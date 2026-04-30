Inversores menores presentaron demanda contra Globant por falta de informacion en EE.UU.

Un grupo de inversores presentó una demanda colectiva ante una corte federal de Nueva York contra Globant, el unicornio tecnológico de origen argentino. La acción legal, anunciada públicamente esta semana, alega que la compañía realizó declaraciones falsas o engañosas sobre el desempeño de su estrategia en América Latina, causando pérdidas a quienes invirtieron en el período comprendido entre el 15 de febrero de 2024 y el 14 de agosto de 2025.

La demanda invoca las Secciones 10(b) y 20(a) de la Ley del Mercado de Valores de los Estados Unidos de 1934, que prohíben la manipulación o el engaño en la compra y venta de valores. El demandante principal es el Fondo de Pensiones de Carpinteros de Ohio (Ohio Carpenters), que adquirió acciones de Globant durante el período señalado.

Según el escrito judicial, a mediados de 2023 Globant anunció un giro estratégico de aproximadamente 1000 millones de dólares orientado a ampliar su presencia en la región latinoamericana. Durante el período en cuestión, la empresa habría comunicado a los mercados un panorama consistentemente favorable sobre el avance de esa estrategia, presentándose como líder del sector en la región.

La demanda sostiene que, en la práctica, esa expansión enfrentó dificultades que no habrían sido comunicadas oportunamente a los inversores. Entre los problemas alegados se mencionan la caída en la demanda de servicios, la pérdida de clientes, la cancelación de proyectos y el congelamiento de salarios en países como México y la Argentina, lo que habría afectado el clima interno y la calidad del servicio.

La respuesta de Globant

Consultada por LA NACION, la empresa emitió un comunicado en el que reconoce haber tomado conocimiento de la acción judicial, pero rechaza de plano las acusaciones. “Rechazamos estas acusaciones y responderemos con firmeza en el momento apropiado”, señaló la compañía, que aclaró que no brindará más comentarios sobre el proceso. Globant agregó que su “compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la creación de valor a largo plazo permanece intacto”.

La demanda identifica tres momentos en 2025 en que, según los demandantes, la información real sobre las operaciones latinoamericanas comenzó a conocerse públicamente, ocasionando caídas sucesivas en el precio de la acción.

La empresa reconoce haber tomado conocimiento de la acción judicial, pero rechaza las acusaciones

El primero ocurrió el 20 de febrero de 2025, cuando Globant publicó sus resultados del cuarto trimestre de 2024. La empresa informó una disminución del 1,3% en sus ingresos latinoamericanos y ofreció perspectivas más conservadoras para el trimestre siguiente. El CEO Martín Migoya describió la situación regional como compleja, en parte por la inestabilidad política en Brasil y Colombia. Ese día, la acción cayó aproximadamente un 27,8%, cerrando en torno a los 151 dólares.

El segundo hecho se produjo el 15 de mayo de 2025, con la presentación de resultados del primer trimestre. La compañía reportó una baja del 9% interanual en los ingresos de la región, con contracciones importantes en México y Brasil. La acción cedió un 23,6% en esa jornada, ubicándose alrededor de los 101 dólares.

El tercer episodio ocurrió el 14 de agosto de 2025, cuando Globant presentó resultados mixtos para el segundo trimestre e informó una reducción de su plantilla de aproximadamente 1000 empleados -un 2% del total-. La acción volvió a caer, cerrando en torno a los 66 dólares.

La corte de Nueva York deberá determinar ahora si las declaraciones realizadas por la dirección de la empresa durante el período en cuestión constituyeron efectivamente una conducta contraria a la legislación de valores, o si se trató de proyecciones de mercado que no se concretaron por razones ajenas al control de la compañía.