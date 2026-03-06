Luis Caputo: “Están perdiendo plata con los dólares en su casa, pero el que más pierde es el país”

MENDOZA.- En el marco del 7° Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza, desarrollado por el gobierno provincial y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), el ministro de Economía, Luis Caputo, le reclamó a los empresarios que sus ahorros que no están declarados ingresen al sistema financiero para impulsar el crédito y la inversión. “Ustedes están perdiendo plata con los dólares en su casa, pero el que más pierde es el país”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo aseguró que los inversores que decidan sacar sus dólares del colchón estarán protegidos dentro del nuevo esquema tributario. “El que lleva su plata a un banco o a una ALyC está absolutamente blindado, lo único que tiene que hacer es adherirse al régimen de ganancias simplificado”, sostuvo.

Durante el acto de apertura del foro,el funcionario destacó que hay US$26.000 millones en proyectos aprobados en el RIGI que empezarán a llegar este año, y que hay aproximadamente otros US$42.000 millones en otros proyectos a aprobar. ““En los próximos cuatro años veremos un nivel de inversión que no vimos nunca en la Argentina”, afirmó. “El objetivo final es que los beneficios que tiene hoy el RIGI sean para toda la economía. Naturalmente, por algo había que empezar. En un país como la Argentina, que lleva tantos años generando desconfianza, que hayamos logrado este nivel de inversiones es algo brutal”, señaló.

“Hace tres años nuestros aliados eran Venezuela e Irán. Gracias a Dios que hoy nuestros aliados son Estados Unidos e Israel”.

Y enfatizó: “ Es clarísimo que el camino es este, porque los resultados están a la vista. Estuvimos a nada de ser Venezuela. Y hoy, realmente, por más que haya muchísimo todavía camino por recorrer, la estabilidad que se ha generado permite ver un país con un futuro completamente diferente”.

Para Caputo, la reconstrucción de la confianza es un punto esencial hoy en la Argentina, tras haberla perdido en el mundo y entre los argentinos: “Esta es la primera vez que hay orden macro por decisión política, no por accidente. En la Argentina vivimos estabilidad política y nos hicieron creer que inmediatamente arrancábamos, pero en cinco años se frustraba. Se había llegado a ese orden porque previamente habíamos gatillado una crisis”, dijo en su presentación.

Y aclaró: “No nos creamos ese cuento de ‘esto ya lo vimos’ porque no es cierto, esto no pasó nunca. Venimos de gobiernos donde esencialmente primó el gobernar como un negocio. Y eso, en este país, ha cambiado 180 grados. Este es un Presidente y un grupo de ministros que han venido por un tiempo a tratar de hacer lo que Argentina no hizo en 120 años . Y lo vamos a hacer, créanme que lo vamos a hacer”.

Al explicar el lugar que le da a la minería y a la energía, sentenció: “Imagínense ser importador en un contexto de shock externo como estamos ahora, además de lo que serían nuestros aliados. Recuerden que hace tres años nuestros aliados eran Venezuela e Irán. Gracias a Dios que hoy nuestros aliados son Estados Unidos e Israel ”.

Y tampoco esquivó su visión de cara a las próximas elecciones presidenciales. “El ‘riesgo kuka’ no existe. Hay cero probabilidad de que el kirchnerismo vuelva” , aseguró, a la vez que enfatizó: “Van a hacer un papelón de elección el año que viene. Para 2031 va a ser marginal, si no desaparece. Y si estoy errado, me harán un meme”.

“Hay que sacarse de la cabeza el ‘fantasma kuka’. Lo pienso y creo que es lo más beneficioso para el país, porque no le hace ningún bien al país que ustedes sigan creyendo que puede volver gente que no hay ninguna forma que vuelva ya, porque la gente no es tonta y todos ya se dieron cuenta de lo que pasó en los últimos 16 años. Hay un pequeño porcentaje de buena gente que tal vez todavía sigue engañada. Pero créanme que esa gente no los va a votar”, remarcó Caputo durante la presentación, que se extendió por una hora y a la que le siguieron otros 30 minutos de fotos con participantes del foro y una rueda de prensa con periodistas.

Lejos de hacer crecer la industria, el modelo de los últimos 20 años ni siquiera pudo hacer crecer el empleo. No era un modelo industrial: era un modelo prebendario".

Sin embargo, el Ministro aclaró que, para el mercado, sí existe un “riesgo kuka”: “Si uno ve el riesgo país del bono emitido hace dos semanas, que vence dentro del mandato de Milei, salió en un riesgo país de 230 puntos, porque el bono vence dentro del mandato y el mercado sabe que el Gobierno paga sus deudas. Ahora, cuando extendemos eso y miramos el riesgo país, esta en 550, entonces hay objetivamente 220 puntos de ‘riesgo kuka’. ¿Cómo mejoramos esto? Equilibrando la oferta y la demanda, mejorando la posición técnica para que prevalezcan los fundamentos económicos".

Después, tras desglosar los principales números de la economía, Caputo marcó las diferencias respecto del modelo anterior, al que caracterizó como “inmoral, injusto, regresivo e ineficiente”. “El debate entre modelo industrial y modelo aperturista... Pero, ¿de qué modelo industrial estamos hablando? ¿Para algunos la Argentina es una potencia industrial? Lejos de hacer crecer la industria, el modelo de los últimos 20 años ni siquiera pudo hacer crecer el empleo. No era un modelo industrial: era un modelo prebendario".

“Lo han vivido todos los argentinos. ¿Quién no padeció tener que pagar la vestimenta cinco o seis veces lo que vale en cualquier lugar del mundo? El que siempre menos puede defenderse contra este tipo de modelos, es el que menos tiene. Si alguno viajaba, podía comprar una remera por US$5 o cambiar los neumáticos ahí. Nosotros vamos por un modelo de mayor libertad, y los datos prueban que un modelo de mayor libertad es más eficiente, y por lo tanto, más justo”, consideró.

“Equilibrio fiscal como política de Estado”

El ministro se subió al escenario y tomó la palabra, introducido por el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. “Yo con corbata y él sin corbata, me desorienta. Estoy acostumbrado a hablar último, y en este caso lo hacemos hablar último a él, porque es obvio que ustedes han venido por él”, bromeó, a la vez que agradeció su participación y señaló que si bien “no es habitual que un ministro de Economía participe de muchos foros”, Caputo “se tomó la tarea de explicar el cambio de reglas de juego”.

“Mendoza sostiene el equilibrio fiscal como política de Estado, no como un fin en sí mismo ni como una virtud contable, sino como el piso desde el cual se diseña una estructura tributaria que sirva al crecimiento. Ese equilibrio es lo que nos permite transitar años de incertidumbre macroeconómica con solidez”, explicó.

Y añadió: “La dirección de esas decisiones fue siempre la misma, reducir la presión impositiva para darle más aire a la producción, a las pymes y al empleo. El esfuerzo acumulado en ocho años de gestión representa un alivio fiscal para nuestros contribuyentes de US$1000 millones, un monto equivalente al fondo del resarcimiento que logramos conseguir vía judicial de la promoción industrial a las provincias vecinas”.

Por su parte, Martín Clément, presidente del Consejo Empresario Mendocino, señaló la confianza, la transparencia, el fortalecimiento de las instituciones y la vuelta de la Argentina al mundo como claves para que la economía crezca. “La Argentina y Mendoza necesitan imperiosamente crecer de manera sustentable. Venimos de décadas de volatilidad macroeconómica, crisis recurrentes y sucesivas recesiones que afectaron el crecimiento y la producción. Haciendo foco en los últimos años, los datos oficiales son elocuentes: entre 2011 y 2023 el PBI nacional creció apenas un 1% en términos reales y el provincial un 3%. Las consecuencias se ven en el estancamiento del empleo y en la caída del ingreso por habitante, cercana al 10% real en 12 años”, señaló.

A pesar de este escenario, para el empresario, aparecen señales de recuperación. Y en esa línea, señaló: “El PBI nacional creció un 3,2% si comparamos el tercer trimestre de 2024 versus el de 2023. Si bien este rebote resulta alentador, el desafío estructural continúa siendo consolidar una trayectoria de crecimiento sostenido que permita reducir de manera duradera la pobreza”.

Asimismo, Clément reconoció “los esfuerzos del Gobierno Nacional para ir resolviendo los graves inconvenientes para movilizar el capital y el trabajo, producto del desorden macroeconómico que recibió y las restricciones de todo tipo que dificultan utilizarlo en forma productiva”. “Destacamos el sistemático proceso de simplificación normativa, la ley de inocencia fiscal, la modernización laboral y el régimen de incentivos para medianas inversiones, y esperamos que en breve pueda tratarse una reforma impositiva integral que alivie la carga tributaria y simplifique el esquema con el objetivo de disminuir la informalidad”.

El 7° Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza, que coincide con los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia, reúne cada año a funcionarios, empresarios e inversores, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y productivo de la provincia. Desarrollado este año bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, el evento puso énfasis en sectores estratégicos, como minería y energía nuclear.