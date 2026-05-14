Mercado Libre se desploma: hasta dónde puede caer la acción, según los analistas

La reacción del mercado fue inmediata. Tras publicar resultados que mostraron un crecimiento sólido en ingresos, pero un deterioro más profundo al esperado en la rentabilidad, la acción de Mercado Libre inició una caída que ya supera los dos dígitos .

El gigante de comercio electrónico creado por Marcos Galperin reportó el jueves de la semana pasada ingresos netos por US$8800 millones en el primer trimestre, lo que representa un crecimiento del 49% interanual. De acuerdo con el balance, la compañía alcanzó un resultado operativo de US$611 millones, con un margen de 6,9%, y una utilidad neta de US$417 millones, con un margen de 4,7%.

No obstante, tras el cierre de la rueda del día y la presentación del balance, el precio de la acción cayó alrededor de 4,15% en una hora : pasó de US$1870,01 a US$1792,44.

“La compresión del margen operativo (de 12,9% a 6,9%) es el factor clave detrás de la reacción negativa del mercado. Aunque el management insiste en que se trata de una inversión “deliberada” en logística, tecnología e inteligencia artificial para asegurar el liderazgo a largo plazo, el inversor de corto plazo penaliza la falta de apalancamiento operativo y la caída del 20% en el beneficio operativo nominal", aseguraron en ese entonces desde IOL.

Y precisaron: “A nivel de flujo de fondos, el Free Cash Flow ajustado fue negativo en US$56 millones (frente a US$58 millones en el 1Q25), impactado por la estacionalidad del trimestre y el capital de trabajo necesario para financiar el crecimiento de la cartera de préstamos de Mercado Pago”.

Desde Mercado Libre justificaron los números por las inversiones estratégicas que vienen realizando en logística. “Estamos invirtiendo de manera audaz para transformar cómo cientos de millones de latinoamericanos compran, pagan y acceden a servicios financieros, y estas inversiones están profundizando el engagement y sumando nuevos usuarios a la plataforma. El ritmo y la amplitud del crecimiento refuerzan nuestra convicción de que estamos bien posicionados para capturar la significativa oportunidad de largo plazo que tenemos por delante en commerce y fintech”, señaló Martín de los Santos, CFO de la firma en el comunicado.

Al día siguiente, el viernes pasado, los papeles de la firma siguieron a la baja y la caída superó el 12% diario, hasta los US$1632,52. Hoy, una semana después, el precio de la acción cotiza en torno de US$1565,43, lo que representa un desplome cercano a 16,28% semanal y a 38,53% en los últimos 12 meses.

“La acción cae porque el mercado se ha visto defraudado sistemáticamente en la rentabilidad a lo largo de los últimos tres balances. Mercado Libre es una empresa que gana plata, pero que crece sin amortizar los costos fijos; que le está dando más relevancia a la facturación, al crecimiento del market share y al negocio, antes que a la rentabilidad”, señaló Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

En tanto, José Ignacio Bano, asesor financiero y exgerente general de IOL, consideró: “Invertir significa poner hoy capital para tener un mayor rédito más adelante. Como están invirtiendo tanto en mantener la cuota de mercado, la rentabilidad no les da bien, pero están logrando su objetivo”.

Los nuevos pisos: las variables que mira el mercado

Según los analistas consultados por LA NACION, el deterioro del precio abre la puerta a nuevas caídas.

“ La acción ya está testeando la zona de los US$1500 - US$1550. Es un nivel donde históricamente han aparecido compradores. Si no logra sostenerse ahí, el próximo ‘piso’ sólido se encuentra en torno a los US$1360 . Este nivel coincide con mínimos anteriores de 2024 y sería un punto de entrada muy atractivo para inversores de largo plazo, ya que representaría una corrección sana del 45% desde sus máximos de US$2450”, señaló Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión de IOL.

Las acciones de Mercado Libre se derrumbaron cerca de un 38% en los últimos 12 meses. Fuente: Yahoo Finance

Para el analista, a pesar del ruido actual, la tesis de fondo de MercadoLibre no está rota, sino en “fase de inversión”. “Resultará clave que los mayores costos destinados a mantener y/o ganar market share se vean trasladados en un mayor retorno al accionista”, indicó.

Asimismo, Vlassich aseveró que la acción repuntará. “MELI sigue siendo el ‘Amazon + PayPal’ de Latinoamérica. La tendencia de fondo cambiará cuando la compañía demuestre en el próximo trimestre que el costo de los envíos gratis se estabiliza y que la mora de los créditos está bajo control”.

En esa línea, estimó que la acción podría lateralizar o buscar su piso durante este trimestre. El cambio de tendencia real -indicó- podría venir hacia el segundo semestre de 2026 o 2027, una vez que las inversiones en logística y los nuevos depósitos en Brasil y México empiecen a mostrar el apalancamiento operativo (que los ingresos suban más rápido que los costos)”.

En sintonía, Neffa también consideró que el precio de la acción estaría cerca de su piso, aunque no descarta que pueda seguir bajando. “Eso dependerá de la intensidad de las ventas por parte de los fondos institucionales. Muchos vehículos estaban muy cargados de Argentina a través de Mercado Libre: varios ETF -incluso el ARGT- tenían a la compañía como una de sus principales exposiciones”, indicó.

A la hora de analizar el futuro de las acciones, Bano se remitió a un informe del sitio TradingView, que consulta a analistas y determina un precio objetivo para la compañía de acá a un año. “De 27 encuestados, 21 dicen ‘compra fuerte’; solo tres, ‘compra’; y otros tres, ‘mantener’. Ninguno te dice ‘vendé’”. En materia de precios objetivos, el más conservador de los analistas dice que tiene que subir 13% desde ahora; y el más optimista, que tiene que subir casi 81%”, explicó.

La visión de los bancos: entre la cautela y las oportunidades

La corrección de Mercado Libre en Wall Street abrió el juego para que los grandes bancos internacionales actualizaran sus proyecciones. El consenso muestra matices: mientras algunas entidades ven la baja como una oportunidad clara de entrada, otras piden moderación frente a un escenario de márgenes presionados.

Goldman Sachs se mantiene entre los más optimistas: reafirmó su recomendación de “comprar” y fijó un precio objetivo de US$2440, al destacar la aceleración del GMV en Brasil -que trepó al 38%- y el impacto estratégico de las inversiones en logística y programas de fidelidad. Para la entidad, la compresión del margen EBIT al 6,9% es un costo transitorio dentro de un modelo que sigue sumando usuarios más comprometidos. En sintonía, también Bank of America reiteró su recomendación de “compra” y ajustó su precio objetivo a US$2400. Si bien los beneficios operativos quedaron por debajo de lo esperado, la entidad pondera el crecimiento de ingresos del 49%, la expansión del crédito y la apuesta por logística y programas de lealtad.

Desde la vereda con proyecciones positivas, Morgan Stanley volvió a recomendar “sobreponderar” con un precio objetivo de US$2600. El banco celebró la aceleración del GMV y el crecimiento de ingresos que superó las previsiones, y consideró que las inversiones adicionales -aunque afecten los márgenes en el corto plazo- fortalecerán la posición competitiva de la empresa en la región.

JP Morgan, en cambio, mantuvo una postura más equilibrada y reiteró su calificación “neutral”. La entidad subrayó que el beneficio operativo quedó un 9% por debajo del consenso y que la estrategia de inversión intensiva seguirá presionando los márgenes. En su visión, estas variables justifican “cautela”, pese a la fortaleza del ecosistema.