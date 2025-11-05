La Serenísima informó pérdidas financieras y un “decoroso” aumento en las ventas

Mientras continúan las negociaciones entre los socios por el control de la empresa, Mastellone Hnos. cerró el tercer trimestre del año con un fuerte salto en sus pérdidas -como producto del impacto de la devaluación del peso en sus pasivos en dólares-, que contrastó con un resultado operativo positivo y una recuperación de sus ventas.

Los datos se desprenden del último balance de la mayor compañía láctea argentina que informó que en los primeros nueve meses de 2025 sufrió una pérdida total de $20.863 millones, frente a las ganancias por $46.695 millones que había registrado en el mismo período de 2024.

Los malos resultados finales contrastan con un resultado operativo positivo por $5143 millones. En la compañía destacaron que las ventas aumentaron un 2,4% en volumen, impulsadas principalmente por las exportaciones, aunque en el mercado interno la demanda también tuvo un “muy decoroso” 0,9 por ciento.

“En un contexto macroeconómico y de negocios complejo, la compañía ha sostenido su resultado operativo positivo. El resultado neto final está afectado fundamentalmente por el efecto que la devaluación del peso produjo en la valuación de nuestros activos y pasivos en moneda extranjera”, precisó el informe a la CNV que lleva la firma de Carlos Agote, presidente de Mastellone Hnos.

Negociaciones abiertas

Los resultados se conocen en medio de la incertidumbre que rodea al control de la compañía dueña de La Serenísima. En la actualidad, el paquete accionario de Mastellone Hnos se reparte entre los sucesores de Pascual Mastellone y el fondo Dallpoint (con 51% de las acciones) y un 49% que está en manos de Bagley, la sociedad que cerraron Arcor y Danone en 2016.

Hace menos de seis meses, la familia Mastellone y Dallpoint rechazaron la oferta que había presentado Bagley para ejercer la opción de compra por el total de las acciones, y hasta el día de hoy siguen las negociaciones -que se llevan adelante principalmente en Barcelona, España- para definir el futuro de la compañía.