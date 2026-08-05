“La ventana es temporal”: por qué los próximos años serán decisivos para la minería

La minería gana cada vez más protagonismo a nivel global y la Argentina no es ajena a esta tendencia. El país reúne recursos y demanda suficientes para posicionarse como un actor clave, lo que abre una oportunidad de crecimiento significativa. Sin embargo, esta nueva etapa también plantea desafíos. En el marco del capítulo 2 del summit de Minería, organizado por LA NACION, Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb y experta en el rubro, presentó una radiografía del sector y analizó cuánto de esa oportunidad estará en condiciones de aprovechar la Argentina.

Para Izquierdo, la minería argentina entró en una “etapa de ejecución, no de expectativa”. Y señaló: “Hoy estamos diciendo que el RIGI ya tiene presentación de proyectos por más de US$40.000 millones, de los cuales el 50% ya están aprobados, lo que significa que son proyectos que en el corto o mediano plazo van a entrar en construcción”.

Además, destacó que hay más de 35 proyectos que operan entre la etapa de construcción, ampliaciones, desarrollo y prefactibilidad: “Es un portfolio de proyectos inéditos comparado con tiempos anteriores”.

"La minería argentina entró en una “etapa de ejecución, no de expectativa”, dijo Izquierdo Fabián Malavolta

En ese sentido, sostuvo que el país cuenta con cuatro minerales estratégicos: litio, cobre, oro y plata. “La minería argentina se para sobre la producción de oro y plata, y explica gran parte de nuestras exportaciones”, dijo, e indicó que la proyección de exportaciones mineras en 2026 supera los US$9000 millones, “casi el doble de hace dos años”.

Oportunidades y desafíos

Este escenario marca una nueva geografía con desafíos y oportunidades por igual, según Izquierdo. En primer lugar, la experta se detuvo en la dinámica del litio —marcada por etapa de baja en su precio—, donde las compañías “mejoraron sus capacidades productivas, buscando reducción de costos”.

“Hoy, con una recuperación del precio del litio, podríamos estar a las puertas de una segunda ola de inversiones por una demanda que sabemos que nos va a traccionar”, aventuró.

A su vez, se refirió al cobre como el “gran protagonista de la próxima década”. Para la experta, no se trata únicamente de aumentar exportaciones mineras en términos nominales, sino también de incorporar un nuevo motor de crecimiento dentro del sector.

Izquierdo también subrayó el rol del oro y la plata, segmento que explica el 60% de las exportaciones. “Fue el sector que tuvo que atravesar las distintas etapas de alta volatilidad macro de la Argentina”, describió.

Bajo esta línea, sostuvo que, con la recuperación del precio del metal, hay una nueva oportunidad para pensar en presupuestos para exploración, que es la base para tener proyectos de desarrollo a largo plazo.

Cada una de estas dinámicas son regionales, con San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca y Santa Cruz como las principales provincias. “Es una cartera distribuida, un hub regional muy concentrado. Esto genera mucha sinergia en términos de la necesidad que empieza a requerirse, pero también muchos desafíos”, profundizó.

Ahora bien, esta nueva agenda trasciende las fronteras de la Argentina. Un factor clave es la inteligencia artificial (IA). “La IA demanda centros de datos, mayor electrificación. La inversión en este sector va a aumentar un 50% en los próximos años”, precisó Izquierdo.

Además, destacó la tendencia del almacenamiento de energía, que se multiplicará por seis en 2030, mientras se estima que la electromovilidad se multiplicará por seis hacia 2035. “Si bien son tres mercados distintos, convergen en una misma cosa: más demanda de cobre, litio y otros minerales. Hay una agenda que ya no es expectativa, es realidad”, detalló.

Izquierdo destacó el rol de la inteligencia artificial (IA) en esta nueva etapa de la minería Fabián Malavolta

Si bien se trata de una demanda que ya existe, Izquierdo aventuró que habrá “cuellos de botella” porque se requerirán minerales que “no van al mismo ritmo, porque la minería tiene su propio timing”.

Por otro lado, la experta ahondó sobre la geopolítica: “Después de la pandemia, y con las rivalidades de las principales economías globales, dominar el abastecimiento seguro y estratégico pasa a ser fundamental”. En ese sentido, sostuvo que los minerales críticos dejan de ser “meras commodities” para ser “estratégicos”.

En lo que respecta a la agenda local, remarcó los cambios en las reglas de juego, la normalización en la macroeconomía, la previsión y los incentivos del RIGI. “Todo esto explica que vemos una agenda inédita y un portfolio de proyectos donde la Argentina volvió a estar en la mesa de decisión y donde se le puede dar un pulso a minas que son de clase mundial”, deslizó.

Ventana crítica y temporal

A pesar de estas oportunidades, la experta advirtió que la ventana es temporal y está desafiada por la simultaneidad de proyectos. “Esto va a estresar la demanda local”, especificó.

En concreto, explicó que durante el período 2024-2027 hubo una ventana de “preparación”, junto con factores como el RIGI, la expansión del litio, una recuperación de los precios y una próxima aceleración de nuevas inversiones. “La ventana crítica (2028-2032) es la simultaneidad de los proyectos cupríferos que demanda y estresa ciertos puntos, como infraestructura, talento y desarrollo de proveedores locales”, agregó.

El ciclo donde se espera que habrá una reconfiguración de la matriz exportadora será post 2030.

En este escenario, el rol de los stakeholders es fundamental: “Por un lado, las licencias y permisos son clave para acelerar las inversiones en proyectos. Tiene que ver con los permisos ambientales, la aprobación de las comunidades y la coordinación público-privada”.

Para Izquierdo, la minería ya no es un sector, sino “una plataforma de crecimiento”. En ese sentido, indicó que existe la posibilidad de exportar más de US$35.000 millones hacia 2035, es decir, cuatro veces más lo que exporta el país en el 2026 y casi ocho veces lo que Argentina exportó en 2024.

“Hoy la minería todavía puede parecer poco significativa, porque no supera el 1% del PBI y es el 7% de las exportaciones, pero cuando se mira a nivel provincial, representa casi el 85% de las matrices exportadoras de provincias y el 15% del empleo privado registrado”, dijo.

Por último, sostuvo que el valor agregado de la minería no solo se encuentra en el producto final, sino en su “intensivo conocimiento”, como infraestructura, innovación tecnológica y talento.