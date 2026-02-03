El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los precios de la industria textil y reconoció que podría ser competitiva por el tema de los hilados; sin embargo, admitió, con una crítica directa a los empresarios: “Nunca en mi vida compré ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar o algo, la adquiríamos afuera”.

Durante una entrevista a radio Mitre realizada este lunes, el funcionario del gabinete de Javier Milei chicaneó a los empresarios de ese rubro. “Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho, y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado“, dijo.

“Entonces, les fue bárbaro a los propios dueños, producto de que hace 40 años los argentinos subsidiamos pagando la ropa no un poco más cara, no un 10% o un 20%, cinco, seis, 10 veces más cara”, criticó.

“Nunca en mi vida compré ropa en la Argentina”: Luis Caputo habló de los precios de la industria textil MARTIN BERNETTI - AFP

Caputo aseguró estar “muy preocupado” por los precios con los que se comercializa la vestimenta en el país. “Es un sector que fue protegido por muchísimos años, con el tema de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero, claro, hay 47 millones de argentinos que por 40 años han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro, diez veces lo que vale en el mundo para proteger esto. Se perjudica a los que menos tienen”. resaltó el ministro.

El funcionario agregó: “Hay que entender esto: si vos pagás 5 dólares una remera en vez de 50, bueno, ahora tenés 45 dólares para gastar en otra cosa. Entonces irás a comer afuera, te tomarás un helado, y esos recursos se destinarán a otras industrias”.

Para Caputo, la industria textil nacional “puede competir tranquilamente” y es supercompetitiva, sobre todo por el hilado y el algodón. “Después, lo que es confección, sí es más difícil porque competís contra Bangladesh, Indonesia y demás, que les pagan a la mano de obra prácticamente nada”, sumó.

Otras definiciones de Caputo

Durante la misma entrevista radial, el titular de la cartera económica trató de ponerle paños fríos al tenso cruce que hubo entre el propio Milei y la empresa Techint luego de que la empresa que dirige Paolo Rocca perdiera una licitación. “Techint está en condiciones de ganar cualquier licitación; no es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”, afirmó el funcionario.

Caputo también habló sobre la situación de las empresas en Argentina. “Hay algunas que cierran y otras que abren. Hay gente que está aprovechando el cambio. Estamos en un esquema en el que es diferente, en el que va a haber un reacomodamiento de empresas y de algunas industrias. Algunas serán más competitivas, otras menos. Dentro de las mismas industrias, algunas empresas serán más competitivas, otras menos”, dijo.

Luego de que se conociera que el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, dejaba la conducción del organismo por discrepancias internas sobre los cambios en la metodología de medición, el ministro de Economía confirmó que se seguirá utilizando el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) para relevar la inflación.