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Mastellone perdió $4791 millones antes de pasar a manos de Arcor y Danone

La dueña de La Serenísima cerró el primer semestre con una caída real de 6,7% en sus ingresos, golpeada por el retroceso del mercado interno y los altos gastos comerciales y logísticos

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Ernesto Arenaza dejará de ser el director general de Mastellone Hermanos
La dueña de La Serenísima cerró el primer semestre con una caída real de 6,7% en sus ingresos

Mastellone Hermanos, la empresa dueña de La Serenísima, cerró el primer semestre de 2026 con una pérdida neta atribuible a los accionistas controlantes de $4791 millones. El resultado se produjo antes de que Arcor y Danone tomaran el control conjunto de la compañía y pusieran en marcha una nueva estructura para integrar sus negocios lácteos en la Argentina.

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Entre enero y junio, la empresa registró ingresos por $908.674 millones. La cifra representó una caída real de 6,7% frente a los $973.850 millones obtenidos durante el primer semestre de 2025. El deterioro se concentró principalmente en el mercado argentino. Las ventas locales bajaron de $807.199 millones a $723.996 millones, una disminución de 10,3% en términos reales.

Las exportaciones mostraron el comportamiento contrario. Los ingresos provenientes de los mercados externos crecieron 10,5% y alcanzaron los $172.242 millones. De esta manera, pasaron de representar alrededor de 16% de la facturación de Mastellone en el primer semestre de 2025 a explicar cerca de 19% un año después.

Menos ventas y menor margen

La reducción de los ingresos estuvo acompañada por un deterioro de la rentabilidad industrial. El costo de ventas disminuyó 4,1%, desde $723.626 millones hasta $693.621 millones, pero lo hizo a un ritmo menor que la facturación.

Como consecuencia, la ganancia bruta se redujo 14,1%, de $250.224 millones a $215.053 millones. El margen bruto sobre ventas pasó de 25,7% a 23,7%, una pérdida de dos puntos porcentuales en un año.

A este escenario se sumaron los gastos de comercialización, que incluyen la operación logística. Este rubro alcanzó los $219.568 millones y aumentó 2,8% en moneda constante frente al mismo período del año anterior.

La combinación de menores ventas, reducción del margen y altos gastos comerciales y logísticos llevó a la compañía a registrar una pérdida antes de impuestos de $10.647 millones, frente al resultado negativo de $7925 millones del primer semestre de 2025.

Después del efecto impositivo, la pérdida neta atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó los $4791 millones, más de cuatro veces por encima de los $1161 millones registrados un año atrás.

La Serenísima General Rodríguez
La Serenísima General Rodríguez

Sin embargo, la evolución dentro del semestre no fue uniforme. Durante el segundo trimestre, Mastellone obtuvo una ganancia neta de $7405 millones, frente a una pérdida de $3069 millones en el mismo período de 2025. Los números permiten inferir que el rojo estuvo concentrado en los primeros tres meses del año y que entre abril y junio se produjo una recuperación.

La nueva etapa con Arcor y Danone

En marzo, Arcor y Danone acordaron comprar, a través de Bagley Argentina, el 51,32% de Mastellone que todavía permanecía en manos de la familia fundadora y del fondo Dallpoint Investments. La operación les permitió completar el control del paquete accionario de la compañía.

La adquisición se completó en julio y, desde el 1° de agosto, ambos grupos pusieron en marcha La Serenísima Unida, una sociedad controlada en partes iguales que concentrará el negocio de Mastellone, las operaciones lácteas de Danone en la Argentina y la estructura logística vinculada con La Serenísima.

A fines de agosto, los nuevos controlantes anunciaron uno de sus primeros movimientos financieros: un aporte irrevocable de US$30 millones destinado a cancelar deuda bancaria. Al tratarse de un hecho posterior al cierre del semestre, el desembolso no está reflejado en los resultados presentados por Mastellone.

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