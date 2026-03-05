Luis Caputo: “En los próximos cuatro años veremos un nivel de inversión que no vimos nunca”

MENDOZA.- “En los próximos cuatro años veremos un nivel de inversión que no vimos nunca en la Argentina”. Así lo afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en el 7° Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza, desarrollado por el gobierno provincial y el Consejo Empresario Mendocino (CEM).

Durante el acto de apertura, que tuvo lugar este mediodía, el funcionario destacó que hay US$26.000 millones en proyectos aprobados en el RIGI, que empezarán a llegar este año, y que hay aproximadamente otros US$42.000 millones en otros proyectos a aprobar. “El objetivo final es que los beneficios que tiene hoy el RIGI sean para toda la economía. Naturalmente, por algo había que empezar. En un país como la Argentina que lleva tantos años generando desconfianza, que hayamos logrado este nivel de inversiones es algo brutal”, señaló.

Y enfatizó: “ Es clarísimo que el camino es este, porque los resultados están a la vista. Estuvimos a nada de ser Venezuela. Y hoy, realmente, por más que haya muchísimo todavía camino por recorrer, la estabilidad que se ha generado permite ver un país con un futuro completamente diferente”.

Para Caputo, la reconstrucción de la confianza es un punto esencial hoy en la Argentina, tras haberla perdido en el mundo y entre los argentinos: “Esta es la primera vez que hay orden macro por decisión política, no por accidente. En la Argentina vivimos estabilidad política que nos hicieron creer que inmediatamente arrancamos, pero en cinco años se frustraba. se había llegado a ese orden porque previamente habíamos gatillado una crisis”, dijo en su presentación.

Y aclaró: “No nos creamos ese cuento de ‘esto ya lo vimos’ porque no es cierto, esto no pasó nunca. Venimos de gobiernos donde esencialmente primó el gobernar como un negocio. Y eso, en este país, ha cambiado 180 grados. Este es un Presidente y un grupo de ministros que han venido por un tiempo a tratar de hacer lo que Argentina no hizo en 120 años . Y lo vamos a hacer, créanme que lo vamos a hacer”.

El 7° Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza, que coincide con los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia, reúne cada año a funcionarios, empresarios e inversores, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y productivo de la provincia. Desarrollado este año bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, el evento puso énfasis en sectores estratégicos, como minería y energía nuclear.

“Equilibrio fiscal como política de Estado”

El ministro se subió al escenario y tomó la palabra, introducido por el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. “Yo con corbata y él sin corbata, me desorienta. Estoy acostumbrado a hablar último, y en este caso lo hacemos hablar último a él, porque es obvio que ustedes han venido por él”, bromeó, a la vez que agradeció su participación y señaló que si bien “no es habitual que un ministro de Economía participe de muchos foros”, Caputo “se tomó la tarea de explicar el cambio de reglas de juego”.

“Mendoza sostiene el equilibrio fiscal como política de Estado, no como un fin en sí mismo ni como una virtud contable, sino como el piso desde el cual se diseña una estructura tributaria que sirva al crecimiento. Ese equilibrio es lo que nos permite transitar años de incertidumbre macroeconómica con solidez”, explicó.

Y añadió: “La dirección de esas decisiones fue siempre la misma, reducir la presión impositiva para darle más aire a la producción, a las pymes y al empleo. El esfuerzo acumulado en ocho años de gestión representa un alivio fiscal para nuestros contribuyentes de US$1000 millones, un monto equivalente al fondo del resarcimiento que logramos conseguir vía judicial de la promoción industrial a las provincias vecinas”.

Por su parte, Martín Clément, presidente del Consejo Empresario Mendocino, señaló la confianza, la transparencia, el fortalecimiento de las instituciones y la vuelta de la Argentina al mundo como claves para que la economía crezca. “La Argentina y Mendoza necesitan imperiosamente crecer de manera sustentable. Venimos de décadas de volatilidad macroeconómica, crisis recurrentes y sucesivas recesiones que afectaron el crecimiento y la producción. Haciendo foco en los últimos años, los datos oficiales son elocuentes: entre 2011 y 2023 el PBI nacional creció apenas un 1% en términos reales y el provincial un 3%. Las consecuencias se ven en el estancamiento del empleo y en la caída del ingreso por habitante, cercana al 10% real en 12 años”, señaló

A pesar de este escenario, para el empresario, aparecen señales de recuperación. Y en esa línea, señaló: “El PBI nacional creció un 3,2% si comparamos el tercer trimestre de 2024 versus el de 202. Si bien este rebote resulta alentador, el desafío estructural continúa siendo consolidar una trayectoria de crecimiento sostenido que permita reducir de manera duradera la pobreza”.

Asimismo, Clément reconoció “los esfuerzos del Gobierno Nacional para ir resolviendo los graves inconvenientes para movilizar el capital y el trabajo, producto del desorden macroeconómico que recibió y las restricciones de todo tipo que dificultan utilizarlo en forma productiva”. “Destacamos el sistemático proceso de simplificación normativa, la ley de inocencia fiscal, la modernización laboral y el régimen de incentivos para medianas inversiones, y esperamos que en breve pueda tratarse una reforma impositiva integral que alivie la carga tributaria y simplifique el esquema con el objetivo de disminuir la informalidad”

