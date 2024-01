escuchar

Hay personas que asocian la tecnología blockchain con criptomonedas y con la especulación financiera de manera casi lineal. Lejos de ello, Pablo y Nicolás Solano llevaron el uso de esta tecnología basada en una cadena de bloques al campo del comercio: pusieron en línea un marketplace de vinos y así le dieron un giro al negocio de las bodegas.

Desde hace años, los hermanos Solano están al frente de una empresa dedicada a la importación de insumos para gráfica y comunicación visual. Pero a fines de 2022, Pablo viajó de vacaciones a Mendoza y volvió con una idea: entendió que, más allá de las grandes bodegas, había muchos pequeños emprendimientos que podían ganar visibilidad mediante la tecnología. Con eso mente, a inicios de 2023, los emprendedores tendieron un puente con PALA Blockchain, una compañía cofundada por Rodolfo y Paula Vigliano, y luego de 10 meses de trabajo conjunto, salieron al mercado con la tienda online Matic Market.

Actualmente, el sitio dispone de un catálogo conformado por alrededor de 100 artículos, que llevan el sello de más de 20 productores. Y si bien la plataforma nació enfocada en la venta de vinos, rápidamente incorporó también cervezas y líneas de delicatessen. “El potencial es enorme, no solo a nivel nacional sino también internacional, porque justamente la tecnología no tiene fronteras”, señalaron. En ese sentido, ya sumaron una selección de la bodega uruguaya Los Nadies, propiedad de Manuel Filgueira, y están en conversaciones con otras oriundas de Chile.

Rodolfo y Paula Vigliano, cofundadores de PALA Blockchain

“Creemos en la sinergia entre tradición e innovación. Es vital estar actualizados y comprender los mercados nacientes, especialmente aquellos que transforman activos tangibles en digitales, lo que redefine la experiencia del vino”, señaló Filgueira. Y resaltó: “Nuestro vino se dirige a consumidores jóvenes y creativos, aquellos entusiastas del vino y la gastronomía gourmet que disfrutan del arte de cocinar y desean involucrarse en el proceso productivo. Se trata de una generación que valora la calidad y la historia detrás de cada botella”.

De acuerdo con Filgueira, además, la bodega fue pionera en integrar trazabilidad blockchain en los vinos, lo que le permitió crecer orgánicamente y llegar a mercados internacionales como Tokio. “Esta tecnología no solo asegura autenticidad, sino que también nos prepara para etapas futuras donde la preventa de botellas implicará aún más a nuestros clientes en el viaje del vino”, afirmó.

Más allá de un e-commerce

Matic Market no es un e-commerce tradicional. A través del sitio, los usuarios no adquieren los productos físicos, sino sus NFT (tokens no fungibles), es decir, los certificados digitales que los representan inequívocamente. Si bien a simple vista el NFT puede parecer una foto, su valor va más allá y reside en sus atributos, en lo que se conoce como la metadata: la información del vino, de la cosecha y de la cepa, el año de elaboración, y el dato del productor, entre otros. “Al igual que la irrupción de Internet, ahora la tecnología blockchain comenzó a introducir cambios en el comercio; de la misma forma en que permite convertir el dinero físico en monedas digitales, también permite equiparar bienes o servicios con elementos digitales”, aseguró Paula.

El e-commerce incluye vinos que cotizan desde US$5 hasta US$400 la botella. A la fecha, la plataforma está habilitada solo para usuarios que ya disponen de una billetera virtual con criptomonedas, aunque para las próximas semanas, está previsto que abra el juego a quienes optan por la forma de pago tradicional con tarjeta de crédito. ”Matic Market se convertirá en una billetera para todas aquellas personas que aún no operan con cripto. De esta forma, apuntamos a aumentar la adopción de este medio y a saldar la brecha digital”, señaló Rodolfo.

Matic Market reúne más de 100 artículos exclusivos de alrededor de 20 productores

“Queremos llegar a un público que valore las propuestas únicas, tanto en el producto como en la forma de adquirirlo”, señaló Lucas Lemos, enólogo en Flores de Fuego, una bodega boutique ubicada en Valle de Uco, Mendoza, que se subió a Matic Market. La iniciativa se integra a sus canales de venta directa y al marketplace de Bios, grupo empresario del cual forma parte.

Actualmente, el e-commerce tradicional representa el 1,3% de las ventas de vino en la Argentina, según un informe elaborado por la agencia Combinatoria, organizadora del CyberWine. A su vez, de acuerdo con el Observatorio Vitivinícola Argentino, la comercialización de vino en el mercado interno alcanzó los 8,2 millones hl en 2022. El país se posiciona entre los principales productores del mundo, con más de 1200 bodegas inscriptas, de las cuales alrededor de 870 son elaboradoras y están ubicadas en 18 provincias: entre ellas, Mendoza se ubica como el principal polo, seguido por Salta y por la Patagonia.

Una aceleración del mercado

De acuerdo con Rodolfo, la ventaja que este sistema ofrece es clara: la aceleración del mercado. El mismo permite al cliente adquirir botellas exclusivas en premier, incluso antes de que el vino haya sido elaborado y envasado. Y esto se traduce en una mejora del cash flow para las bodegas, las cuales pueden percibir ingresos de forma anticipada y así evitar la financiación bancaria para hacer frente a la inversión en la próxima cosecha.

Una vez disponible el producto físico, los clientes tienen un plazo determinado para solicitarlo, el cual es fijado por cada empresa. También pueden revender el NFT en el mercado secundario, del cual tanto el marketplace como la bodega participan de las regalías.

El vínculo directo que se crea entre el productor y el consumidor es otro de los atributos que los hermanos Solano pusieron en pantalla. “Al adquirir el vino directamente a una bodega, el cliente se garantiza que la botella haya sido correctamente almacenada y que su esencia original no se haya transformado”, aseguraron.

Certificados y tokens dinámicos

De acuerdo con Rodolfo, los marketplaces basados en blockchain ya existen en otras partes del mundo, aunque Matic Market tiene una característica que lo distingue. “A diferencia de la mayoría de los sitios, en los que los certificados son acuñados de antemano, en el nuestro, estos son acuñados en el momento de la compra”, señaló el especialista. Y precisó: “De esta manera, las bodegas no ven condicionada ni inmovilizada la cosecha tokenizada. Nosotros les permitimos ajustar el stock en función de la existencia real, pueden vender las botellas por otro otro canal”.

El proyecto se complementa con otro distintivo: el carácter dinámico de los NFT. Los certificados de propiedad se vuelven a escribir cada vez que algún atributo del producto se ve alterado: cuando el cliente solicita la botella que adquirió y esta sale de bodega, cuando la revende o cuando la consume, por caso. “Normalmente, cuando un cliente solicita el producto, entrega a cambio el NFT que conserva en su billetera. Por el contrario, queríamos que pudieran conservarlo y coleccionarlos, al igual que los amantes del vino guardan los corchos”, explicó Paula.