Management 2030: ¿Pueden las empresas dejar de competir y cooperar entre ellas?

Cooperación, cocreación, sinergia, animarse a romper moldes y hasta innovar junto a la “competencia”. Ese fue el leit motiv del Capítulo 4 de Management 2030, el evento organizado por LA NACION y Accenture, y que reunió a referentes de empresas para que cuenten qué valor les dan sus compañías a las alianzas estratégicas. La mesa también contó con la participación de Elena, una agente IA que intercambió reflexiones y hasta se animó a resumir los principales títulos de la jornada

En un presente que se caracteriza por la emergencia de negocios disruptivos, la realidad demanda empresas y líderes capaces de elaborar sistemas colaborativos.

El valor del partnership y los nuevos modelos

Según el nuevo paradigma, al que cada vez más compañías adhieren, construir juntos es la única manera de avanzar. Es por eso que los antiguos competidores hoy se convierten en aliados a la hora de innovar.

Con la conducción del secretario General de Redacción de LA NACION José Del Rio, el capítulo sobre el valor del partnership de Management 2030 contó con la participación de Pablo Tamburo (gerente general de Argensun Foods), María Julia Bearzi (directora ejecutiva de Fundación Endeavor), Gustavo “Paco” Manríquez (CEO de Banco Supervielle), Rafael Soto (CEO de Modo) y Martín Berardi (presidente ejecutivo de Ternium Argentina).

Pablo Tamburo (Argensun Foods) y Martín Berardi (Ternium Argentina) debaten sobre el rol de las alianzas estratégicas Fabián Malavolta

La importancia de las alianzas

“En el contexto actual, la asociatividad es clave, porque hoy hay tres elementos para destacar: la revolución tecnológica, el cambio en el comercio internacional y el cambio de época en la Argentina. Todos estos elementos nos empujan con velocidad hacia la competitividad y, para eso, hay que trabajar con toda la cadena de valor”, introdujo el tema Berardi.

Frente a este escenario, el esquema colaborativo y abierto presenta muchas ventajas. María Julia Bearzi lo comparó con los “agentes de la naturaleza”. “El ecosistema emprendedor, en su génesis, es colaborativo, pues refleja a los agentes de la naturaleza, cuya única manera que conocen para evolucionar es justamente la colaboración”, dijo.

Gustavo "Paco" Manriquez: "El rol del regulador es fundamental"

En el mundo fintech este nuevo paradigma parece estar más claro que en ningún otro lado. “En Modo buscamos dar una plataforma tecnológica para que bancos y comercios puedan aliarse y mejorar así la propuesta de valor al usuario. Por ejemplo, con nuestra plataforma pueden compartir el esfuerzo de dar un descuento”, contó Soto. Y Manríquez añadió: “Lo que hacemos bien, tenemos que seguir haciéndolo bien; y lo que no, ahí es donde entra el esquema colaborativo. A veces no podés innovar solo, por eso emprendedores y fintech te ayudan. Hemos salido de esquemas cerrados entendiendo los beneficios de modelos colaborativos totalmente abiertos”, resumió.

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Fundación Endeavor Fabián Malavolta

También en las pymes está penetrando esta nueva forma de encarar los negocios. “Como empresario pyme uno tiene que reconocer aquellas cosas que tal vez no está resolviendo de una manera eficiente y ver en el otro que sí logró hacerlo. Y, a la vez, aportar lo que sí resolvimos bien y el otro no. El objetivo es el mismo, por eso no podemos ver al competidor como un enemigo”, manifestó Tamburo.

Competir o colaborar

Para ilustrar este nuevo paradigma, Del Rio mostró una curiosa campaña de publicidad de Burger King en la que, sin nombrar a su competidor McDonald’s, los vendedores les decían a sus clientes que ese día no vendían el clásico Whopper y los invitaban a cruzar la calle a comprar en la competencia. “Nosotros tenemos la metáfora de agrandar la torta y después pelearse por la mejor tajada”, comentó Soto, tras ver la publicidad. Manríquez, por su parte, contó también que “la tienda oficial de Supervielle es Marcado Libre”, y agregó: “El tercer clic en nuestra aplicación es Mercado Libre, lo que significa que había una necesidad y le estamos acercando a nuestro cliente una experiencia distinta. Y eso es colaborativo”.

Rafael Soto, CEO de Modo Fabián Malavolta

Para entender cómo se pasó de un sistema de competencia súper cerrado a uno más abierto, Bearzi dijo que “el paradigma de suma cero no va más: todos los emprendedores en la Argentina entienden que el valor se multiplica cuando se comparte y cuando se cocrea”.

En el mismo sentido se pronunció Berardi: “No es un juego de suma cero. Hay una agregación de valor en la cooperación que a lo largo de los años tuvo éxito. Nosotros tenemos un área dedicada exclusivamente a eso: a desarrollar la cadena de valor”, destacó.

Gustavo “Paco” Manríquez, CEO de Banco Supervielle Fabián Malavolta

Desde Silicon Valley, la corresponsal de LA NACION Rebeca Hwang contó cuál es el valor de las alianzas en la meca de la innovación digital. “Hay muchas inversiones colaborativas hoy porque a partir de la inteligencia artificial se están creando nuevos espacios”, resaltó.

“Lo más escaso hoy son los clientes. Hay como 20.000 nuevas startups por mes. En este contexto, hay integradores, especialmente proveedores de servicios que pueden acompañar al proceso de venta y de engagement con los clientes, en donde hace mucho más sentido que varios partners vayan juntos a ofrecer una solución integrada que 20.000 emprendimientos vayan separados a tocar las puertas de los potenciales clientes”, relató la fundadora de Kalei Ventures.

Desde Silicon Valley, Rebeca Hwang contó cuál es el valor de las alianzas en la meca de la innovación digital archivo

Por su parte, también desde el exterior, Paul Gilbert, psicólogo clínico y creador de la Terapia Centrada en la Compasión, aportó su visión sobre el tema. “La compasión y los partnerships son importantes porque nos ayudan a ser conscientes de las necesidades de nuestros partners, de no dañar ni perjudicarlos. No explotamos a nuestros partners. Queremos crecer juntos. Significa ser comprensivos con los problemas de los demás en la empresa, entender las necesidades de los demás dentro de la misma y cómo podemos ayudar a resolverlas. Compartimos los mismos problemas. Crecemos juntos, prosperamos juntos. Nos interesamos por el florecimiento de los demás”, expresó.

“Frenemys”

Nicolás Pimentel, fundador de Becoming Mode, desafió a los invitados a que reflexionen sobre los riesgos que puede tener ser empresas que son “amigas” y “enemigas” a la vez, o frenemys (combinación de ambos términos en inglés).

Nicolás Pimentel, fundador de Becoming Mode, desafió a la mesa con una pregunta picante fabian-malavolta-16567

Para Bearzi, el límite es la falta de confianza. “Cuando no se puede construir un vínculo basado en la confianza y la transparencia”, respondió. Soto profundizó un poco más y se refirió a la relación entre Modo y Mercado Libre. “Hay que separar dónde se puede trabajar juntos y dónde no. Por ejemplo, se habla de la pelea Modo – Mercado Pago, pero no saben que tenemos mesas semanales para la reducción del fraude, que es algo que nos interesa a los dos, mientras que en otros aspectos quizás no podemos hacerlo”, contó.

Manríquez sumó: “En mi experiencia, lo que nos diferenció fue tener objetivos disímiles, no ponernos de acuerdo en el bien común de ambas empresas”. Para Berardi, “hay áreas de competitividad y de cooperación, y áreas de competencia, donde no hay que meterse”, idea que también Tamburo.

Fernando Storchi, de Megatlon, fue otro de los empresarios que participó del debate Archivo

Por último, Fernando Storchi, CEO y fundador de Megatlon, además de emprendedor Endeavor, puso como ejemplo, el trabajo colaborativo que están llevando YPF y las otras empresas de energía en Vaca Muerta.