Manzano se suma al grupo inversor que compró DIA

José Luis Manzano sigue de compras en el mercado argentino. El empresario mendocino que acaba de quedarse con Burger King se sumó al grupo inversor que acaba de adquirir la cadena de supermercados DIA.

La participación de Manzano se canalizará a través de la sociedad Integra Capital, que se sumó a GDN Argentina, la compañía del Grupo de Narváez que opera la marca ChangoMás.

Este consorció cerró un acuerdo con el grupo español DIA para adquirir el 100% de la operación local y que incluye el traspaso de más de 900 sucursales de la cadena.

El consorció cerró un acuerdo con el grupo español DIA para adquirir el 100% de la operación local

Con esta adquisición, GDN Argentina alcanza una red de casi 1000 tiendas, con presencia en 22 provincias y una estructura que comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos, posicionándose como uno de los principales operadores del comercio minorista argentino.

Esta operación representa un paso relevante en la evolución de GDN Argentina y abre una nueva etapa enfocada en la integración de ambas operaciones, la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.

El grupo continuará trabajando para fortalecer su competitividad y adaptar su propuesta comercial a las necesidades de los consumidores y a las condiciones del mercado argentino.

De los medios a la energía

En los últimos años, José Luis Manzano consolidó una estrategia de expansión empresarial que abarcó sectores tan diversos como la energía, los medios de comunicación y la minería. A través de sociedades compartidas con otros empresarios, el exministro del Interior sumó participaciones en compañías y activos estratégicos.

Uno de sus movimientos más relevantes fue la adquisición del 51% de Edenor, concretada junto con Daniel Vila y Mauricio Filiberti, en una operación cercana a los US$100 millones. En el sector de medios, el Grupo América, que comparte con Vila, incorporó El Cronista en 2021. Ese mismo año, Integra Capital adquirió a Glencore sus operaciones de zinc en la Argentina, entre ellas Compañía Minera Aguilar y AR Zinc.

Este año, Manzano se quedó con Metrogas

La expansión minera continuó en 2023, cuando Minera Aguilar, junto con la brasileña ARG, obtuvo la adjudicación del proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza, que había pertenecido a la minera brasileña Vale.

Más recientemente, Manzano amplió su presencia en el negocio audiovisual. Junto con el empresario Gustavo Scaglione, participó en la operación de compra de Telefe a Paramount, valuada en alrededor de US$100 millones. También avanzó en el plano internacional: Integra Capital intervino en la adquisición del diario ecuatoriano El Universo y Manzano tomó una participación del 21% en Right News Media LLC, un holding de medios con operaciones en Estados Unidos y España.

En energía, su entorno empresario protagonizó otros dos movimientos de peso. Por un lado, Mercuria, grupo con el que Manzano mantiene una alianza, adquirió los activos de Raízen en la Argentina por US$1420 millones, que incluyen estaciones de servicio Shell y la refinería de Dock Sud. Por otro lado, Edenor presentó una oferta de US$780 millones por el 70% de Metrogas que pertenecía a YPF, una propuesta que fue aceptada por la petrolera.