La revolución tecnológica, los cambios demográficos, la incertidumbre económica y la transformación de los valores culturales están redefiniendo las expectativas de las personas. “Es la combinación de estas fuerzas lo que va definiendo qué es lo posible, qué es lo deseable y qué es lo urgente”, explicó Mariela Mociulsky, fundadora y CEO de Trendsity, consultora de investigación, innovación y tendencias, durante el capítulo 12 de Negocios del Futuro, organizado por LA NACION.

Mientras que lo posible está vinculado con las capacidades que pueden incorporar los distintos segmentos socioeconómicos y etarios, lo deseable responde a los cambios en los imaginarios acerca del éxito, la familia y el trabajo. A su vez, aparece el interrogante sobre qué aspiraciones pueden sostenerse con los recursos disponibles, como el dinero, el tiempo y la atención. Y es en la tensión entre estas dimensiones donde, según la especialista, surgen las oportunidades para los negocios.

Cinco transformaciones de la vida cotidiana

La primera de las tendencias que identificó Mociulsky es la vida digital asistida Fabián Malavolta

La primera de las transformaciones que identificó Mociulsky es la vida digital asistida. La inteligencia artificial comienza a organizar la cotidianeidad de las personas, desde la planificación de un viaje hasta la administración de una cartera de inversiones o las compras en el supermercado. Sin embargo, su incorporación plantea un desafío: establecer límites, “hasta dónde vamos a delegar y qué”, definió la especialista.

La segunda transformación es el bienestar bajo presión. El acceso a nuevas herramientas de medición y a información sobre la salud permite establecer objetivos cada vez más específicos en aspectos como el sueño, la energía y la nutrición. Pero llevar esas recomendaciones a la práctica exige una inversión de tiempo, dinero y atención. “El cuidado se vuelve un imperativo”, sostuvo la especialista, y destacó que las oportunidades estarán en aquellos formatos que permitan simplificar la incorporación de hábitos saludables y garantizar su continuidad.

Otra de las tendencias es el valor en negociación, una ecuación en la que intervienen el precio, la utilidad, el disfrute y la identidad que aporta un producto. Frente a las restricciones presupuestarias, los consumidores pueden optar por ahorrar en determinadas categorías para darse un gusto en otras que consideran más significativas. “¿Cuál es el ahorro selectivo que voy a hacer, dónde protejo gustos y en qué categorías ahorro?”, planteó.

En este escenario, la durabilidad, la reparación y la posibilidad de reventa de los productos adquieren relevancia como argumentos de compra.

En cuarto lugar, Mociulsky destacó la búsqueda de experiencias y pertenencia. En una vida cada vez más digitalizada, las personas buscan espacios de encuentro presencial, intereses compartidos y experiencias sensoriales que fortalezcan los vínculos con sus comunidades.

Finalmente, identificó la adaptación como expectativa. La personalización de los servicios, explicó, no debería limitarse a interpretar los comportamientos pasados de los usuarios, sino que también debe contemplar sus necesidades actuales y permitir correcciones. Una recomendación musical, por ejemplo, puede resultar adecuada en un determinado momento, pero no necesariamente responder al estado de ánimo de esa misma persona en otra circunstancia.

Tres escenarios para los negocios del futuro

“Las tendencias abren más de un futuro posible”, afirmó Mociulsky, y explicó que resuelven diferentes tensiones e incertidumbres. En función de variables como el acceso a las nuevas tecnologías y la confianza que las personas depositan en ellas, la especialista planteó tres escenarios que pueden coexistir.

El primero, denominado vida coordinada, contempla un futuro en el que los asistentes digitales puedan resolver múltiples necesidades a partir de un único pedido. Allí, las empresas tendrán la oportunidad de coordinar soluciones integrales o posicionarse como especialistas dentro de un ecosistema de servicios.

“Las tendencias abren más de un futuro posible”, afirmó Mociulsky Chiara Malavolta

El segundo escenario, la buena vida, está relacionado con la aspiración de vivir más y mejor, aunque con diferentes posibilidades de acceso a las herramientas de bienestar. El desafío será desarrollar propuestas que respondan tanto a los segmentos dispuestos a pagar por servicios avanzados como a aquellos que necesitan alternativas más accesibles. En este escenario, la especialista invitó a preguntarse: ¿Qué calidad mínima podemos sostener para más personas?

El tercer escenario es la confianza en redes, que combina el uso de herramientas digitales con los profesionales y referentes. En este contexto, la curaduría de información, las comunidades y los referentes reconocidos adquieren protagonismo, mientras que la tecnología funciona como facilitadora de esas relaciones.

Para Mociulsky, estos escenarios conviven y requieren que las empresas desarrollen propuestas flexibles, capaces de adaptarse a diferentes contextos y necesidades. También recomendó preguntarse qué otros cambios en la vida de los clientes todavía no tienen una buena respuesta de negocios. “Cuando la vida cambia, cambia lo que es valioso en esa vida”, concluyó.