El ecosistema de pagos en la Argentina consolida una transformación irreversible en la que los medios tradicionales y las fintech locales se enfrentan a una oleada creciente de competencia de plataformas que permiten operar de forma global de un modo cada vez más sencillo.

En ese firmamento ya compiten por el público doméstico apps financieras como la chilena Global66, ARQ, Takenos, PREX y la recién llegada Inter, de Brasil, entre otras, a las que se les sumará el año próximo Revolut, uno de los bancos digitales más grandes de Europa, que compró localmente la licencia de Banco Cetelem. Además, están las billeteras cripto que apuntan a un usuario muy similar, como Lemon, Binance, Belo o Ripio.

“Vemos en 2026 una convergencia entre las finanzas en moneda local y en moneda extranjera, y creemos que, a mediano plazo, personas y empresas van a operar en las dos”, evalúa Alfonso Torreguitar, Head of Account Manager & Global Sales de Pomelo, la empresa de infraestructura de pagos que les da soporte a muchas plataformas locales y globales.

Pensar, calcular, ahorrar e invertir en dos monedas es una gimnasia propia y arraigada en la Argentina. Lo que cambia hoy es la posibilidad de mover dinero en cualquier moneda y hacia cualquier país, recibir transferencias, gastar o invertir todo desde una misma app, al instante y con comisiones cada vez más bajas, especialmente en comparación con las opciones que existían tradicionalmente para operar fuera de la Argentina, como Payoneer, Wise, Airtm o PayPal. Ni hablar del costo de una transferencia bancaria desde una entidad local al exterior.

Sebastián Díaz de Valdés, Country Manager de Global66 Argentina, enfatiza la necesidad creciente de servicios financieros globales. “Cada vez más argentinos ya viven de forma global; su vida financiera ya no termina en una frontera: hay familias con hijos haciendo un máster en España o con integrantes con doble ciudadanía en Italia, argentinos que viajan a Brasil y pagan con QR vía Pix, y personas que necesitan mover su dinero entre países de forma rápida, segura y transparente”.

“Durante años, eso implicó varios intermediarios, demoras y costos poco claros, y ser global se sentía como algo lejano o imposible”, agrega.

“En el tercer trimestre, las transferencias internacionales desde la Argentina crecieron 39% interanual, con un septiembre récord de más de US$15 millones en un solo mes, y el volumen total de la plataforma en el país se duplicó”, aporta Díaz de Valdés para poner en contexto el avance de estos medios globales, y suma: “Desde que lanzamos la Cuenta Remunerada en marzo, el monto en pesos que nuestros clientes mantienen en su Cuenta Global se multiplicó por 4,5”.

Takenos empezó en la Argentina y luego se expandió a partir de la experiencia local. “Empezamos en 2022 ayudando a freelancers a cobrar del exterior. En nuestra experiencia, esa fue la puerta de entrada. El primer perfil era el freelancer tecnológico, pero ese público se amplió. Hoy encontramos profesionales de marketing, publicidad, salud y educación, psicólogos que atienden de forma remota, músicos que dan clases a alumnos de otros países y creadores de contenido”, explica Lucas Posada, CEO y cofundador, sobre el perfil de quienes mueven dinero a través de la app por trabajo. También suma a los viajeros.

“La evolución fue pasar del cobro a la administración y el uso de esos ingresos: transferencias, tarjeta, pagos locales durante viajes, ahorro y opciones de inversión”, recuerda Posada y hace énfasis en un punto clave: “Llevamos esa infraestructura a las empresas para gestionar cobros internacionales, pagos a proveedores y distribución de fondos a colaboradores. El acuerdo con Latam Airlines para el pago de viáticos es un ejemplo de esa ampliación”, sostiene.

La tendencia recién comienza. Según datos de Boston Consulting Group (BCG) en su último Global Payments Report, se proyecta que los ingresos de la industria de pagos en la Argentina alcancen aproximadamente US$6800 millones hacia 2030, con un crecimiento anual de alrededor del 5,5% durante los próximos cinco años.

¿Hay lugar para todos? Sí. ¿Condiciones? Seguridad, confianza, bajos fees e inmediatez. Pequeño desafío.

Sin fronteras

“En la Argentina el usuario ya está muy acostumbrado a las transferencias 24/7, el alias, el QR y los pagos inmediatos. Incluso algunas soluciones de infraestructura de pagos del país están más avanzadas que las de mercados desarrollados. Sobre esa base, vemos una tendencia clara hacia un modelo bimonetario: las personas van a tener dos cuentas y dos tarjetas, una en moneda local y otra en dólares”, analiza Torreguitar, de Pomelo.

“Cuál usan en cada momento depende del precio, la experiencia, la aceptación, el costo de las transacciones internacionales y la necesidad de protegerse de la volatilidad”, apunta.

En la misma línea va Daniel Conte, Country Manager de Prex. “La forma de relacionarnos con el dinero está cambiando. Hoy los argentinos no solo viajan y compran en el exterior, sino que también reciben ingresos de otros países y buscan nuevas alternativas para administrar e invertir sus ahorros”.

“En ese contexto, contar con herramientas financieras que permitan operar internacionalmente desde una misma aplicación se vuelve cada vez más relevante”, dice Conte, y subraya: “En Prex buscamos acompañar esta evolución con un ecosistema que reúne distintas soluciones: ingresar dólares directamente desde cuentas bancarias argentinas a nombre del titular, recibir transferencias desde Europa a través de un IBAN virtual en euros y acceder a inversiones en acciones y ETF de Estados Unidos, además de la posibilidad, para quienes viajan por la región, de pagar en moneda local tanto en Brasil (usando PIX) como en Chile y Paraguay”.

La competencia de todas estas fintech es quedarse con la “principalidad” de los usuarios. Retenerlos. No ser solo una pasarela, sino un lugar donde el dinero permanezca.

“Hay competencia por los consumos y por convertirse en la herramienta que la persona utiliza todos los días. Si alguien recibe sus ingresos en una plataforma y puede pagar directamente desde allí, encuentra un motivo para seguir utilizándola”, aportan en Takenos.

“La próxima etapa de transformación de los pagos en América Latina no estará definida únicamente por nuevos medios de pago, sino también por cómo las empresas incorporen inteligencia artificial y se preparen para el comercio agéntico. A medida que los agentes de IA comiencen a iniciar y gestionar compras en nombre de los consumidores, capacidades como la autenticación de agentes, la tokenización y el consentimiento delegado pueden convertirse en elementos de diferenciación para los proveedores de pagos”, afirmó Gonzalo Troncoso, Managing Director & Partner de BCG y líder de la práctica de Pagos y Fintech en América Latina.

Apuesta al servicio

En el último año la oferta se multiplicó. “En un mercado con más alternativas, creemos que la diferencia va a estar en resolver mejor el recorrido completo del usuario. Recibir dinero del exterior es el comienzo; después hay que poder utilizarlo con facilidad, entender los costos y contar con atención cuando surge un problema”, dice Posada, de Takenos.

“Nuestro próximo paso es seguir conectando servicios internacionales con herramientas locales y desarrollar nuevas funcionalidades para personas y empresas. La competencia nos exige que una plataforma cada vez más completa también sea cada vez más simple de usar”, cuenta el ejecutivo de Takenos.

Díaz de Valdés, de Global66 Argentina, habla de “tres fuerzas que están rediseñando el tablero” y enumera:

• La primera son los pagos en tiempo real: mover dinero pasa a ser inmediato, de bajo costo e interoperable, y Argentina es un gran ejemplo. Según el Banco Central, en septiembre se hicieron más de 120 millones de pagos con QR, un 71% más que hace un año.

• La segunda es el open finance: el cliente va a decidir con quién comparte su historial financiero y las entidades van a competir por darle mejores condiciones. Argentina apunta a implementarlo en 2027.

• Y la tercera es la inteligencia artificial, que ya no es una promesa: más del 70% de las entidades financieras de la región invierte en IA, y quien no desarrolle esa capacidad va a quedar fuera de la carrera.

Conte, de Prex, pone la competencia en estos términos: “Se complementan perfectamente. Las tarjetas bancarias siguen siendo el principal canal a través del cual muchas personas reciben sus salarios, pero luego cada usuario elige dónde disponibilizar esos fondos, cómo administrarlos, dónde invertirlos y desde qué cuenta realizar sus pagos”.

“En ese sentido”, avanza, “las cuentas globales amplían las alternativas disponibles y ofrecen mayor flexibilidad para gestionar el dinero, operar con distintas monedas y realizar pagos tanto en la Argentina como en el exterior”.