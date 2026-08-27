Mercado Libre Experience 2026: Llega el encuentro de e-commerce más grande de la región con más de 50 charlas y 80 speakers

Con más de 50 charlas, más de 80 oradores y cinco escenarios con distintas temáticas, llega la segunda edición de Mercado Libre Experience 2026, el evento de e-commerce más grande de América Latina. El encuentro se realizará el jueves 10 de septiembre en el predio de La Rural en Buenos Aires y se espera que convoque a miles de vendedores y empredendores que podrán ver de primera mano las tendencias a nivel regional y local del comercio electrónico en la actualidad.

La primera edición convocó a miles de personas

Este evento producido por Mercado Libre está diseñado para emprendedores, PyMEs, marcas y vendedores que ya operan en la plataforma, así como para quienes buscan iniciar o profesionalizar su canal online. Mercado Libre Experience es un espacio de conexión con la plataforma y con las principales tendencias del comercio electrónico, teniendo en cuenta que millones de personas utilizan estos canales digitales a diario. Se trata de una oportunidad para todo el universo de personas que trabajan o quieren trabajar en e-commerce.

Es un espacio de intercambio y aprendizaje Nacho Yuchark

La edición 2026 ampliará la escala de su primera edición con una jornada completa que proyecta convocar a más de 8.000 asistentes y contará con más de 50 charlas, más de 80 oradores y referentes de la industria, y cinco escenarios con distintas temáticas. Durante el evento, los participantes podrán conocer estrategias para aumentar sus ventas, casos de éxito, nuevas soluciones tecnológicas de Mercado Libre y oportunidades de networking con otros actores clave del ecosistema digital.

La agenda de expositores contempla charlas sobre temáticas clave de la industria como logística, ecosistema financiero, soluciones logísticas, Marketing y generación de demanda, Tecnología e IA, entre otros temas, de la mano directivos y expertos de la temática. La agenda completa disponible acá.

Allí se comparten las principales tendencias del comercio electrónico

Las entradas ya están disponibles en el sitio de Mercado Libre Experience. Hay entradas generales y entradas Co-Work, que incluyen acceso WiFi dedicado y acceso a un espacio exclusivo de coworking durante el evento. Además, la plataforma ofrece distintos descuentos exclusivos y promociones cada día, al igual que hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago.

Con más de 26 años de historia en Argentina, Mercado Libre continúa impulsando el desarrollo del comercio electrónico local. En la actualidad, más de 2,7 millones de emprendedores y PyMEs forman parte del ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago, y para el 49% de ellas la plataforma representa su principal fuente de ingresos.

Es un espacio pensado para vendedores y emprendedores

En su primera edición en Argentina, Mercado Libre Experience convocó a más de 5.000 vendedores y emprendedores, que accedieron a un programa completo de conferencias magistrales, paneles con líderes del sector y sesiones de capacitación en transformación digital, marketing, logística y comercio electrónico.

Las entradas ya se encuentran disponibles

Fundada en 1999, MercadoLibre, es la empresa líder en comercio electrónico y tecnología financiera en América Latina, con operaciones en 18 países. Ofrece un ecosistema completo de soluciones para que particulares y empresas compren, vendan, anuncien, obtengan créditos y seguros, cobren, envíen dinero, ahorren y paguen bienes y servicios tanto en línea como fuera de línea. Además, busca facilitar el acceso al comercio y a los servicios financieros en América Latina, un mercado que ofrece grandes oportunidades y un alto potencial de crecimiento.

Mercado Libre Experience 2026 es un verdadero punto de encuentro para el ecosistema digital. Con miles participantes, charlas y oradores, la propuesta genera múltiples espacios para el intercambio. Vendedores, emprendedores, marcas, expertos y otros actores de la industria pueden encontrarse cara a cara, compartir experiencias, detectar oportunidades y construir nuevas relaciones comerciales.

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