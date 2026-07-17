Las empresas que se adapten primero serán las que lideren la nueva economía

Existe una creencia bastante extendida: las dificultades financieras aparecen cuando la economía entra en crisis. Sin embargo, la experiencia demuestra que los períodos de mayor estabilidad también pueden convertirse en un punto de inflexión para muchas organizaciones. Cuando cambian las reglas del juego, también lo hacen las exigencias. Modelos de negocio que parecían sostenibles dejan de ofrecer los mismos resultados; estructuras de financiamiento construidas para otra realidad pierden eficacia y sectores que durante años operaron bajo determinadas condiciones deben adaptarse a una lógica diferente. Lejos de ser una contradicción, es una consecuencia natural de cualquier transformación económica.

La Argentina parece estar transitando precisamente ese momento. La desaceleración de la inflación, una mayor previsibilidad y la expectativa de un renovado flujo de inversiones abren oportunidades que hace poco tiempo parecían lejanas. Pero ese escenario también obliga a revisar decisiones que durante años resultaron razonables. La competencia se intensifica, el acceso al crédito comienza a responder a nuevas variables y la eficiencia vuelve a ocupar un lugar central. En este proceso, muchas empresas descubren fortalezas que les permiten crecer; otras identifican debilidades que hasta ahora permanecían ocultas. No porque hayan gestionado mal sus negocios, sino porque fueron diseñadas para desenvolverse en un entorno completamente distinto.

Es allí donde aparece una palabra que todavía suele generar una interpretación equivocada: reestructuración. Con frecuencia se la vincula exclusivamente con concursos preventivos o situaciones límite. Esa mirada resulta incompleta. En la práctica, implica mucho más que un procedimiento judicial. Supone revisar la estructura económica de una compañía, redefinir prioridades, analizar alternativas de financiamiento, reorganizar operaciones, evaluar la incorporación de nuevos socios o alcanzar acuerdos que permitan preservar valor antes de que la situación se complique y reduzca el margen de acción. En otras palabras, no siempre representa el final de un ciclo. Muchas veces marca el comienzo de una nueva etapa.

En ZBV Abogados hemos comprobado y podemos asegurar que los mejores resultados rara vez son producto de la improvisación. Las soluciones más sólidas aparecen cuando los problemas se identifican a tiempo y todavía existen distintas alternativas para analizarlos. Casi invariablemente, los mejores resultados son aquellos en los que todas las partes actuaron de manera proactiva y no reactiva.

Ese mismo cambio de enfoque también alcanzó a quienes financian la actividad económica. Bancos, entidades financieras e inversores dejaron de ocupar un rol exclusivamente reactivo para involucrarse desde etapas mucho más tempranas. Hoy participan en procesos de negociación, evalúan distintos escenarios de recupero o reestructuración y buscan preservar el valor de compañías que siguen siendo viables. El objetivo consiste en encontrar alternativas sostenibles que generen mejores resultados para todos.

Esta visión también transformó el ejercicio profesional. El asesor especializado en insolvencia debe comprender la dinámica de cada industria, interpretar información financiera, evaluar riesgos, coordinar el trabajo con consultores económicos y participar activamente en negociaciones donde las variables comerciales pesan tanto como las jurídicas. Y todo ello en el momento oportuno.

Asimismo, la incorporación de nuevas tecnologías acelera esa evolución. Herramientas de análisis de datos permiten proyectar, validar supuestos y ofrecer información más consistente para respaldar una negociación. Al mismo tiempo, la digitalización de los procesos judiciales facilita la gestión de asuntos complejos y mejora la coordinación entre empresas, acreedores y equipos interdisciplinarios.

Naturalmente, persisten factores que exigen prudencia. Las restricciones cambiarias continúan condicionando numerosas operaciones internacionales y la consolidación del programa económico será determinante para sostener la confianza y favorecer nuevas inversiones. Sin embargo, aun con esas incertidumbres, el rumbo parece señalar un mercado más competitivo y exigente.

Frente a ese panorama, la verdadera discusión ya no pasa por preguntarse si una empresa enfrentará cambios, sino por determinar cuándo decidirá encararlos. Quizás esa sea la principal evolución que experimentó nuestra práctica en los últimos años. La insolvencia y la reestructuración hoy constituyen instrumentos que permiten fortalecer empresas, proteger el crédito y contribuir a que proyectos viables puedan seguir creciendo en un entorno cada vez más competitivo.