Mercado Libre se dispara en Wall Street tras el batacazo electoral en Brasil

Las acciones de Mercado Libre se dispararon 9,67% este lunes en Wall Street y cerraron en US$1860,68, impulsadas por la reacción de los mercados al resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Los papeles de la compañía fundada por Marcos Galperin habían terminado el viernes en US$1696,56.

El salto se produjo después de que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quedara primero en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, por delante del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguno consiguió la mayoría necesaria para quedarse con la presidencia, por lo que ambos volverán a enfrentarse en el balotaje previsto para el 25 de octubre.

El resultado sorprendió al mercado porque Bolsonaro consiguió un desempeño superior al que anticipaban las encuestas privadas. Los inversores interpretaron el resultado como una señal de una posible política económica más orientada al ajuste fiscal y favorable al mercado. También influyó el buen desempeño de candidatos de derecha y centroderecha en elecciones para gobernadores y el Congreso.

La reacción se extendió rápidamente a los activos brasileños. Antes de la apertura, analistas consultados por Reuters anticipaban una apreciación de entre 4% y 5% para el real y subas de entre 7% y 8% para las acciones brasileñas, ante las expectativas de una mayor disciplina fiscal y de un escenario que podría favorecer un ciclo más profundo de bajas de tasas de interés.

Mercado Libre quedó entre las compañías beneficiadas por este movimiento debido a su enorme exposición a Brasil. El país es, por amplio margen, el principal mercado de la empresa: en 2025 generó US$15.201 millones en ingresos netos e ingresos financieros, equivalentes al 52,6% de los US$28.893 millones facturados por el grupo. México representó el 22,4% y la Argentina, el 20,6%.

Flavio Bolsonaro (AP Photo/Eraldo Peres) Eraldo Peres - AP

Dentro del negocio brasileño, US$9184 millones correspondieron al segmento de comercio electrónico y US$6017 millones al negocio fintech, que incluye las operaciones vinculadas con Mercado Pago. Los ingresos de la compañía en Brasil crecieron 33,3% en dólares durante 2025 frente al año anterior.

Ese peso explica por qué cualquier cambio en las perspectivas de la mayor economía latinoamericana tiene un impacto especialmente relevante sobre Mercado Libre. Una apreciación del real eleva, al convertirlos a dólares, el valor de los ingresos generados en Brasil. Al mismo tiempo, una eventual baja de las tasas de interés puede favorecer el consumo y reducir los costos de financiamiento, dos variables que atraviesan tanto al negocio de comercio electrónico como a las operaciones financieras de la compañía.

De hecho, Mercado Libre profundizó este año su apuesta por el país. La empresa anunció inversiones por 57.000 millones de reales —unos US$10.900 millones— en Brasil durante 2026, otro indicador de la importancia que tiene el mercado brasileño dentro de su estrategia regional.

La reacción de este lunes no estuvo limitada a Mercado Libre. Otras compañías con fuerte exposición a Brasil también registraron importantes avances en Wall Street, en una jornada marcada por la expectativa de los inversores sobre el rumbo económico que podría tomar el país después de las elecciones.

Sin embargo, la elección todavía está abierta. Flávio Bolsonaro y Lula volverán a medirse el 25 de octubre, por lo que la evolución de los activos brasileños seguirá atravesada en las próximas semanas por la campaña electoral y, especialmente, por las señales que den ambos candidatos sobre política fiscal, tasas de interés y el rumbo de la economía.