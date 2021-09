Lecturas para managers. Libros para terminar el invierno

La pandemia trajo un ánimo renovado en la lectura. Hasta los managers menos afectos a leer volvieron a hacerlo con tal de que el tiempo pasara más rápido. Y como todos los años, acá estamos, para recomendar los libros que pueden abrirnos la cabeza en tiempos álgidos como los que estamos atravesando.

Si los autores de management venían mareados con los cambios en los modelos estratégicos y de liderazgo a partir de la explosión de los negocios basados en plataformas digitales, la pandemia los dejó patas para arriba. Una vez recuperados del shock, varios se pusieron a escribir sobre el impacto y las consecuencias del Covid-19 en el trabajo directivo. Así lo hicieron James Citrin y Darleen Derosa de la consultora internacional Spencer Stuart con su nuevo título Liderar a la distancia (Wiley, 2021). El libro se focaliza en las habilidades que los profesionales y ejecutivos que tengan gente a cargo requieren para la nueva realidad virtual que nos atravesó a todos. Si bien el trabajo remoto no es algo nuevo, la pandemia global ha puesto al home office en el centro de nuestra vida. Según las proyecciones de los autores, el 30% de la fuerza laboral mundial terminará trabajando de forma remota, por lo que los líderes tienen que entender cómo crear un ambiente para poder estar conectados, comprometidos y con una alta performance. Fácil decirlo, difícil implementarlo.

La pandemia no solo nos noqueó a todos con el encierro, el miedo y la incertidumbre que creó, también generó un cambio enorme en el futuro del trabajo y la aceleración tecnológica. Joan Cwaik publicó El dilema humano (Galerna, 2021) donde se hace preguntas que nos dejan reflexionando sobre nuestro futuro y el futuro de nuestra sociedad: ¿Quién tiene el poder en el siglo XXI? ¿Estamos ante una crisis del capitalismo? ¿Qué lugar ocupan los medios de comunicación en el universo articulado por las redes sociales? ¿Cómo serán los humanos del futuro? ¿Vivimos una batalla tecnológica invisible? ¿La humanidad está en jaque? El autor nos lleva a un universo de lo desconocido y dudoso y, lo más importante, nos hace pensar.

Con foco en las personas y la tecnología, Mateo y Augusto Salvatto escribieron un best seller La batalla del futuro: Algo en qué creer (Lea, 2021). Mateo es reconocido por haber creado la aplicación Háblalo que facilita la comunicación de personas con dificultades en el habla. El libro tiene foco en las personas que están atravesada por lo tecnológico, que necesitan encontrar algo en qué creer para recuperar la esperanza en el futuro y abandonar la obsesión con el pasado y el presente. ¿La tecnología es buena o mala? ¿Nos va a dejar sin trabajo o nos va a garantizar una renta universal, mientras un robot nos abanica amablemente? Estas son algunas de las preguntas que todos nos hacemos y que el libro intenta responder.

Entre las nuevas competencias que los directivos y las organizaciones tienen que adquirir figura la capacidad de cambiar, aprender, desaprender para volver a aprender en un mundo que gira, muchas veces, más rápido de lo que podemos entender. El libro Crisis Cambio (Temas, 2020) de Jonatan Loidi y Mariano Vinocur, nos permite un tiempo de reflexión para poder entender dónde nos situamos frente al cambio y nuestra capacidad y la de nuestras organizaciones de transformarse.

El mercado laboral, la inclusión y la diversidad es retratado en el libro de Andrea Linardi Mujeres y Negocios: La inclusión que las organizaciones requieren (Granica, 2021). En la actualidad se ha instalado en las empresas la importancia de promover culturas organizacionales que impulsen la inclusión y la diversidad. Sin embargo, si vemos el mercado laboral, la equidad no favorece a las mujeres. Según el Foro Económico Mundial, solo el 36% de los altos directivos son mujeres. Proyectando hacia el futuro, se necesitarán 257 años para cerrar la brecha de género global. El libro de Linardi intenta generar la discusión necesaria para los cambios que las empresas necesitan, así como también incentivar a las mujeres a que reconozcan sus singularidades y fortalezas, a fin de lograr un cambio de su presencia en el ámbito empresarial. Para una visión personal sobre una líder que se puso al hombro una empresa difícil como Aerolíneas Argentinas, el libro de Isela Costantini Hay un líder en vos (Sudamericana, 2017) ya es un clásico donde comparte las vivencias y experiencias de una de las empresarias más importantes del país.

El mundo del deporte siempre aporta al directivo reflexiones sobre cómo lograr las metas, cómo generar mayor performance y el balance de la eficiencia y eficacia. La salida de Messi del Barcelona es sin duda una de las noticias del año para los amantes del fútbol. The Barcelona Complex, del periodista del Financial Times, Simon Kuper (Penguin Press, 2021) es una mirada organizacional, social y de liderazgo de uno de los clubes más importantes del mundo.

¿Qué sucede cuando tenemos que confrontar extraños? ¿Cómo tomamos decisiones personales o directivas cuando el interlocutor es un desconocido? Malcolm Gladwell, el autor de best sellers como Inteligencia Intuitiva o Fuera de serie, publicó Hablar con extraños (Taurus, 2021) donde ofrece una examinación potente de nuestras interacciones con extraños y por qué, frecuentemente, nos salen mal. Al mostrarnos por qué se nos da tan mal leer entre líneas, revela las claves para lidiar mejor con los desconocidos en nuestra vida. El tema de hablar y relacionarse con extraños generó una nueva tendencia en la literatura. “La relación con un extraño – escribió el filósofo Emmanuel Levinas— es la relación con el futuro”. Libros como Hello, Stranger de Will Buckingham (Granta, 2021) y The Power of Strangers de Joe Keohane (Random House, 2021) iluminan sobre los beneficios de contactarse con un mundo que hoy es más sospechoso que nunca, pero nunca fue tan necesario.

Finalmente, Fractured de Jon Yates (HarperNorth, 2021) nos expone a las grietas sociales, políticas y organizacionales. Leerlo es pensar en nuestro país, en las grietas que parecen inevitables. También en los silos organizacionales que impiden la transformación necesaria. Lo interesante del libro es que, si bien diagnostica de forma incisiva las divisiones en nuestra sociedad, culmina con un manifiesto sobre cómo curar las heridas colectivas. Tal vez la pandemia nos permita una reflexión más certera sobre los verdaderos cambios que las organizaciones y la sociedad necesitan.