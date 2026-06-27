Mundial 2026: cómo cambian el consumo, el delivery y la movilidad cuando juega la Argentina

En un mercado que no termina de recuperarse, el Mundial 2026 le da vida al consumo. L os datos de una docena de empresas muestran un patrón consistente: el torneo no creó demanda nueva, pero redistribuyó cuándo y cómo la gente gasta: delivery que se triplica, motos que se disparan antes de los partidos, y consumo de cerveza que crece hasta 70% en bares.

Según la consultora Scentia, que monitorea más de 8000 puntos de venta en todo el país, el consumo masivo lleva meses en caída: las ventas de productos empaquetados bajaron 1,6% en mayo frente al mismo mes del año pasado, y acumulan una contracción del 3% en los primeros cinco meses de 2026. El volumen vendido todavía ronda el 85% del nivel de enero de 2023. Y si bien la desaceleración de la inflación empieza a moderar el deterioro, la recuperación del poder de compra de los hogares es parcial y lenta.

En ese escenario, el Mundial de Fútbol que se disputa en Estados Unidos entró como una variable imprevista en la planilla. “Si bien no identificamos un cambio estructural en el volumen general de consumo, sí detectamos picos muy marcados y cambios en el comportamiento de compra vinculados directamente a la dinámica del Mundial y a los días en que juega la Selección. El factor horario es determinante: el flujo de compras se reorganiza en torno al momento del partido”, señaló Leonardo Arcas, director de Transformación Digital de Carrefour Argentina.

El partido como disruptor de la semana

Cuando la Argentina jugó contra Austria un lunes al mediodía, las ciudades argentinas sintieron el sacudón. La demanda de viajes de Uber se duplicó ese día respecto de la misma jornada de la semana anterior. Los datos de DiDi cuentan la misma historia con más detalle: el pico de solicitudes ocurrió a las 13 horas, una hora antes del inicio del partido. Córdoba registró un incremento del 279% en viajes Express. Pero el número más llamativo fue el de DiDi Moto: en esa ciudad, los viajes en dos ruedas crecieron 1400%. En Santa Fe, 570%. En Tucumán y Salta, 400%.

En el delivery ocurrió algo parecido. PedidosYa registró un incremento del 77% en pedidos durante la previa del partido de la Selección contra Austria. En tanto, para el primer partido, frente a Argelia, el salto fue del 47% entre las 18 y las 22 horas. De acuerdo con datos de la compañía, los productos más pedidos fueron empanadas, gaseosas de dos litros, snacks y hamburguesas. En Córdoba, donde Uber Eats opera desde este año, los pedidos de comida llegaron a triplicarse en días de partido respecto del mismo horario de la semana anterior.

Datos de PepsiCo exhiben que uno de cada tres argentinos elige los snacks para acompañar los partidos de fútbol

Mostaza también lo vio: desde el inicio del torneo, en mayo y junio, el delivery creció más de 15% en términos interanuales, contra un alza de apenas 3% en ventas generales. La directora de Marketing de la cadena, Carola Garibaldi, identificó además un patrón según el horario del partido: “En los partidos disputados por la noche, los pedidos se concentraron principalmente en la previa, registrando una baja durante el desarrollo del partido. En el caso del último partido de la fase de grupos, disputado en horario de almuerzo, el comportamiento fue distinto. La demanda comenzó a crecer desde el mediodía y se mantuvo elevada durante la previa al encuentro, especialmente en delivery”, precisó.

McDonald’s también apostó al momento: la cadena lanzó tres hamburguesas de edición especial con los nombres de figuras de la Selección -McAllister, McÁlvarez y McFernández-, lo que catalogó como el lanzamiento más exitoso. En los momentos cercanos a los partidos, la firma reportó una mayor demanda y mayor uso de delivery y de canales digitales, además de pedidos para compartir. “El Mundial cambia el contexto de decisión: la barrera económica no desaparece, porque el consumidor sigue mirando precios y eligiendo con cuidado, pero ciertos consumos se perciben de otra manera . Lo que en otro momento puede verse como un gasto prescindible, durante el Mundial se vive como parte de una celebración, una cábala o un recuerdo compartido”, señaló María Victoria Fernández Acuña, gerente de Marketing de Arcos Dorados Argentina.

El efecto en góndola: no es más, es diferente

Para Arcas, el impacto es claro en categorías puntuales. “Las ventas de televisores se aceleraron de manera significativa, con una marcada preferencia por pantallas de mayor tamaño para el recambio del hogar, tendencia que venimos acompañando desde abril con productos, precios especiales y financiación. En los días de partido, y desde la jornada previa, también crece fuerte la demanda en bebidas y fiambrería, impulsada por una propuesta de promociones y descuentos que abarcan indumentaria, productos de marca propia, snacks, entre otros ítems destacados”, explicó.

En paralelo, desde Cervecería y Maltería Quilmes proyectan que el canal de bares puede crecer entre 25% y 30% durante el torneo. En el Bar del Parque de la Cervecería, ya duplicaron la asistencia promedio en los primeros dos partidos, con un aumento del 70% en ventas de cerveza.

“En términos de desempeño, estamos viendo una tendencia muy positiva, especialmente impulsada por el foco comercial y las ejecuciones en el punto de venta. Para impulsar el consumo en bares, que son los espacios donde la gente se encuentra para celebrar y compartir, estamos llevando adelante promociones especiales en casi 100 bares en todo el país, con dinámicas como regalar la primera cerveza o beneficios exclusivos cuando la Selección mete un gol”, detalló Cucú Raffo, vicepresidente de Marketing de la firma.

Un relevamiento de la cadena de supermercados Día exhibe que la picada se impone como el menú preferido para ver partidos

En paralelo, datos de PepsiCo exhiben que los snacks ganan cada vez más protagonismo y que uno de cada tres argentinos los elige para acompañar los partidos de fútbol. De acuerdo con cifras de la firma, las ventas de snacks aumentan en promedio un 13% durante los partidos de la Selección.

Desde Arcor, también identifican al Mundial como una oportunidad para conectar con los consumidores y reportan resultados positivos. “Dentro de esta propuesta, se destaca Cofler Blockazo Mundial, una edición especial de 1 kg diseñada para compartir. La respuesta de los consumidores viene siendo muy positiva y estimamos que esta iniciativa contribuya a un crecimiento cercano al 15% en las ventas de las marcas participantes durante la campaña”, indicó Gabriel Porciani, gerente general de Consumo Masivo de Arcor.

La previa se resuelve cerca y rápido

A la hora de analizar los momentos de compra, un relevamiento de la cadena de supermercados Día sobre 2000 consumidores reveló que el 48% hace sus compras pocas horas antes del partido, y otro 38% el día anterior. Esa inmediatez tiene una consecuencia directa: el 86% elige la tienda de barrio.

Asimismo, en un contexto marcado por la baja del consumo y de acuerdo con el informe, el interés por el precio no desaparece: casi seis de cada diez encuestados señalaron los descuentos como el factor decisivo de compra. El menú preferido para ver el partido: la picada se impone con casi el 40% de las preferencias, seguida en empate técnico por bebidas, snacks y pizza.

Detrás de ese dato hay un fenómeno que Gabriel Ponce, cofundador de Piccadely con doble C, observa desde el primer Mundial de Messi, en 2006: “Nosotros no vendemos picada, vendemos juntadas. Consideramos que inventamos la picada mundialista” . Lo que empezó como una apuesta de tablas de fiambres y quesos listas para servir, sin cubiertos ni vajilla, encontró en los torneos su mejor argumento de venta.

El Bar del Parque de la Cervecería Quilmes duplicó la asistencia promedio en los primeros dos partidos de la Selección

Este año el pico llegó con el segundo partido, jugado en horario laboral. Ponce explicó que las picadas corporativas se dispararon: empresas de todo el país organizaron la jornada alrededor del encuentro y encargaron las tablas XL. “En la calle no había nadie. El partido de Argentina es algo que, antropológicamente, revoluciona el país”, graficó.

Los argentinos, en la fila para viajar

El fenómeno no se limita al consumo interno. Despegar registró un incremento del 123% en búsquedas hacia Dallas tras el primer triunfo de Argentina, y del 300% en búsquedas hacia Miami después de la clasificación a los octavos de final. “El hincha argentino define su viaje a último momento. Cada triunfo renueva la ilusión y genera una reacción inmediata en la demanda”, señalan desde la compañía.

Los datos de Airbnb completan el cuadro: la Argentina es el segundo país de origen en reservas internacionales para Kansas City y Dallas, y el primero tanto en Miami como en Atlanta -las ciudades donde la Selección podría jugar las instancias de eliminación directa-. En Miami, el 38% de los huéspedes pertenece a la Generación Z. Los grupos que viajan están conformados por tres o cuatro personas, y la mayoría consigue alojamiento por debajo de los US$300 por noche.

Incluso rubros más alejados del consumo cotidiano aprovecharon el clima. La desarrolladora inmobiliaria Eidico lanzó una promoción de lotes y unidades en proyectos terminados en Buenos Aires, Misiones, Chubut y Neuquén, con valores especiales y plazo limitado, inspirada en el contexto futbolero. Desde su lanzamiento, informaron la suscripción de tres lotes en el marco de la campaña.