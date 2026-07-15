Uber avanza en la compra de PedidosYa: Delivery Hero confirmó negociaciones para vender la empresa

La operación dejó de ser una especulación de mercado y entró en una nueva etapa. Delivery Hero, la compañía alemana propietaria de PedidosYa, confirmó que mantiene negociaciones avanzadas con Uber Technologies para una eventual oferta de adquisición de la totalidad de la empresa.

El anuncio llega semanas después de que trascendiera que Uber había acercado una primera propuesta para quedarse con el grupo alemán. En ese momento, desde Delivery Hero habían señalado que la oferta indicativa de Uber se situaba en los €33 por acción, lo que equivaldría a una oferta cercana a los €10.000 millones.

Ahora, desde la empresa reconocieron que las conversaciones avanzan, aunque evitaron comentarios sobre una eventual valuación o sobre los términos económicos de la negociación.

“En respuesta a los recientes rumores del mercado, Delivery Hero confirma negociaciones avanzadas con Uber Technologies respecto a una posible oferta de adquisición dirigida a todos los accionistas de la compañía. Delivery Hero no comenta sobre las especulaciones relativas al precio de la oferta”, indicaron en un comunicado enviado a sus inversores.

Delivery Hero anunció que Uber ya era dueña del 19,5% de su capital emitido Ricardo Pristupluk

Consultadas por LA NACION, ninguna de las dos compañías emitió comentarios.

De concretarse, la operación reconfiguraría el mapa del delivery en América Latina. En la Argentina, los principales jugadores son PedidosYa, Rappi y Uber Eats -que retomó su operación este año-. En 2020, Delivery Hero había adquirido las operaciones de Glovo en América Latina por 230 millones de euros: como resultado, la aplicación de Glovo cesó sus actividades en Argentina y otros países de la región, integrando a sus comercios y repartidores a la red de PedidosYa.

Además del delivery de comida, Uber viene ampliando su ecosistema hacia supermercados, comercio electrónico, reservas de viajes y otros servicios bajo demanda, una estrategia que le permitiría aprovechar la infraestructura y la base de usuarios de Delivery Hero para acelerar su expansión internacional.

Primeros acercamientos de Uber a Delivery Hero

La propuesta de adquisición llega semanas después de que Uber ingresara como accionista en Delivery Hero. A mediados de abril, la compañía conducida por Dara Khosrowshahi adquirió un paquete de 13,6 millones de acciones que estaban en manos de Prosus —firma inversora, también dueña de Despegar—, que representó aproximadamente el 4,5% del capital social de Delivery Hero.

“Celebramos la inversión adicional de Uber en Delivery Hero. Como líder tecnológico global, el fortalecimiento de la posición de Uber supone un importante respaldo a nuestra plataforma, nuestra estrategia y nuestro trabajo constante para generar valor a largo plazo para todos los accionistas”, señaló Niklas Östberg, CEO y cofundador de Delivery Hero.

Uber integra alojamiento, traslados y gastronomía en una sola plataforma

En aquel entonces, desde Prosus —nacida mediante un spin-off de la sudafricana Naspers— explicaron: “En agosto de 2025, la Comisión Europea aprobó la adquisición de Just Eat Takeaway.com por parte de Prosus, sujeta al compromiso de Prosus de reducir significativamente su participación en Delivery Hero. La transacción de hoy representa un paso importante para el cumplimiento de dichos compromisos. Prosus mantiene su compromiso de vender la parte correspondiente de su participación en Delivery Hero dentro del plazo establecido”.

El salto mayor se dio apenas cinco días antes de la oferta total. El 18 de mayo, Delivery Hero anunció que Uber ya era dueña del 19,5% de su capital emitido, sumando además un 5,6% adicional en opciones.

Delivery Hero, que cotiza en la Bolsa de Fráncfort y forma parte del índice MDAX, es uno de los jugadores más relevantes del sector en Europa y mercados emergentes. La plataforma está presente en alrededor de 65 países de Asia, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y África.