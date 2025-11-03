Kimberly-Clark adquiere a Kenvue por US$48.700 millones

Kimberly-Clark -dueña de marcas como Huggies, Kleenex y Cottonelle- anunció la compra de Kenvue -fabricante de Neutrogena, Listerine y SiempreLibre- en una operación valuada en US$48.700 millones. Con este movimiento, el grupo estadounidense creará uno de los mayores conglomerados de bienes de consumo enfocados en la higiene y el cuidado personal.

Según informaron las compañías, los accionistas de Kimberly-Clark controlarán alrededor del 54% del capital de la empresa combinada, mientras que los de Kenvue mantendrán el 46% restante. Prevén que el acuerdo, que aún debe recibir la aprobación de los accionistas y de los reguladores, se cierre en la segunda mitad de 2026.

Kenvue, que nació como un spin-off de Johnson & Johnson hace dos años, tuvo un paso breve como compañía independiente. La fusión representa un regreso al paraguas de un grupo de gran escala, tras un período de revisión estratégica que incluyó la salida de su CEO, Thibaut Mongon, en julio. Actualmente, el ejecutivo interino es Kirk Perry, quien destacó que la unión “combina dos portafolios altamente complementarios, repletos de marcas icónicas y productos esenciales en los que la gente confía a lo largo de su vida”.

En la Argentina, ambas corporaciones tienen fuerte presencia en góndola, aunque este año habían definido reestructurar su producción. Por un lado, en junio, Kimberly-Clark anticipó una inversión de más de US$15 millones a 36 meses, con el objetivo de centralizar la producción en la planta de San Luis -lo que implicaba el cierre de su planta ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires-. Por el otro, un mes después, Kenvue notificó que dejaba de producir las marcas SiempreLibre, Carefree y Johnson’s Baby en su planta ubicada también en Pilar y que pasaba a importar toos los productos de su portafolio desde otras plantas de la región.

Un nuevo gigante en la industria

Según lo comunicado, la integración de los portafolios busca aprovechar las fortalezas complementarias de ambas empresas: la capacidad de innovación científica y el vínculo con profesionales de la salud de Kenvue, junto con la experiencia comercial, el marketing y el alcance global de Kimberly-Clark. La compañía resultante contará con 10 marcas que superan los US$1000 millones de facturación anual.

Kenvue anunció que dejaba de producir las marcas Siempre Libre, Carefree y Johnson’s Baby en la Argentina

Según las proyecciones, la empresa resultante generaría ingresos netos anuales de aproximadamente US$32.000 millones y un EBITDA ajustado de aproximadamente US$7.000 millones en 2025. Además, Kimberly-Clark y Kenvue identificaron aproximadamente US$1900 millones en sinergias de costos y aproximadamente US$500 millones en beneficios adicionales derivados de las sinergias de ingresos, parcialmente compensados ​​por una reinversión de aproximadamente US$300 millones.

“En los últimos años, Kimberly-Clark emprendió una transformación significativa para orientar su cartera hacia negocios de mayor crecimiento y mayor margen, al tiempo que reestructuró su organización para trabajar de forma más inteligente y ágil. Hemos sentado las bases y esta transacción representa un importante paso adelante en nuestra trayectoria”, señaló Mike Hsu, presidente y CEO de Kimberly-Clark, quien encabezará la firma combinada.

En tanto, Larry Merlo, presidente del Consejo de Administración de Kenvue, añadió: “Este acuerdo con Kimberly-Clark ofrece un valor inicial significativo para nuestros accionistas y un potencial de crecimiento sustancial a través de la participación en la compañía combinada. La unión de Kenvue y Kimberly-Clark crea un líder global en salud del consumidor con una posición única y un amplio abanico de nuevas oportunidades de crecimiento en el futuro”.

La estructura del acuerdo

De acuerdo a lo precisado, los accionistas de Kenvue recibirán US$3,50 por acción en efectivo y 0,14625 acciones de Kimberly-Clark por cada acción que posean, lo que equivale a un valor aproximado de US$21,01 por acción, según el precio de cierre de Kimberly-Clark al 31 de octubre. Tras el anuncio, las acciones de Kimberly-Clark retrocedieron más del 15% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Kenvue treparon más del 20%.

La transacción valora a Kenvue en 14,3 veces su Ebitda ajustado de los últimos 12 meses, o 8,8 veces incluyendo las sinergias proyectadas, según el comunicado conjunto.