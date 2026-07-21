La dueña de Todomoda trae a la Argentina a Morana, la mayor cadena de bijouterie de Brasil

La integración regional de las marcas de moda suma un nuevo capítulo. Después de sellar una alianza estratégica con la brasileña Morana -la mayor cadena de bijouterie de Brasil-, Blue Star Group -la compañía argentina dueña de Todomoda e Isadora- confirmó su desembarco en el mercado local.

El movimiento forma parte de una estrategia de expansión cruzada entre ambas compañías. Mientras BSG liderará el crecimiento de Morana en la Argentina y, eventualmente, en otros mercados de la región, la empresa brasileña impulsa la expansión de Todomoda en Brasil, donde la marca argentina ya comenzó a acelerar su presencia.

La apertura de la primera tienda está prevista para fines de agosto en el barrio porteño de Recoleta , y marcará el debut internacional de Morana fuera de su país de origen. El plan contempla una segunda apertura en noviembre, aunque desde la empresa aclararon que el objetivo inicial no es crecer rápidamente, sino entender primero la respuesta del consumidor argentino. Ambos locales serán operados por el joint venture.

Martín Castelli, presidente de Blue Star Group, y Jae Ho Lee, fundador de Morana victor rocha

“Nuestro foco hoy está en validar el concepto, la experiencia del cliente y la propuesta comercial, sentando las bases para una expansión sostenible en los próximos años. En esta primera etapa estamos priorizando la construcción de un modelo escalable por encima de objetivos financieros de corto plazo”, explicó Martín Castelli, presidente de Blue Star Group, a LA NACION.

Fundada en 2002 por el empresario Jae Ho Lee, Morana apunta al segmento del “lujo accesible”: accesorios con diseño contemporáneo, piezas bañadas en oro y rodio, y una oferta que combina tendencias internacionales con precios más accesibles que la joyería tradicional. Hoy la compañía cuenta con 340 locales, concentra cerca del 20% del mercado brasileño y recientemente fue reconocida por Euromonitor como la marca número uno de bijouterie del país.

En la Argentina comercializará aros, collares, pulseras, anillos y otros accesorios con valores que irán aproximadamente desde los $12.000 hasta los $120.000.

Morana opera 340 locales y concentra cerca del 20% del mercado brasileño

“La Argentina representa una decisión estratégica dentro del plan de internacionalización de la marca. Es el primer mercado fuera de Brasil y este hito marca el inicio de nuestra operación, cuyo objetivo es comprender el comportamiento de las consumidoras locales e identificar las oportunidades necesarias para el desarrollo de la marca en el país”, afirmó Jae Ho Lee, fundador de Grupo Morana.

Un acuerdo de ida y vuelta

La llegada de Morana es la primera materialización en el mercado local del acuerdo firmado en 2025 entre Blue Star Group y Morana. En ese momento, ambas empresas anunciaron una alianza para potenciar su crecimiento en Brasil y la Argentina.

Los resultados comenzaron a verse primero en Brasil. Todomoda cerró 2025 con 22 tiendas en aquel país y prevé superar las 50 hacia finales de este año , más que duplicando la operación en apenas un año.

“Este crecimiento representa apenas el inicio de un proyecto mucho más amplio. La visión de la joint venture contempla el desarrollo progresivo de las distintas marcas del portafolio de Blue Star Group en Brasil, generando importantes oportunidades de crecimiento para los próximos años”, señaló Castelli.

Para Blue Star Group, el joint venture con Morana forma parte de su estrategia como “Powerhouse of Brands”. Actualmente, el grupo opera más de 800 tiendas en ocho países de la región, emplea a más de 4000 personas y vende alrededor de 70 millones de productos por año, según sus propios datos.