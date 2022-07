Mayra Arena: “Me preocupa cuando el desempleo no es un problema y eso sucede en los lugares donde la pobreza es extrema”

“Mi caso no es ejemplificador porque fue la mentira lo que me hizo entrar al mundo laboral”, confiesa Mayra Arena en una charla con Micaela Urdinez, periodista de LA NACIÓN y especialista en temas sociales, quien le preguntó cómo fue para ella la experiencia de conseguir un trabajo formal.

Arena es consultora sobre responsabilidad social y asesora sobre consumo masivo. Pero su historia comienza en Villa Caracol, donde nació: es uno de los barrios más pobres del sur argentino. A los 14 años tuvo a su hijo y a los 20 se fue del barrio y logró terminar la primaria, posteriormente la secundaria e inició una licenciatura en ciencias políticas.

Fue a través de las redes sociales que la joven se volvió popular, explicando distintas cuestiones de la pobreza y la marginalidad. Luego, se hizo conocida a través de su charla TED, en la que explicó “qué tienen los pobres en la cabeza”, y saltó a los medios nacionales argumentando por qué ciertas decisiones de los sectores más pobres son comprensiblemente racionales.

“No hay que ser hipócritas; no somos más progres o más buenos si pensamos que el empleado que vive en un contexto de pobreza o en un barrio marginado tiene las mismas posibilidades que otro. Hay una realidad y es que el otro tiene más problemas de todo tipo”, expresa Arena, con respecto al rol de las empresas a la hora de elegir a sus empleados. Lo cierto es que hay un desfasaje entre lo que las empresas sueñan como potencial mano de obra, es decir personas con muchas capacidades, y los más carenciados. “En lugar de creer que somos buenos al decir ‘tiene lo mismo para ofrecer’, aceptemos que sí hay una desventaja, banquemos esa desventaja y animémonos a laburar con eso”, argumentó.

“No hay que ser hipócritas; no somos más progres o más buenos si pensamos que el empleado que vive en un contexto de pobreza o en un barrio marginado tiene las mismas posibilidades que otro", dice Mayra Arena Fabián Malavolta

La consultora está en permanente contacto con los sectores más pobres del país y en particular de GBA, dónde milita social y políticamente. “Muchas veces sucede que las personas terminan sintiendo que salir a buscar trabajo es una inversión demasiado costosa, que no termina teniendo un rédito”, expone, y agrega que su mayor tranquilidad es cuando se cruza con aquellos que no tienen un empleo y lo consideran un problema. Porque esto genera que busquen trabajo, que averigüen dónde lo pueden encontrar, o qué cosas tendrían que “dibujar un poquito” en el currículum. Según su visión, esa picardía es una buena noticia para que el país crezca.

“Me preocupa cuando el desempleo no es un problema, y sucede en los lugares donde la pobreza es extrema. Favorablemente creo que es minoritario este sector pero no podemos negar que existe, y ahí lo que se genera es una pobreza extrema que se come a sí misma”, se lamenta la joven.

Hay empresas que dicen que no consiguen gente para trabajar y personas que expresan no encontrar trabajo. ¿Qué pasa con esa brecha? ¿Qué pueden hacer las compañías para flexibilizar la política de contratación?, preguntó Urdienz. “Me encantaría que las empresas se animen a contratar a las personas que no necesariamente vienen con los requisitos que querrían. En cambio, cuando una empresa pide ciertos requisitos para un empleo que no parece tan complejo, yo lo que leo es ‘estamos buscando que el que venga a trabajar acá no sea pobre’”, respondió Arena.

Micaela Urdinez dialogó con Mayra Arena Fabián Malavolta

¿Y cuáles serían los requisitos filtro? “Cuando se piden estudios de grado para empleos que son básicos. Creer que todos los jóvenes de la Argentina tienen el secundario porque es obligatorio es mentirnos. Y, además, los chicos que salen del secundario no sé si están preparados necesariamente para el mundo laboral, porque lo que te prepara para trabajar es trabajar”, alienta Arena con respecto a que las empresas deberían animarse a darle empleo a aquel que lo necesita más que los demás porque se puede lograr un cambio muy superior en las personas carenciadas.

Cuando los chicos son parte de ese ritual de vida de ver a los padres irse al trabajo, se ordena la familia y la concepción del tiempo : “¿Cómo pasa el tiempo para un desempleado? ¿Qué diferencia hay para alguien sin trabajo, entre un lunes y un domingo? ¿Qué diferencia hay para un chico que no va a la escuela, entre levantarse a las 7 o 10 de la mañana, o irse a dormir a las 9 de la noche o a las 2 de la madrugada? Se necesita esa consistencia que da el trabajo y ayuda también a forjar el carácter de las personas, incluso de los que nunca tuvieron un empleo”, sostiene.

La inversión inicial puede ser algo costosa pero vale la pena cambiar la vida de esas personas por el efecto que genera la cadena de beneficios. Según la consultora, el pago por semana es una de las claves que deberían asumir las empresas para contratar a los que más necesitan: “Cuando venís de las changas, aunque sea poca plata, al final del día tenés plata para comer. Cuando agarrás un laburo por mes todos los días tenés el costo de ir a trabajar (lavar la ropa, dejar al nene en algún lado, comer en el laburo, etcétera) y no tenés ningún ingreso hasta fin de mes; eso dura una eternidad. Entonces, los empleados te pueden faltar porque no tienen plata para el transporte o porque necesitan un día para ganar el mango en el día. El pago por semana lo que hace es acortar ese tiempo cuando se viene de una economía diaria, y también ayuda a administrar ese pago”, explica.

Sustentabilidad; Comunidad de negocios; Economía; Eventos LA NACION Fabián Malavolta

Avisar cuáles son los días de pago, considerar que el otro está realmente en cero, darle el pie para ofrecer facilidades sin exponerlo y darle las herramientas básicas para que empiece son otras herramientas que las grandes empresas pueden tener en cuenta para contratar trabajadores en situación más vulnerable.

“Dejar de ser villero es muy caro”, explica Arena, refiriéndose a que en aquellos barrios no se acostumbra a pagar los servicios porque están todos ‘colgados’, pero también reconociendo que el cambio es necesario y alentador.

“Los empresarios tienen que animarse a ser creativos y empezar a dar la posibilidad de a poquito, porque realmente es un cambio muy grande; jugársela y apostar por darle empleo a los que más necesitan puede ser una alternativa espectacular, que cambie mucho más que el nivel de ingresos de una familia”, concluye.