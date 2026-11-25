El avance de la tecnología, y en particular de la inteligencia artificial, genera incertidumbre en el ámbito laboral. La posibilidad de automatizar tareas que hasta hace poco requerían de la intervención humana despierta interrogantes sobre el futuro del empleo, y lleva a muchos a preguntarse: ¿Cómo hago para no quedarme sin trabajo?

“El futuro del trabajo está cambiando. Las habilidades que conocíamos como las duras siguen siendo importantes, pero las blandas juegan un rol principal”, explicó Alejandro Servide, director del área de talento profesional de Randstad para la Argentina y Chile durante el capítulo 12 de Negocios del Futuro, organizado por LA NACION.

“El futuro del trabajo está cambiando. Las habilidades que conocíamos como las duras siguen siendo importantes, pero las blandas juegan un rol principal”, explicó Servide Fabián Malavolta

En este sentido, la tecnología se posiciona como una aliada de la productividad. “Antes hablábamos de tener el mejor producto, hoy hay que tenerlo y conectarlo. Evaluar los datos funcionales en forma virtual para tomar decisiones concretas y ser eficientes”, resaltó Fernando Rivero, director de Desarrollo de Red Comercial de Ventas y Postventa de Mercedes-Benz Camiones y Buses. Como ejemplo, mencionó la telemetría, una tecnología que permite acceder, desde un celular o una computadora, a información sobre los hábitos de conducción, el consumo de combustible y el tiempo de utilización de un vehículo.

Según explicó Rivero, la implementación de estas herramientas puede generar un ahorro de combustible de entre un 5% y un 10%. “En una flota de 40 camiones que recorren 130.000 km anuales, ahorrar apenas un litro equivale a comprarse un camión nuevo por año”, detalló. Además, señaló que estos avances transformaron los servicios de postventa: mientras que antes se esperaba a que el vehículo presentara una falla para repararlo, hoy es posible anticipar cuándo necesitará una intervención.

El aprovechamiento de los datos también está modificando la manera en que las empresas identifican y responden a las necesidades de sus consumidores. Así lo destacó Natalia Giraud, directora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Unilever Argentina y Cono Sur. “Trabajamos con un equipo dirigido por una socióloga que lo que hace es mirar, escuchar cómo nos comportamos, cómo comemos, cómo dormimos, qué función le damos al bienestar. Eso cambia cada vez más rápido”, explicó.

En esa misma línea, citó un estudio realizado por la compañía que reveló que ocho de cada diez hogares en el mundo utilizaban el ciclo corto del lavarropas, un hallazgo que impulsó el desarrollo de un producto específico para ese tipo de lavado. Algo similar ocurrió con los desodorantes para todo el cuerpo, desarrollados tras detectar que el 30% de los usuarios argentinos de desodorante lo aplicaba en otras zonas.

Sin embargo, el acceso a una mayor cantidad de información también presenta desafíos. Según los datos compartidos por Giraud, el 90% considera que tiene más información que sus padres, mientras que el 57% de los encuestados manifestó sentirse confundido a la hora de tomar una decisión. “Hay una tendencia del saber hacer al saber elegir”, señaló la ejecutiva y destacó la importancia del criterio humano para discernir entre las distintas fuentes de información y elegir de acuerdo con las preferencias y necesidades de cada persona.

El acceso a una mayor cantidad de información también presenta desafíos, según Giraud Fabián Malavolta

Nuevos talentos: aprender y desaprender

Las habilidades laborales cambiaron. La tecnología no solo modificó los procesos, sino los criterios de contratación. “Hace 10 años buscábamos un chofer que cuente con las licencias necesarias, y le hacíamos solo un psicotécnico”, contó Servide. Hoy, el mercado requiere otro tipo de habilidades, entre las que se encuentran querer aprender y desaprender, y la curiosidad. “La tecnología permite al conductor ir superándose en cada momento de su viaje, ya que le da información monitoreada de cómo está”, señaló Rivero, y comentó que hacen capacitaciones con simuladores y tienen un Training Center donde dieron más de 12.000 horas de concientización.

Por otro lado, el futuro de los puestos junior merece un análisis aparte. Según Servide, la demanda de estos perfiles viene disminuyendo en los últimos años, en un contexto en el que muchas de las tareas rutinarias que realizaban pueden ser automatizadas. “Las tareas rutinarias van a ser reemplazadas por la IA, pero hay otras que requieren toma de decisiones, seguimiento”, explicó. Así, contar con un título universitario o conocimientos técnicos ya no es suficiente: las habilidades blandas y el manejo de las nuevas tecnologías cobran protagonismo. Si bien Servide aseguró que la formación de grado sigue siendo importante, también destacó las oportunidades que ofrecen los oficios, las carreras cortas y los programas de capacitación con salida laboral. “Aprender algo no sirve para toda la vida laboral”, advirtió. La velocidad con la que se transforman las competencias exige una actualización permanente de los conocimientos, no solo para acceder a un primer empleo, sino también para crecer y desarrollarse profesionalmente.

El impacto de la longevidad y el bienestar

A la transformación tecnológica se suma otro fenómeno que plantea nuevos desafíos para las empresas: el aumento de la longevidad. “Que vivamos más hace que hagamos otras cosas que nuestros abuelos o papás no hacían. Las personas se cuidan más, el bienestar no es solo verse bien sino sentirse mejor”, sostuvo Giraud.

Según los datos compartidos por la ejecutiva, un 80% dedica más tiempo a sus rutinas de cuidado personal. Esta tendencia abre nuevas oportunidades para las marcas, que buscan responder a las necesidades de consumidores que valoran cada vez más los pequeños momentos de bienestar en su vida cotidiana. El fenómeno también modifica las estrategias de comunicación de las compañías. En el caso de Unilever, la cantidad de creadores de contenido a nivel mundial pasó de 70.000 a 500.000 en dos años, según detalló Giraud.

El bienestar, también empezó a ocupar un lugar dentro de los programas de formación laboral, según Rivero Fabián Malavolta

El bienestar también empezó a ocupar un lugar dentro de los programas de formación laboral. Según Rivero, debido a la cantidad de horas que los conductores permanecen al volante, la compañía desarrolló un módulo de capacitación orientado al cuidado personal, la postura y la elasticidad. Se trata de prácticas que, según el ejecutivo, hace dos décadas eran impensadas.

Pero, si las personas viven cada vez más años, ¿habrá trabajo para todos? Para Servide, pese al avance de la tecnología, las decisiones siguen estando en manos de los seres humanos. A su vez, la percepción sobre la edad de retiro comienza a cambiar. “Yo hace 20 años decía a los 50 me jubilo y ahora que tengo 55 espero poder llegar a los 70 haciendo esto. Creo que tengo la misma energía que hace 30 años”, concluyó.