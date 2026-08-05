Michael Meding: “La Argentina podría estar entre los cinco mayores productores de cobre del mundo”

En un contexto en el que la demanda global de cobre crece impulsada por la transición energética y la electrificación de la economía, el director general de McEwen Copper y gerente general del proyecto Los Azules, Michael Meding, aseguró que la Argentina tiene condiciones para convertirse en uno de los principales productores mundiales del mineral.

“La Argentina puede estar en el top cinco de los productores de cobre a nivel mundial”, afirmó en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, en el segundo encuentro de Minería organizado por el medio.

Con más de 25 años de experiencia internacional en minería, Meding sostuvo que el país reúne proyectos de clase mundial capaces de modificar el mapa global de producción de cobre y destacó que el desafío ya no pasa únicamente por extraer el recurso, sino también por incorporar tecnología, agregar valor local y desarrollar una minería con estándares ambientales más exigentes.

Uno de los grandes proyectos de cobre del mundo

Al presentar el proyecto Los Azules, ubicado en la provincia de San Juan, Meding explicó que forma parte de un grupo de cinco o seis yacimientos argentinos de escala mundial, de los cuales tres —Vicuña, El Pachón y Los Azules— figuran entre los diez más importantes del planeta por tamaño.

Vicuña, El Pachón y Los Azules, tres proyectos mineros en la provincia de San Juan, figuran entre los diez más importantes del planeta LUIS ROBAYO - AFP

Según detalló, el proyecto contempla una vida útil inicial de 22 años, una producción de 200.000 toneladas anuales de cobre y exportaciones que, a valores actuales, representarían entre US$2600 y US$2800 millones por año.

Además, prevé generar más de 3500 puestos de trabajo directos y fue diseñado para minimizar su impacto ambiental. “Está pensado desde el inicio con una huella ambiental mínima, utilizando apenas una cuarta parte de la energía y del agua que requiere un proyecto comparable”, explicó. A esto se suma una estrategia de integración con las comunidades locales de Calingasta y de toda la provincia de San Juan.

Cátodos de cobre y más valor agregado

Uno de los aspectos que Meding destacó especialmente fue la decisión de producir cátodos de cobre de alta pureza, en lugar de exportar concentrado para su refinación en el exterior. “El proceso productivo termina en una placa de cobre de 99,99% de pureza. No es un concentrado que tenés que enviar a China para su refinación, sino un producto que puede ir directamente a una fábrica que haga cables, motores o cualquier aplicación industrial”, explicó.

A su entender, este esquema representa una oportunidad para desarrollar una cadena de valor dentro del país. “Tener cobre disponible en la Argentina genera una diferencia enorme y abre posibilidades que antes no existían o eran muy complejas”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que iniciativas como el Súper RIGI podrían incentivar la llegada de nuevas industrias vinculadas, como la fabricación de componentes para baterías de litio.

“Tener cobre disponible en la Argentina genera una diferencia enorme y abre posibilidades que antes no existían o eran muy complejas”, afirmó Meding Fabián Malavolta

El RIGI y la recuperación de la confianza

Consultado sobre el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Meding consideró que la principal contribución fue reconstruir la previsibilidad para los inversores. “Lo que hizo el RIGI fue restablecer la confianza que se había perdido”, sostuvo.

Según explicó, uno de los problemas históricos de la actividad fue la incertidumbre regulatoria y la posibilidad de que las reglas de juego cambiaran una vez iniciados los proyectos. “El RIGI da herramientas que restablecen esa confianza”, resumió.

Al mismo tiempo, advirtió que la inversión minera a nivel mundial atraviesa uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas en comparación con otras industrias, pese a que prácticamente toda la economía depende de esta actividad. “Nada funciona sin minería: los zapatos, el celular, el saco, el micro”, enumeró.

El cobre que demandará el mundo

Según el experto, los grandes proyectos argentinos podrían aportar alrededor de 1,5 millones de toneladas anuales LUIS ROBAYO - AFP

Durante la entrevista, Meding también hizo foco en la creciente demanda internacional del metal rojo. Citó estimaciones presentadas recientemente en un encuentro de Standard & Poor’s, según las cuales hacia 2040 el mundo enfrentará un déficit cercano a los 10 millones de toneladas de cobre por año.

Frente a ese escenario, sostuvo que los grandes proyectos argentinos podrían aportar alrededor de 1,5 millones de toneladas anuales. “Es decir, el 15% de lo que le va a faltar a la humanidad hacia 2040 puede venir de la Argentina. Es enorme”, afirmó. Según explicó, el cobre resulta indispensable para la fabricación de vehículos eléctricos, redes eléctricas, almacenamiento de energía, paneles solares, turbinas eólicas y el proceso de urbanización.

El elevado precio internacional del metal —que ubicó en torno a los US$6,40 por libra— refleja, según su visión, la preocupación mundial por garantizar el abastecimiento.

Producción sustentable y trazabilidad

La trazabilidad fue otro de los temas abordados durante el encuentro. Meding explicó que Los Azules fue concebido para producir un “cobre verde”, con bajo consumo de agua y energía y el objetivo de alcanzar la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2038. Al producir cátodos directamente en la mina, dijo, el origen y el proceso industrial pueden seguirse de punta a punta.

“Cuando enviás concentrado a China, después no sabés bajo qué condiciones se refinó ni cuáles fueron los estándares ambientales utilizados. En nuestro caso sí”, explicó. Para el ejecutivo, esa trazabilidad se convertirá en un atributo cada vez más valorado por los mercados internacionales.

Sobre el final de la conversación, Meding volvió a proyectar el potencial de la minería argentina y aseguró que, además de los proyectos más avanzados de San Juan, existen desarrollos en Salta, Catamarca y Mendoza que podrían consolidar al país como un actor estratégico en el abastecimiento mundial de cobre. “Tenemos muchos proyectos que pueden avanzar y apoyar esa transformación, además de aportar el cobre que necesita el mundo”, concluyó.