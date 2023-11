escuchar

¿Quién no salió de un recital en un barrio desconocido y preguntó por un lugar para cenar en donde la atención fuera rápida? ¿O quién no tuvo que hacer tiempo en la ciudad y buscó una cafetería para estudiar o trabajar, en un ambiente calmo y cómodo? Problemas reales en escenarios concretos: este fue el punto de partida que llevó a tres amigos al desarrollo de Fudi Club, una guía gastronómica smart.

“Fudi Club nació a principios de 2023, como resultado de nuestra propia frustración a la hora de encontrar un buen lugar para ir a comer o tomar algo. En un mercado desbordado de diferentes propuestas, un par de estrellitas o una descripción pagada con canje no nos resultaba una manera confiable de elegir dónde disfrutar nuestro tiempo libre”, explicó Matías De Luca, fundador del emprendimiento junto con Nicolás Rodríguez y Carlos Esparragoza. Y añadió: “Además, una buena experiencia gastronómica para muchos es más que una comida rica, y lo que es bueno para uno quizás no lo es para otro. No hay una única respuesta correcta”.

La aplicación, basada en big data y en inteligencia artificial, procesa las opiniones de millones de personas de manera automática, sin intervenciones que puedan inclinar la balanza hacia un lado u otro. El sistema puntúa cada establecimiento, a la vez que resume la experiencia esperada en un breve párrafo.

“Aprovechando nuestra expertise en negocios, en tecnología y en data, apuntamos a revolucionar el mercado gastronómico, facilitando la vida a los usuarios y mejorando la experiencia de los restaurantes”, precisó. Atravesados por un interés común en el mundo foodie, cada uno aporta su propio background. De Luca es consultor en economía y finanzas; Rodríguez, especialista en proyectos tecnológicos y de inteligencia artificial; y Esparragoza, arquitecto de software.

A su vez, tras el desarrollo de la app, el ecosistema de datos generado desembocó en la apertura de una vertical dedicada a la consultoría para locales en este rubro. “No solo brindamos un seguimiento detallado de las métricas de cada lugar y de sus competidores, sino que buscamos dar con los principales puntos de conflicto que aturden la experiencia de los clientes, de modo de ser los ojos omnipresentes de los administradores de cada comercio”, precisó De Luca.

Actualmente, y a un mes de su puesta en línea, Fudi Cub tiene en su mapa a más de 6.000 locales ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Y su plan de negocios ya prevé la llegada a otras latitudes, incluso fuera de Argentina. “Si bien las personas de entre 20 y 35 años son más proclives a utilizar este tipo de plataformas -y por lo tanto revisten nuestro centro de atención-, tenemos usuarios que duplican esa edad y que han recepcionado la app muy positivamente”, indicó De Luca. Para el corto plazo, además, anticipó el lanzamiento de una nueva versión, mucho más orientada a la parte del “club”, a fin de aumentar la interacción que los usuarios tienen con la app y entre ellos mismos.

