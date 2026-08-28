Arcor y Danone aportan US$30 millones a Mastellone para cancelar deuda bancaria

A menos de un mes de haber tomado el control conjunto de Mastellone Hermanos, Arcor y Danone hacen su primer desembolso para fortalecer las finanzas de la compañía láctea. La Serenísima Unida, la sociedad creada por ambos grupos para concentrar el negocio, realizará un aporte irrevocable de US$30 millones a Mastellone, que serán destinados a cancelar deuda bancaria.

La operación fue informada por Mastellone Hermanos a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según el hecho relevante presentado por la compañía, su directorio aceptó el aporte de La Serenísima Unida “a cuenta de futura suscripción de acciones”.

El aporte de los nuevos accionistas se produce también semanas después de que Mastellone informara a la CNV que su directorio había resuelto formular una declaración jurada respecto de la aplicación de los fondos obtenidos mediante la oferta pública de las obligaciones negociables Clase 2 y Clase 3. Los títulos fueron emitidos en el marco de un Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta US$500 millones -o su equivalente en otras monedas o unidades de valor-, cuya creación había sido autorizada en 2023.

En 2025, los socios de Bagley decidieron ejercer su opción de compra por el 51% de las acciones que aún estaban en manos de la familia Mastellone y el fondo Dallpoint

La inyección de capital llega en un momento clave para la compañía. En el primer semestre del año, La Serenísima reportó pérdidas por $4790 millones , frente a una pérdida de $1161 millones, registrada en el mismo período del año anterior. Asimismo, en el balance, la compañía exhibió deudas financieras por alrededor $259.189 millones, entre pasivos corrientes y no corrientes.

Los primeros movimientos tras la integración

La inyección de capital llega en una etapa nueva para el dueño de La Serenísima. A comienzos de agosto, Arcor y Danone formalizaron la integración de sus negocios lácteos y pusieron en marcha una estructura con un directorio de ocho integrantes, cuatro designados por cada socio.

La nueva sociedad absorbente reúne así los activos y operaciones que hasta entonces estaban distribuidos entre Mastellone y Danone Argentina, con el objetivo de ganar escala y eficiencia en un mercado que atraviesa un escenario desafiante, marcado por una recuperación todavía débil del consumo y una fuerte competencia en las góndolas.

Hasta ahora, Mastellone Hnos. se concentraba en la producción de leche, quesos y manteca, mientras que Danone Argentina manejaba categorías como yogures, postres y productos refrigerados, compartiendo en muchos casos la marca La Serenísima.

El proceso había comenzado en abril de 2025, cuando los socios de Bagley -Arcor y Danone- decidieron ejercer la opción de compra por el 51% de las acciones que todavía estaban en manos de la familia Mastellone y del fondo Dallpoint.

Las negociaciones estuvieron atravesadas durante meses por una diferencia significativa en la valuación de la compañía. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo a fines de marzo de este año, aunque el monto de la transacción no fue informado oficialmente.