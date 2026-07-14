Las marcas se suben al partido con Inglaterra
Empresas de distintos rubros apelan al humor, la rivalidad deportiva y el sentimiento nacional para adaptar sus logos, rebautizar productos o “prohibir” anglicismos; buscan ganar visibilidad y engagement con acciones de bajo costo y alta viralidad
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A menos de 24 horas del partido entre la Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial, las redes sociales se transformaron en una extensión de la cancha. Sin necesidad de lanzar grandes campañas publicitarias ni invertir en pauta, decenas de empresas comenzaron a publicar piezas especialmente diseñadas para sumarse a la conversación del momento, apelando al humor, los guiños patrióticos y la rivalidad futbolera.
La estrategia no es nueva, pero sí cada vez más frecuente. En la era de las redes sociales, los grandes eventos deportivos se convirtieron en oportunidades para que las marcas produzcan contenido de reacción inmediata (conocido como real time marketing), buscando instalarse en la conversación pública con publicaciones que privilegian el ingenio por encima del mensaje comercial.
Uno de los casos más comentados fue el de Ricky Sarkany. La marca anunció que, “a raíz del encuentro entre Argentina e Inglaterra”, quedaba “oficialmente suspendido por tiempo indeterminado el uso de anglicismos”. En la siguiente placa reemplaza expresiones habituales del comercio electrónico: “Shop now” pasa a ser “Comprá ahora”, “Sale” se convierte en “Oferta” y “Sneakers” en “Zapatillas”.
En la misma línea, Bigbox decidió cambiar temporalmente su identidad para convertirse en “Cajagrande”. “Alentamos a nuestra selección de todas las formas posibles. Incluso cambiando nuestro nombre”, comunicó la empresa especializada en regalos y experiencias.
The Food Market también se sumó a la conversación con una campaña que ironiza sobre la influencia del inglés en el consumo. La cadena anunció, a través de sus redes sociales: “a partir de ahora somos El mercado de alimentos”, en un guiño a la traducción al español de la palabra “market”.
El Mundo del Juguete también apeló al humor. La cadena anunció la suspensión de la venta de un rompecabezas de 1000 piezas del Puente de Londres “por motivos estrictamente deportivos”, aclarando que el producto permanecería “bajo custodia” hasta la finalización del partido.
Por su parte, Uber informó que mañana no estarán habilitados los viajes destinos que incluyan las palabras “inglés”, “británico” o similares. Además, aclararon que sí estará permitido saltar dentro del auto.
La cadena de heladerías Grido también se había sumado a este tipo de iniciativas el último fin de semana, cuando rebautizó a su sabor “chocolate suizo” como “chocolate argentino”.
Generar conversación
En todos los casos el objetivo es el mismo: generar conversación, incentivar los comentarios y lograr que sean los propios usuarios quienes multipliquen el alcance de la campaña mediante compartidos y reposts.
La lógica responde a lo que en la industria se conoce como “newsjacking” o real time marketing: apropiarse de una noticia o de un acontecimiento de alta repercusión para insertar a la marca dentro de la conversación sin necesidad de comprar grandes espacios publicitarios.El fenómeno ganó fuerza con las redes sociales porque el tiempo de reacción pasó a ser tan importante como la creatividad. Mientras antes logre una empresa sumarse al tema del día, mayores son las posibilidades de viralización.
Además del alcance, estas acciones tienen otra ventaja: su costo es relativamente bajo. En muchos casos basta con adaptar el diseño de una publicación, modificar un logo o jugar con el lenguaje para conseguir una repercusión que, de otro modo, demandaría inversiones mucho mayores en publicidad tradicional.
Los consumidores más veteranos además no pueden dejar de asociar este tipo de campañas con lo que pasó durante la guerra de Malvinas cuando, en un contexto completamente diferente, algunas marcas y empresas decidieron reemplazar palabras en inglés de sus nombres y publicidades.
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