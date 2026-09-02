Mastellone perdió $4791 millones antes de pasar a manos de Arcor y Danone

Mastellone Hermanos, la empresa dueña de La Serenísima, cerró el primer semestre de 2026 con una pérdida neta atribuible a los accionistas controlantes de $4791 millones. El resultado se produjo antes de que Arcor y Danone tomaran el control conjunto de la compañía y pusieran en marcha una nueva estructura para integrar sus negocios lácteos en la Argentina.

Entre enero y junio, la empresa registró ingresos por $908.674 millones. La cifra representó una caída real de 6,7% frente a los $973.850 millones obtenidos durante el primer semestre de 2025. El deterioro se concentró principalmente en el mercado argentino. Las ventas locales bajaron de $807.199 millones a $723.996 millones, una disminución de 10,3% en términos reales.

Las exportaciones mostraron el comportamiento contrario. Los ingresos provenientes de los mercados externos crecieron 10,5% y alcanzaron los $172.242 millones. De esta manera, pasaron de representar alrededor de 16% de la facturación de Mastellone en el primer semestre de 2025 a explicar cerca de 19% un año después.

Menos ventas y menor margen

La reducción de los ingresos estuvo acompañada por un deterioro de la rentabilidad industrial. El costo de ventas disminuyó 4,1%, desde $723.626 millones hasta $693.621 millones, pero lo hizo a un ritmo menor que la facturación.

Como consecuencia, la ganancia bruta se redujo 14,1%, de $250.224 millones a $215.053 millones. El margen bruto sobre ventas pasó de 25,7% a 23,7%, una pérdida de dos puntos porcentuales en un año.

A este escenario se sumaron los gastos de comercialización, que incluyen la operación logística. Este rubro alcanzó los $219.568 millones y aumentó 2,8% en moneda constante frente al mismo período del año anterior.

La combinación de menores ventas, reducción del margen y altos gastos comerciales y logísticos llevó a la compañía a registrar una pérdida antes de impuestos de $10.647 millones, frente al resultado negativo de $7925 millones del primer semestre de 2025.

Después del efecto impositivo, la pérdida neta atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó los $4791 millones, más de cuatro veces por encima de los $1161 millones registrados un año atrás.

La Serenísima General Rodríguez

Sin embargo, la evolución dentro del semestre no fue uniforme. Durante el segundo trimestre, Mastellone obtuvo una ganancia neta de $7405 millones, frente a una pérdida de $3069 millones en el mismo período de 2025. Los números permiten inferir que el rojo estuvo concentrado en los primeros tres meses del año y que entre abril y junio se produjo una recuperación.

La nueva etapa con Arcor y Danone

En marzo, Arcor y Danone acordaron comprar, a través de Bagley Argentina, el 51,32% de Mastellone que todavía permanecía en manos de la familia fundadora y del fondo Dallpoint Investments. La operación les permitió completar el control del paquete accionario de la compañía.

La adquisición se completó en julio y, desde el 1° de agosto, ambos grupos pusieron en marcha La Serenísima Unida, una sociedad controlada en partes iguales que concentrará el negocio de Mastellone, las operaciones lácteas de Danone en la Argentina y la estructura logística vinculada con La Serenísima.

A fines de agosto, los nuevos controlantes anunciaron uno de sus primeros movimientos financieros: un aporte irrevocable de US$30 millones destinado a cancelar deuda bancaria. Al tratarse de un hecho posterior al cierre del semestre, el desembolso no está reflejado en los resultados presentados por Mastellone.