Billetera no mata deseo

Cerraron en simultáneo dos esperadas ferias porteñas que permiten medir el interés y el bolsillo de los compradores, frente a lo más granado del arte argentino contemporáneo. ArteBA en su edición 35 volvió a la Rural, donde conoció sus mayores éxitos, digamos hoy, sus años de gloria. La feria fundada en los ’90 con el formato de una fundación sin fines de lucro sigue siendo la cabecera de playa: es la más importante del país. Punta de la pirámide, el lugar donde las galerías llevan lo mejor de cada casa en busca del coleccionista, del cliente conocido, del comprador ocasional y, sobre todo, de las nuevas audiencias.

En el otro extremo, Affair sale a la calle en el corazón de lo que fue el eje del arte en los ’60: Plaza San Martín. En la galería Larreta con entrada gratis, valores que van de US$200 a US$7000, todos los formatos, muchos artistas jóvenes y espíritu cooperativo, como Fondo Fluido, que es lo que viene en el diseño de las galerías siglo XXI: compartir para crecer. Es la cuarta edición de Affair, feria de arte contemporáneo, de la que participaron más de 30 galerías de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Este ying/yang funciona con una única meta: que la billetera no mate el deseo. Las galerías acercan lo suyo y el banco Santander, main sponsor de arteBA, crea las facilidades del caso. Una ley que se cumple con variables notables.

La obra más cara de arteBA fue una serie de monocopias de Lino Enea Spilimbergo de los años ’30 , inspirada en un hecho policial, que muestra la faceta y el compromiso social del maestro de las terrazas. Pasó lo inesperado ... pero previsible. Un cliente silencioso pagó US$900.000 por la obra que llevó Roldan Moderno a la feria. No es arte contemporáneo lo que levantó olas. Pero es un manual de época, un documento histórico y el preludio de lo que sería la Ramona de Berni, la chica del arrabal que llega a la ciudad para ejercer el oficio más viejo del mundo.

Berni, hay que decirlo, sigue siendo el artista más buscado, más vendido, para muchos un cheque al portador o como tener la plata en el banco. Extraordinario el tapiz de Berni de Cosmocosa, ya con tradición de ofrecer en el ruedo ferial obras extraordinarias.

La estrella de Berni comenzó cuando Sielecki y Sigman, poderosos de la industria farmacéutica, compraron en el siglo XX Desocupados por US$1 millón, obra más cotizada por años del arte argentino. Siguieron Manifestación, Los Juanitos y Ramona espera. Este suceso de los compradores SyS iluminó, quizá, a un joven Juan Vergez, también ligado a los laboratorios, que hizo entonces su lista de regalos de boda en la galería de Ruth Benzacar. Antes habían comprado un Le Parc. Juan y Patricia Vergez fueron distinguidos este año con el Premio al Coleccionismo en ArteBA. Durante 40 años compraron con un ojo afilado arte contemporáneo del mundo entero, jugado y audaz, desde Macchi a Olaffur Eliason.

La gran nota de este año fueron las compras institucionales. En el Programa de Adquisiciones: 26 museos y fundaciones –diez de ellas internacionales–, adquirieron un total de 55 obras para sus colecciones patrimoniales. El programa, que cumple 21 años, lleva 491 obras adquiridas por instituciones públicas y privadas desde su creación. Nació como “Matching funds” durante la presidencia de Mauro Herlitzka en arteBA. El planteo es simple y efectivo: el museo pone su parte y completa la suma una empresa, un privado o los Amigos de los Museos. Funciona. En esta edición, Zurich sumó fondos para compras de más de siete museos que adquirieron 20 obras.

Affair contó con la presencia de mucha gente del interior, artistas consagrados y jóvenes emergentes que de otra manera no tendrían oportunidad de llegar al público Gentileza Affair

La feria recibió 27 invitados internacionales —entre curadores y directores de museos—, más de 100 profesionales y coleccionistas de todo el mundo. Fuerte presencia de galerías y artistas del interior. Larisa Andreani, actual presidenta de arteBA confirmó que en 2027 la feria será en septiembre y en La Rural.

En el otro extremo, Affair contó con la presencia de mucha gente del interior, artistas consagrados y jóvenes emergentes que de otra manera no tendrían oportunidad de llegar al público. Recorriendo y caminando por los pasillos de la feria-pasaje fue fácil observar el inédito interés de mucha gente joven, que usualmente no se acerca a una galería porque, parece chiste, piensan que si preguntan los muerden.

Balance de ventas en Affair: positivo en el rango de los US$800, y mucho “mañana vuelvo”. Billetera no mata deseo pero el momento de la decisión cuesta. La venta del Spilimbergo marcó el récord de arteBa y también fijó la tendencia: comprar artistas consagrados, con imagen propia, carrera hecha y obra en los museos. Más caro, menos riesgo. Un buen ejemplo fue Palatina que, como siempre, exhibió obras top level: Berni y Alonso rápidamente encontraron comprador. Para celebrar el suceso de Daniel Santoro que tiene su séquito de fans, con una pintura cercana a la ensoñación del paraíso perdido miltoniano.

Affair, en Galería Larreta, mostró otra cara del mercado, donde funciona al pie de la letra “billetera no mata deseo”. Se registraron muchas ventas por menos de US$1000 y fue celebrada con bombos y platillos la compra institucional del Macba.

La rueda de la fortuna también giró para las galerías reunidas en Affair, muchas de ellas con una larga trayectoria que desembarcaron en el formato cooperativo de bajo costo y alta circulación.