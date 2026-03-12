Kimberly Clark vuelve a fabricar el papel higiénico Scott en la Argentina, después de siete años

Kimberly Clark vuelve a fabricar papel higiénico en la Argentina. La compañía estadounidense, enfocada en la comercialización de productos de cuidado personal, hogar y limpieza, retomará la producción de su línea Scott en el país después de siete años.

“Este relanzamiento nace de una inmersión profunda en entender a dos públicos clave: el cliente profesional, que necesita eficiencia, calidad y consistencia en cada uso, y el consumidor, que busca suavidad, confianza y una marca con la que ya tiene un vínculo emocional enorme. Escuchamos y analizamos hábitos, necesidades reales, decisiones de compra y puntos de dolor”, señaló Marcelo Zoppi, country manager de la firma, en un posteo en LinkedIn.

En diálogo con LA NACION, enfatizó: “Identificamos una oportunidad clara para fortalecer el negocio de papel en un escenario desafiante, pero lleno de oportunidades latentes. Ese proceso nos mostró que Scott tenía que volver hecho en Argentina, para ofrecer cercanía, competitividad, disponibilidad y una calidad superior. Como parte de este relanzamiento, incorporamos nuevas variantes de Scott Cuidado Completo, y aún existe espacio para ampliar el portafolio en el futuro”.

La compañía había discontinuado la producción local de la etiqueta en 2019, cuando cerró su planta de papel ubicada en Bernal, en la provincia de Buenos Aires, donde también fabricaba servilletas y rollos de cocina, entre otros artículos. Desde entonces, pasó a importar estos productos desde las plantas ubicadas en otros países de la región, principalmente desde Colombia.

En aquel momento, desde Kimberly Clark aclararon que la decisión había sido tomada en el marco de una “reestructuración global” de su modelo de negocios. Según indicaron en un comunicado, se dio en “respuesta a la necesidad de la compañía de adaptarse a los cambios y reenfocar su estrategia a categorías de mayor valor agregado”.

Marcelo Zoppi: "Existe espacio para ampliar el portafolio en el futuro"

En paralelo, la firma conservó una planta en el Parque Industrial de Pilar -dedicada principalmente al desarrollo de productos de protección femenina y para adultos-, y otra en San Luis, cuyo foco es la producción de pañales para niños y adultos.

Así operó hasta el año pasado, cuando decidió centralizar la producción en la planta puntana, desde donde hoy salen las etiquetas Huggies, Kotex y Plenitud. Para ello, en junio, en la empresa anticiparon una inversión de más de US$15 millones en maquinarias e infraestructura, que sería ejecutada en los siguientes 36 meses. La decisión implicó el cierre de la planta en Pilar y su transformación en un centro de distribución.

“Kimberly-Clark Argentina se adapta a la estrategia global de la compañía que viene realizando acciones de optimización de los procesos productivos. Esta decisión responde a un análisis exhaustivo con la finalidad de fortalecer nuestra capacidad de respuesta en un mercado en constante evolución”, aseguraron en un comunicado.

A nivel global, a finales del año pasado, Kimberly-Clark dio otro paso clave: anunció la compra de Kenvue -el spin off de Johnson & Johnson-, fabricante de Neutrogena, Listerine y SiempreLibre- en una operación valuada en US$48.700 millones.

Con este movimiento, el grupo estadounidense creó uno de los mayores conglomerados de bienes de consumo enfocados en la higiene y el cuidado personal. Según informaron, la compañía resultante pasaba a contar con 10 marcas que superan los US$1000 millones de facturación anual.