Las claves de la transformación digital, según las grandes empresas

Retener el talento, abrazar la transformación digital y acompañar al cliente durante este proceso. A un año y medio del comienzo de la pandemia de coronavirus, sobre estos puntos reflexionaron ejecutivos de grandes compañías vinculadas a la tecnología y las finanzas durante la tercera edición de “Revolución de la Economía Digital”, encuentro organizado por LA NACION y transmitido por las redes sociales del diario.

Para Paulo Caratti, socio de PwC Argentina y especialista en transformación digital, hablar de transformación no es suficiente. Para que realmente la digitalización sea un hecho, las empresas tienen que “meterse en el barro” y realizar mucho trabajo, invertir y ser consistente. “No basta con decir que estoy haciendo una transformación, hay que incorporarlo en el día a día”, reiteró.

Paulo Caratti, de PwC, remarcó que las empresas tienen que invertir e incorporar la tecnología en el día a día, no solo anunciar su transformación. Fabián Malavolta

Además, los empresarios tienen que tener en cuenta que cuando se adopta el proceso de digitalización, se tiene que trabajar en varios planos al mismo tiempo. Por un lado, transformar la firma internamente. Por el otro, ayudar a los clientes a transformarse. Un “doble juego permanente”.

“En nuestro caso buscamos quienes iban a ser los embajadores del cambio, potenciarlos y apoyarlos, para que el cambio empiece a sedimentarse dentro de la organización y ayudar a ir modificando el contexto donde todos estamos operando. Al final del día, gran parte del comportamiento está dado por el contexto que tenemos. Por eso, tenemos que ir amoldándonos a un esquema donde tengamos menos miedo a equivocarnos, en el cual seamos más dinámicos para tomar decisiones y adaptándonos a los problemas que tenemos en el día a día”, agregó.

Por su parte, Claudia Boeri, presidente de SAP Latinoamérica Región Sur, remarcó que construir una Argentina con futuro digital requiere de un trabajo conjunto, entre inversiones privadas y políticas que las acompañen. Así, los planes de inversión puedan ser trazables en el largo plazo.

Claudia Boeri, presidente de SAP Latinoamérica Región Sur, enfatizó en la necesidad de formar nuevos talentos. Fabián Malavolta

“Y necesitamos talento. La Argentina tiene muchísimo talento y creatividad, es reconocida mundialmente por esto, pero necesitamos invertir más en formar capacidades digitales en nuestro jóvenes. Cada vez tenemos más unicornios, en el último año sumamos seis, pero necesitamos incentivar a los nativos digitales, que tengan esperanza, y darle los medios que necesitan para que puedan acercarse a la tecnología”, consideró.

En el mismo sentido apuntó Pablo Carretino, CEO de Interbanking, quien explicó que hoy las compañías tienen una competencia por el talento, en su búsqueda y retención. “Nosotros estamos con beneficios flexibles, para que el colaborador tenga ganas de trabajar con nosotros”, indicó el ejecutivo, en diálogo con el secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Rio.

En el caso de Interbanking, la compañía tenía planificado adoptar la transformación digital en el mismo año en que llegó la pandemia de coronavirus. Ante una digitalización forzosa, el gran desafío fue pedirle a los colaboradores un cambio cultural desde sus casas, al tiempo en que transformaban sus formas de trabajar.

Pablo Carretino, de Interbanking, hizo énfasis en la competencia que atraviesan las empresas por el talento. Fabián Malavolta

“Pusimos el cliente en el centro y detectamos que esa transformación digital también se estaba dando ahí. El cliente está en el centro, pero se va moviendo, y nosotros también tenemos que ir moviéndonos con ellos. Es un camino que sigue, que no se termina”, sostuvo Carretino.

Diferente fue la situación para el Banco del Sol, que de la noche a la mañana tuvo que rehacer sus planes, posponer el lanzamiento de la startup, repensarse y animarse a nacer digitalmente. “Afortunadamente, salimos al mercado el 20 de agosto y hoy tenemos más de 220.000 clientes”, contó Sebastián Pujato, gerente general de Banco del Sol.

“Nacer digitales es una ventaja sustancial, porque no tenés legados anteriores que cambiar y todo lo que construís lo haces con esta premisa, desde las personas que tomás hasta la tecnología que adoptas”, reflexionó. Sin embargo, el día de mañana la empresa también tiene planeado el retorno a las oficina. “Es importante la presencialidad para la construcción de la cultura”, completó.

Sebastián Pujato, gerente general de Banco del Sol, contó cómo la empresa tuvo que cambiar sus planes de lanzamiento y lanzarse a un nacimiento digital. Fabián Malavolta

Respecto a los cambios de planes, Ceratti remarcó que es difícil para las empresas planificarlo todo, no solo por el contexto actual sino también por la Argentina en sí. Aunque se tenga en mente la cantidad de clientes a los que se quiere llegar y los proyectos de negocio que la empresa llevará a cabo, esto no siempre termina sucediendo y, para eso, es importante aprender a recalcular rápido. “Se pueden plantear hipótesis y tener un horizonte, pero hay que tomar el riesgo. Si no, podemos estar años planificando y le vamos a errar de cualquier manera”, concluyó.