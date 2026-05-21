Gastón Pérez Izquierdo es el nuevo piloto de OCA

OCA tiene nuevo piloto. Gastón Pérez Izquierdo asumió como country manager de la mayor empresa de paquetería y servicios logísticos de la Argentina, que se encuentra en concurso de acreedores y hace unos meses pasó a manos de COC Global Enterprise, el fondo de inversión que lidera el empresario Leonardo Scatturice.

La tarea que tiene por delante Pérez Izquierdo no es menor. Hace menos de un año, OCA se presentó en concurso preventivo, con una deuda que asciende a $100.000 millones y una estructura que incluye más de 5000 empleados.

Pérez Izquierdo tiene una larga y exitosa trayectoria en el mundo de los negocios. Sus primeros pasos los dio a fines de los ‘90 en Coto, donde llegó a liderar la gerencia de compras. Pero su nombre se hizo más conocido en el ámbito corporativo cuando en 2023 fue nombrado CEO de la bodega Catena Zapata.

Gastón Pérez Izquierdo dejó Catena Zapata en febrero de 2023, después de consolidar a la bodega como un jugador clave en el negocio internacional del vino Ignacio Sánchez

De la mano de su conducción, Catena Zapata se consolidó como la bodega más prestigiosa de la Argentina y jugó un papel clave en la expansión del vino argentino, con el malbec a la cabeza, en el mundo. Hasta que en febrero de 2023, el ejecutivo anunció su salida. “Después de 20 años arriba del ring decidí dar un paso al costado y dejar mi cargo como CEO en la bodega”, fue el mensaje que transmitió a través de una carta dirigida a todo su equipo.

Historia accidentada

La empresa postal nació como Organizadora Coordinadora Argentina (OCA), en 1957, en Córdoba. En la década del 70 fue estatizada y poco después vuelta a privatizar. En los 80, ya en manos privadas, se fue consolidando como uno de los principales jugadores del negocio postal hasta terminar en manos del empresario Alfredo Yabrán, a través de un grupo de testaferros.

En medio de las acusaciones por ser el autor intelectual del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, Yabrán terminó suicidándose, aunque unos meses antes se había desprendido de OCA. El comprador en ese momento había sido el fondo de inversión The Exxel Group, que también terminó mal, cuando estalló la crisis de 2001.

OCA pasó a manos de los bancos acreedores hasta que en 2013 apareció el empresario Patricio Farcuh, que contaba con el respaldo del poderoso Sindicato de Camioneros. Tres años después, el gremio tomó el control de la compañía, hasta que volvió a cambiar de dueño, con la aparición del grupo Clear, fundado por Cristóbal López.

Su penúltimo dueño fue el empresario Claudio Espinoza, que a su vez es el dueño del correo privado Flecha Log, quien anunció en diciembre del año pasado un acuerdo con COC para desprenderse del total de las acciones.