando una oferta diferente”, es la explicación que tienen en Miniso para explicar el furor de su apertura, destacando que el 90% de sus productos se ubican entre los $2000 y los $25.000.