La crisis del vino: Bodegas Bianchi reestructura su cadena pagos para evitar el concurso de acreedores

La crisis que golpea a la industria del vino, con un consumo interno a la baja y caída en las exportaciones, también llegó a Bodegas Bianchi. La centenaria bodega mendocina anunció una reestructuración de sus pagos, con la cual busca evitar caer en el concurso de acreedores, como ya le pasó a su competidor, Norton.

“Hemos abierto una instancia de diálogo con toda la cadena de valor, orientada a acordar un esquema viable de normalización. Este proceso busca encauzar la situación actual priorizando en todo momento la estabilidad de la compañía y la continuidad de sus operaciones”, explicó a través un comunicado oficial la firma con base en la ciudad de San Rafael, en el sur de la provincia.

“Bodegas Bianchi, con casi un siglo de historia en la industria vitivinícola argentina, reafirma su compromiso con la transparencia y la buena fe en el marco de un contexto desafiante para todo el sector, encarando una propuesta de regularización de todas sus áreas cuyo objetivo es atravesar esta coyuntura excepcional de mercado y en lo que nos impacta en sus aspectos particulares, con el acompañamiento de sus proveedores estratégicos, preservando relaciones comerciales sólidamente añejadas y sostenibles en el tiempo”, agregó la compañía.

Los problemas que enfrenta la bodega no son nuevos y según fuentes del mercado en los últimos meses la empresa empezó a postergar los pagos y en las últimas semanas empezaron a ser rechazados algunos cheques. “Con esta medida, lo que se mantener las relaciones comerciales que tenemos con proveedores desde hace décadas y evitar una medida extrema como presentarse en concurso”, explicaron fuentes de la bodega consultadas por LA NACION.

Industria en crisis

Los problemas que enfrenta Bianchi no son exclusivos de la bodega de San Rafael. Según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre enero y noviembre de 2025, la comercialización total de vinos en el mercado interno mostró una contracción del 3,7% frente al mismo período de 2024. El impacto también se sintió en las exportaciones del sector, que cerraron 2025 con una caída interanual del 6,8% en volumen respecto de 2024.

El impacto de la crisis del consumo de vino ya provocó que Bodegas Norton, en octubre pasado se presentara en concurso preventivo de acreedores, con una deuda que supera los US$40 millones.

Bianchi es una de las contadas bodegas líderes que permanece en manos de la familia fundadora. La firma nació en 1928, de la mano del inmigrante italiano Valentín Bianchi. A lo largo de los casi 100 años de historia la bodega se consolidó como uno de los jugadores más relevantes de la industria, con marcas como Don Valentín Lacrado, Famiglia Bianchi, Enzo Bianchi y Bianchi Particular. La empresa además fue una de las pioneras en el segmento de vinos frizantes, con el lanzamiento de New Age en la década del ‘90.